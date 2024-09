Techniques efficaces contre la désinformation

Ces dernières années ont plus que jamais exposé la fragilité de notre écosystème informationnel.

Les élections, le Brexit, les troubles sociaux, les conspirations liées au COVID-19 et la guerre en Ukraine ont été utilisés comme opérations de désinformation par certains acteurs pour saper la confiance dans les gouvernements, susciter la peur et la colère, nous confondre et nous manipuler.

La désinformation est une information destinée à tromper (les trolls publient de fausses nouvelles).

En revanche, la désinformation est une fausse information sans intention malveillante (nos amis et notre famille croient sincèrement au contenu désinformant et le partagent volontiers).

Pourquoi la désinformation est-elle efficace ?

La plupart des efforts de désinformation passent par une soi-disant « censure par le bruit ». Souvent, les acteurs de la désinformation poussent pour une histoire et la répètent dans différents médias qui sont massivement partagés sur les réseaux sociaux par de faux comptes de fermes de trolls.

L'accès Internet exponentiel et relativement bon marché permettait à quiconque de publier des informations (que ce soit un article, une vidéo, un commentaire ou un tweet).

Par conséquent, les utilisateurs des médias sociaux sont submergés par les différents canaux qui répètent le même récit. Certains utilisateurs pourraient croire ces histoires car ils considèrent que plusieurs sources d'information sont plus crédibles qu'une seule.

Ces histoires n'ont pas nécessairement besoin d'être exactes et de vérifier leurs faits.

Les efforts de propagande doivent être parmi les premiers à rapporter une histoire (plus de chances de déformer nos croyances car ces récits attirent notre attention par un simple effet d'exposition ), de noyer les rapports concurrents ou de semer le doute et le scepticisme.

Souvent, les informations de propagande sont réitérées par des sources d'information plus crédibles et légitimes, renforçant les mensonges.

Le doute est notre produit puisqu'il est le meilleur moyen de concurrencer le « corps de faits » qui existe dans l'esprit du grand public. C'est aussi le moyen d'établir une polémique. Un dirigeant de l'industrie du tabac en 1969 sur la façon dont les fabricants de cigarettes devraient gérer le « corps de faits » croissant liant le tabagisme et les maladies.

Cette citation sur le fait de semer le doute est encore plus pertinente dans la propagande moderne, où nous voyons nos acquittements, nos amis ou notre famille nous échapper alors qu'ils sont la proie de nouvelles désorientantes.

Ben Nimmo , ancien directeur des enquêtes pour la société d'analyse de réseau Graphika , présente son modèle 4D de prédiction de la désinformation.

Ignorer : si vous n'aimez pas ce que disent vos détracteurs, insultez-les.

Déformer : si vous n'aimez pas les faits, déformez-les.

Distraire : si vous êtes accusé de quelque chose, accusez quelqu'un d'autre de la même chose (whataboutisme).

Consternation : si vous n'aimez pas ce que quelqu'un d'autre planifie, essayez de l'effrayer (comme nous pouvons le voir actuellement avec les menaces nucléaires).

Cette vidéo fait partie du cours Disinformation, Misinformation, and Fake News Teach-Out de l'Université du Michigan .

Fait intéressant, Nimo est maintenant Global Threat Intel Lead chez Meta, la société derrière Facebook, Instagram et WhatsApp.

Le fil Twitter de Nimo (ou la version non-Twitter ) donne des informations détaillées sur les opérations d'influence en cours ciblant l'Europe ou les États-Unis.

Comment lutter contre la désinformation

Nimo a également quelques règles pour se défendre contre les campagnes de désinformation en ligne :

Règle #1 : Réfléchissez au ciblage émotionnel qui se produit avant de cliquer sur une histoire car les acteurs de la désinformation ne se soucient pas de la vérité.

« Le but de beaucoup de ces opérations [de désinformation] est de mettre les gens tellement en colère ou tellement effrayés qu'ils arrêtent de penser. Et une fois que quelqu'un arrête de penser, il est vraiment facile à manipuler.

Règle n°2 : Interrogez-vous sur le motif derrière les gros titres manipulateurs : "Où cette histoire se propage-t-elle ?" et "qui le ramasse?" Ces questions peuvent nous donner une idée de l'impact d'une campagne spécifique.

Règle n°3 : Restez calme et continuez. (pour que)

Règle #4 : Ne laissez pas l'exposition mener au chaos.

Ben Nimmo sur la défense contre les campagnes de désinformation en ligne

Nous sommes des créatures d'habitudes, et notre régime d'information n'est pas différent non plus :

En lisant l'actualité, lisons-nous une histoire proposée par un algorithme ou ouvrons-nous notre agence de presse préférée ?

