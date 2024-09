"Comment DeFi" - Critique de livre

La finance décentralisée ( DeFi ) est un sujet brûlant dans le monde de la crypto-monnaie en ce moment. Même si nous entendons de plus en plus parler du potentiel de cette percée technologique pour modifier le monde de la finance traditionnelle, beaucoup de gens sont encore confus quant à ce que DeFi implique.

CoinGecko a publié son livre " How to DeFi". Ce livre vise à donner un point de départ simple aux personnes intéressées à en savoir plus sur le sujet.





Il y a déjà plus d'un milliard de dollars d'actifs dans l'écosystème DeFi , ce qui en fait l'un des marchés à la croissance la plus rapide de l'industrie du bitcoin. L'une des modifications les plus importantes qu'il propose est la décentralisation du système financier des organisations centralisées auparavant requises.

Le coût et la rapidité des paiements, la fourniture de services financiers sans censure (même aux 1,7 milliard de personnes non bancarisées dans le monde) et la transparence de la gouvernance sont trois domaines dans lesquels DeFi espère surpasser les systèmes bancaires traditionnels.

Parcourir le livre

Après avoir défini DeFi , le livre énumère les nombreux types de services financiers auxquels on peut accéder actuellement. Chaque partie de l'écosystème DeFi actuel est discutée, y compris les pièces stables, les prêts, les emprunts, les échanges, les produits dérivés, la gestion de fonds, les loteries, les paiements et les assurances.





La deuxième partie du livre décrit le fonctionnement du réseau Ethereum, la principale plate-forme pour les applications DeFi . Les avantages et les inconvénients des applications distribuées sont discutés après une brève présentation des Smart Contracts, Ether et Gas ( Dapps ).

Enfin, nous évaluons les fonctionnalités des portefeuilles disponibles et montrons comment configurer et utiliser Argent, un portefeuille mobile et Metamask , un portefeuille de bureau.





Maintenant que nous avons couvert la surface, nous pouvons plonger plus profondément dans la troisième partie . Un chapitre entier est consacré à chacun des types de services DeFi mentionnés ci-dessus, en mettant l'accent sur un ou deux fournisseurs de premier plan. Nous étudions Maker DAO pour comprendre les stablecoins, Compound pour comprendre les prêts, Uniswap et dYdX pour comprendre DEx , etc.

Chaque chapitre donne un aperçu des services accessibles, avec des images aidant à l'explication de certaines des idées les plus complexes.

Il décrit ensuite comment le service fonctionne sur l'exemple de plate-forme spécifié et fournit des instructions étape par étape pour ceux qui se sentent obligés de plonger directement.





Étant donné que le public visé par le livre est les débutants DeFi , certains des détails les plus fins des plates-formes sélectionnées sont négligés, mais le niveau est généralement réglé à peu près correctement. Est-il nécessaire qu'un nouveau venu DeFi comprenne les complexités du programme d'incitation du protocole Maker?

Conclusion

Alors que les premiers chapitres font un excellent travail pour introduire un débutant dans le monde de DeFi en fournissant de nombreuses explications et images, les derniers chapitres supposent une certaine connaissance préalable du sujet.

Nous fournissons ici une introduction de haut niveau aux concepts et services fondamentaux des systèmes financiers décentralisés. Il n'est pas clair si l'objectif déclaré du livre est d'expliquer DeFi ou de vendre les services discutés dans chaque chapitre, étant donné la couverture étendue de chaque service.

Cela pourrait être une bonne lecture si vous ne savez rien de la blockchain ou des crypto-monnaies.