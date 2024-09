Salve a cultura ucraniana: uma iniciativa de caridade do Ministério da Cultura e da Everstake

25 DE ABRIL DE 2022 – KYIV, UCRÂNIA — O Ministério da Cultura e Política de Informação da Ucrânia, e a Agência Estatal da Ucrânia para Artes e Educação Artística, e Everstake, o maior provedor de apostas descentralizado na indústria de blockchain, revelaram sua iniciativa de caridade conjunta chamado Salve a cultura ucraniana que busca arrecadar fundos para salvaguardar o patrimônio cultural do país em meio à invasão bárbara da Rússia.





Bombardeios e bombardeios deliberados pelos militares russos destruíram numerosos museus, igrejas, teatros, bibliotecas e outras instituições.





Alguns deles possuem instalações inestimáveis, como monumentos antigos, esculturas, pinturas de classe mundial e livros raros, entre outras coisas.



Existem 7 locais do Patrimônio Mundial da UNESCO na Ucrânia, enquanto outras 17 propriedades estão na Lista Provisória do Patrimônio Cultural Mundial. Além deles, existem milhares de instituições culturais e monumentos de imenso valor histórico. Todos eles estão em risco. Os objetos de valor cultural que os bombardeios não conseguem destruir são maciçamente pilhados pelas tropas russas e transferidos para a Rússia, o que não é diferente do que os soldados da Wehrmacht fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns dos objetos de arte roubados naquela época ainda estão desaparecidos.



Salve a Cultura Ucraniana procura impedir que esta parte cruel da história se repita.





Considerando o vasto e poderoso suporte que a comunidade criptográfica global deu à Ucrânia com mais de $ 100 milhões em cripto doados a várias iniciativas públicas e privadas, o Save Ucraniano Culture também aceita criptomoedas graças ao envolvimento da Everstake, uma importante empresa de blockchain sediada na Ucrânia. Aqueles que desejam ajudar nesses esforços podem usar BTC, ETH e USDT (tanto ERC-20 quanto TRC-20), bem como fiduciários, como euro, dólar americano ou hryvnia ucraniano enviados de cartões de crédito, por transferência bancária ou via Apple Pay ou Google Pay.



Os fundos serão gastos na restauração de locais demolidos ou destruídos após o fim da guerra. Este esforço é liderado pelo Ministério da Cultura e Política de Informação da Ucrânia.





“O mundo ficou sem palavras assistindo os bárbaros do ISIS destruir a lendária cidade de Palmyra, uma das maravilhas do mundo antigo. O que está acontecendo agora é que outra massa de bárbaros está demolindo um lugar de rica cultura e história. Não deixe que a tragédia de Palmyra aconteça repetidamente. A criptomoeda é uma ferramenta de financiamento comprovadamente eficiente que nos permitiria salvar nossa herança cultural da pilhagem e da demolição diante dessa guerra sem sentido”, disse Sergey Vasylchuk, CEO da Everstake.





“Atualmente, a cultura ucraniana sofreu uma destruição significativa. Estamos falando de pelo menos 200 mirantes em todo o país, que foram danificados ou destruídos por invasores. Infelizmente, este não é o fim porque os militares russos continuam a destruição bárbara. Portanto, devemos agir imediatamente para restaurar tudo o que foi danificado pela guerra. E a arrecadação de fundos Salve a Cultura Ucraniana foi criada para acelerar esse processo”, diz Oleksandr Tkachenko, Ministro da Cultura e Política de Informação da Ucrânia.



"A Segunda Guerra Mundial teve inúmeras ocorrências de soldados da Wehrmacht invadindo museus e outras instituições culturais. A Luftwaffe bombardeou impiedosamente cidades na Europa sem se importar muito com o valor cultural do que estava destruindo. Naquela época, alguns itens estavam desaparecidos. Isso é um crime contra o mundo da cultura e qualquer pessoa que valorize bens culturais, e isso está acontecendo novamente. Devemos aprender as lições do passado e salvar o que pudermos", diz Sergey Vasylchuk.





Mais detalhes estão disponíveis no página oficial da iniciativa .



Doe para salvar a cultura





Сrypto

🔹 BTC - bc1q70c7wqzqqhk0nzrux80c0etzhdhydqmkda79g9

🔹 ETH - 0xc47f5F962b6816d204cb6DbFfbC78d146b42d66c

🔹 USDT (ERC-20) - 0xc47f5F962b6816d204cb6DbFfbC78d146b42d66c

🔹 USDT (TRC-20) - TFc9GzkEK3dz9aB8K3pxxGuDPAGHZBzQqt





Transferência bancária https://donate.arts.gov.ua/en



Sobre Everstake





Everstake é o maior provedor de apostas descentralizadas, com a confiança de 625.000 usuários. Nos últimos 4 anos, a empresa tem usado hardware de nível empresarial para executar mais de 8.000 nós para 50 redes blockchain, incluindo Solana, Terra e Cardano. A Everstake emprega mais de 100 especialistas em todo o mundo e está fortemente envolvida no desenvolvimento de produtos complexos de blockchain, como Metaplex , Portal , e Everlend .





Everstake é o co-iniciador do Ajuda para a Ucrânia , uma organização de caridade que arrecada fundos da comunidade criptográfica para o benefício das necessidades militares e humanitárias da Ucrânia. A iniciativa é endossada pelo Ministério da Transformação Digital da Ucrânia e arrecadou mais de $ 60 milhões desde o seu lançamento.





Contatos de mídia

Ministério da Cultura e Política de Informação da Ucrânia: [email protected]

Vlad Likhuta, chefe de crescimento da Everstake: [email protected]

Créditos