Les médias que nous recherchons habituellement fournissent-ils une vérification des faits ou rétractent-ils des articles lorsqu'ils sont prouvés faux ?

Le titre qui a retenu notre attention a-t-il déclenché une réaction fortement chargée négativement ?

Cette émotion nous a-t-elle donné envie de lire l'article ? Le corps de l'article avait-il le même ton que le titre ?

L'article vous a-t-il semblé équilibré ? Ou confirmait-il nos connaissances antérieures (biaisées) ?

Est-ce que nous rejetons ou voulons en savoir plus lorsque nous entendons des informations contradictoires ?

Toutes les voix étaient-elles représentées dans l'article ? Qui manquait ? Pourquoi?

Avons-nous fait des recherches par nous-mêmes pour vérifier les statistiques ou d'autres preuves dans l'article ?

Après avoir lu un reportage, allons-nous vérifier d'autres sources ?

Dans quelle mesure nous sentons-nous obligés de partager cet article avec d'autres, en particulier ceux que nous connaissons et qui partagent nos valeurs ?

L'un des forums les plus réputés qui appliquent des règles saines de consommation d'actualités est le subreddit r/credibledefense , où les utilisateurs discutent des problèmes de sécurité nationale. Certaines de leurs lignes directrices sont :

1.1. Efforcez-vous d'être informatif, professionnel, courtois et encourageant dans vos communications avec les autres membres ici. Imaginez que vous écriviez à un supérieur dans les forces armées ou à un collègue d'un groupe de réflexion ou d'un grand journal d'investigation. 1.2. Il s'agit d'un subreddit dédié à la collecte d'articles, d'articles d'opinion d'auteurs distingués, de recherches historiques et de recherches sur la guerre liées aux problèmes de sécurité nationale. 1.3. Le but de ce subreddit est d'apprendre par nous-mêmes et d'apporter une meilleure compréhension publique des sujets connexes.

Sur leurs mégathreads quotidiens , un ensemble de règles est affiché, qui, entre autres, stipule :

Je vous en prie: * Soyez curieux, pas juge, * Soyez poli et civilisé, * Lien vers l'article ou la source d'information auquel vous faites référence, * Indiquez clairement quelle est votre opinion et d'après ce que dit réellement la source, * Lire les articles avant de commenter, et commenter le contenu des articles, * Laissez une déclaration de soumission qui justifie la légitimité ou l'importance de ce que vous soumettez, * Soumettez des articles qui seront pertinents dans 5 à 10 ans, et non des reportages éphémères

Parmi les règles à ne pas faire, ils recommandent de ne pas utiliser de mèmes, d'emojis, de jurons excessifs, d'images grossières, de commencer des combats avec d'autres commentateurs, de le rendre personnel ou de sortir d'autres commentateurs.

Combien d'entre nous adhèrent à ces règles avant de publier quelque chose sur les réseaux sociaux, que ce soit un article ou de répondre à quelqu'un qui ne partage pas notre point de vue ?

Combien de fois nous arrêtons-nous et essayons-nous d'être curieux et polis et de ne pas porter de jugement ? Oui, nous ne devrions pas nourrir les trolls, mais toutes les personnes qui ne partagent pas notre point de vue ne sont pas des trolls.

Deux autres subreddits sont liés par leur nom à r/credibledefence.

L'un est r/LessCredibleDefence , qui a le message d'accueil : "Bienvenue à LessCredibleDefence - la maison des liens qui n'ont pas réussi à passer l'exigence de qualité de r/CredibleDefense".

L'autre est r/NonCredibleDefense , la maison des mèmes sur le thème de la défense, qui, sans surprise, a une règle d'or pour ses utilisateurs : "Ne nous faites pas bannir".

Ensuite, il y a quelques mouvements d'activisme citoyen qui réussissent à perturber la désinformation.

Extrêmement pertinent est cet article sur les Elfes (cyber-activistes) dans les États baltes et en Europe centrale.

NAFO (North Atlantic Fella Organization) est une armée en ligne décentralisée d'avatars de chiens qui propose l' humour comme instrument efficace contre la propagande. r/NonCredibleDefense partage de nombreux mèmes de l'OPANO.

Nous devons tous être conscients des limites de notre régime d'information et de notre esprit critique (être capable de suivre objectivement l'actualité et de changer d'avis si nous rencontrons des informations pertinentes). En pensant à la citation de Morgan Housel ,

Dites aux gens ce qu'ils veulent entendre, et vous pouvez vous tromper indéfiniment sans pénalité.

Nous devons nous demander : cette citation s'applique-t-elle également à nous ? Nous permettons-nous de devenir des acteurs de la désinformation en partageant des contenus malveillants, permettant ainsi la désinformation ?

