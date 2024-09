"How to DeFi" - resenha do livro

As finanças descentralizadas ( DeFi ) são um tópico importante no mundo das criptomoedas no momento. Embora ouçamos cada vez mais sobre o potencial desse avanço tecnológico para alterar o mundo das finanças tradicionais, muitas pessoas ainda estão confusas sobre o que o DeFi implica.

A CoinGecko publicou seu livro “ How to DeFi”. Este livro procura dar um ponto de partida simples para pessoas interessadas em aprender mais sobre o assunto.





Já existem mais de US$ 1 bilhão em ativos no ecossistema DeFi , tornando-o um dos mercados de crescimento mais rápido na indústria de bitcoin. Uma das alterações mais significativas que propõe é a descentralização do sistema financeiro das organizações centralizadas anteriormente exigidas.

O custo e a velocidade dos pagamentos de remessas, a prestação de serviços financeiros sem censura (mesmo para os 1,7 bilhão de desbancarizados em todo o mundo) e a transparência da governança são três áreas em que a DeFi espera superar os sistemas bancários tradicionais.

Caminhando pelo livro

Após definir o DeFi , o livro enumera os diversos tipos de serviços financeiros que podem ser acessados no momento. Cada parte do atual ecossistema DeFi é discutida, incluindo stablecoins, empréstimos, empréstimos, trocas, derivativos, gerenciamento de fundos, loterias, pagamentos e seguros.





A Parte Dois do livro descreve o funcionamento da rede Ethereum, a plataforma líder para aplicativos DeFi . As vantagens e desvantagens dos aplicativos distribuídos são discutidas após uma breve introdução sobre Contratos Inteligentes, Ether e Gás ( Dapps ).

Por fim, avaliamos os recursos das carteiras disponíveis e mostramos como configurar e usar Argent, uma carteira móvel e Metamask , uma carteira de desktop.





Agora que cobrimos a superfície, podemos mergulhar mais fundo na Parte Três . Um capítulo inteiro é dedicado a cada um dos tipos de serviços DeFi mencionados acima, enfatizando um ou dois provedores proeminentes. Estudamos Maker DAO para compreender stablecoins, Compound para compreender empréstimos, Uniswap e dYdX para compreender DEx , e assim por diante.

Cada capítulo oferece uma visão geral dos serviços acessíveis, com imagens que auxiliam na explicação de algumas das ideias mais complexas.

Em seguida, ele descreve como o serviço opera na plataforma de exemplo especificada e fornece instruções passo a passo para aqueles que se sentem forçados a mergulhar de cabeça.





Como o público-alvo do livro são os iniciantes em DeFi , alguns dos detalhes mais sutis das plataformas selecionadas são negligenciados, mas o nível geralmente é ajustado corretamente. É necessário que um recém-chegado ao DeFi entenda as complexidades do esquema de incentivos do Protocolo Maker?

Conclusão

Enquanto os capítulos iniciais fazem um excelente trabalho ao apresentar um iniciante ao mundo do DeFi , fornecendo muitas explicações e imagens, os últimos capítulos assumem algum conhecimento prévio do assunto.

Aqui, fornecemos uma introdução de alto nível aos conceitos e serviços fundamentais dos sistemas financeiros descentralizados. Não está claro se o objetivo declarado do livro é explicar o DeFi ou vender os serviços discutidos em cada capítulo, dada a extensa cobertura de cada serviço.

Pode ser uma boa leitura se você não souber nada sobre blockchain ou criptomoedas.