Renzo garante grande investimento para impulsionar a adoção de reposição de liquidez no EigenLayer

Binance Labs, o braço de capital de risco da importante bolsa de criptomoedas Binance, investiu no Protocolo Renzo – um player importante que busca tornar o reestabelecimento líquido acessível a todos na blockchain EigenLayer. O investimento é um importante voto de confiança que ajudará Renzo na sua missão de promover a adoção generalizada de reinvestimento líquido e estabelecer o padrão para a gestão de risco no setor em crescimento.

O que é o Protocolo Renzo?

O Protocolo Renzo é um token de restabelecimento líquido (LRT) e gerenciador de estratégia construído especificamente para o blockchain EigenLayer. Consiste em contratos inteligentes que facilitam a colaboração sem confiança entre stakeholders, operadores de nós e serviços ativamente validados (AVS) no EigenLayer.





Através do Renzo, os usuários podem facilmente refazer o stake de seus ativos como ETH ou ETH apostado (stETH) e delegá-los a operadores de nós avaliados. Ao mesmo tempo, obtendo rendimentos e interagindo com serviços on-chain sem precisar lidar com complexidades técnicas.





O protocolo abstrai essas complexidades, permitindo fácil participação na segurança e nos incentivos do EigenLayer. Serve como uma interface central para todo o ecossistema EigenLayer.

Simplificando a reposição de líquidos

A re-aposta líquida permite que os usuários ganhem recompensas de aposta de seus ativos, como ETH, enquanto mantêm a liquidez. No entanto, a participação direta pode ser difícil devido aos obstáculos técnicos de executar um nó validador ou de delegar sem confiança.





Renzo simplifica esse processo. Os usuários simplesmente depositam ETH ou tokens apostados como stETH no Renzo e recebem em troca o token líquido de restabelecimento ezETH. ezETH representa sua posição restabelecida e encapsula todos os rendimentos em um único token.





Esta liquidez e simplicidade abrem a participação a um público muito mais vasto, para além dos mais tecnicamente proficientes. Ele reduz as barreiras para ganhar recompensas de aposta no EigenLayer por meio da interface amigável do Renzo.

Gestão de Risco e Segurança

Além da acessibilidade, Renzo prioriza a gestão de riscos e a segurança. Ela faz parceria apenas com operadores de nós de nível institucional que atendem a critérios rígidos em termos de tempo de atividade, redundância e práticas recomendadas de segurança.





O protocolo também colabora estreitamente com pesquisadores de segurança para implementar os padrões mais recentes. Seus fundadores têm anos de experiência na construção e dimensionamento de protocolos DeFi seguros.





Através da seleção prudente de parceiros e diligência contínua, Renzo pretende oferecer reinvestimento líquido com a confiança de que os fundos dos usuários estão sendo administrados de forma responsável por operadores qualificados. Esta abordagem diferenciada à gestão de riscos é uma grande parte da sua proposta de valor.

Habilitando ponte entre cadeias

Para expandir ainda mais as oportunidades de reestabelecimento líquido, Renzo está trabalhando com parceiros de ponte para permitir o depósito direto de ativos de outros blockchains de Camada 1 e Camada 2 no EigenLayer.

Isso permitirá que os usuários que possuem ativos em redes como Ethereum, Polygon, Avalanche e muito mais os conectem perfeitamente ao Renzo para reestabelecimento líquido - tudo isso sem sair de sua cadeia inicial preferida.





A integração de capacidades cross-chain promete aumentar significativamente o valor total disponível para repartição líquida sob a estrutura de gestão de risco de Renzo. Representa um passo importante para concretizar a visão de acessibilidade do protocolo.

Validação do Binance Labs

Garantir o investimento da Binance Labs é um grande voto de confiança que ajudará a impulsionar Renzo em seus objetivos. Como braço de risco da maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance Labs tem um forte histórico de identificação de projetos promissores em estágio inicial.





Seu portfólio gerou mais de 14x retornos sobre o investimento até o momento. O financiamento apoiará o desenvolvimento contínuo e a expansão da Renzo de sua plataforma e serviços de repartição líquida. Também traz conexões valiosas com o extenso ecossistema da Binance.





Lucas Kozinski, Colaborador Fundador da Renzo, expressou gratidão pelo apoio da Binance Labs em ajudar a trazer liderança inovadora e melhores práticas do DeFi para o restabelecimento no EigenLayer. O investimento representa um marco importante à medida que Renzo trabalha para estabelecer o protocolo como o principal centro de reestabelecimento de liquidez.

Pensamentos finais

Com sua interface amigável e foco no gerenciamento de risco, o Protocolo Renzo visa tornar a repartição líquida acessível ao público em geral. Através da inovação contínua de produtos e da integração de capacidades entre cadeias, pretende impulsionar a adoção generalizada da segurança e dos incentivos da EigenLayer.





Garantir o investimento da Binance Labs é uma forte validação da visão e do potencial de Renzo para se estabelecer como padrão em seu setor. Com o apoio de um grande apoiador, Renzo está bem posicionado para cumprir sua missão e concretizar seu objetivo de promover segurança compartilhada para todos por meio de reestabelecimento líquido.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor. Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR