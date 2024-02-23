Renzo 获得重大投资以推动 EigenLayer 上流动性重新抵押的采用

主要加密货币交易所币安的风险投资部门币安实验室 (Binance Labs) 投资了 Renzo Protocol，这是一家致力于让 EigenLayer 区块链上的所有人都能获得流动性重新抵押的关键参与者。这项投资是一次重大的信任投票，将帮助 Renzo 履行其促进广泛采用流动性重新抵押的使命，并为不断增长的行业设定风险管理标准。

什么是伦佐协议？

Renzo Protocol 是专为 EigenLayer 区块链构建的流动性重新抵押代币 (LRT) 和策略管理器。它由智能合约组成，促进 EigenLayer 上的权益持有者、节点运营商和主动验证服务 (AVS) 之间的无需信任的协作。





通过 Renzo，用户可以轻松地重新抵押他们的资产，例如 ETH 或质押的 ETH (stETH)，并将其委托给经过审查的节点运营商。始终赚取收益并与链上服务交互，而无需处理技术复杂性。





该协议消除了这些复杂性，使人们能够轻松参与 EigenLayer 的安全性和激励措施。它充当整个 EigenLayer 生态系统的中央接口。

简化液体重新注入

流动性重新抵押允许用户从 ETH 等资产中获得抵押奖励，同时保持流动性。然而，由于运行验证者节点或以不信任方式委托的技术障碍，直接参与可能很困难。





Renzo 简化了这个过程。用户只需将 ETH 或 stETH 等质押代币存入 Renzo 即可获得流动性重新质押代币 ezETH 作为回报。 ezETH 代表他们重新抵押的头寸，并将所有收益封装在一个代币中。





这种流动性和简单性为更广泛的受众提供了参与机会，而不仅仅是技术最熟练的人。它通过 Renzo 的用户友好界面降低了在 EigenLayer 上赚取质押奖励的障碍。

风险管理和安全

除了可访问性之外，Renzo 还优先考虑风险管理和安全性。它仅与符合正常运行时间、冗余和安全最佳实践严格标准的机构级节点运营商合作。





该协议还与安全研究人员密切合作以实施最新标准。其创始人拥有多年构建和扩展安全 DeFi 协议的经验。





通过审慎的合作伙伴选择和持续的尽职调查，Renzo 旨在提供流动性重新抵押，并确信用户资金由合格的运营商负责任地处理。这种差异化的风险管理方法是其价值主张的重要组成部分。

启用跨链桥接

为了进一步扩大流动性重新抵押的机会，Renzo 正在与桥接合作伙伴合作，将其他第 1 层和第 2 层区块链的资产直接存入 EigenLayer。

这将允许在以太坊、Polygon、Avalanche 等网络上持有资产的用户将其无缝桥接至 Renzo 进行流动性重新抵押 - 所有这些都无需离开他们首选的起始链。





跨链功能的集成有望在 Renzo 的风险管理框架下显着增加可用于流动性重新抵押的总价值。它代表着朝着实现协议可访问性愿景迈出的重要一步。

币安实验室的验证

获得币安孵化器的投资是一张巨大的信任票，将有助于推动 Renzo 实现其目标。作为全球最大的加密货币交易所的风险投资部门，币安实验室在识别有前途的早期项目方面拥有良好的记录。





迄今为止，其投资组合已产生超过 14 倍的投资回报。这笔资金将支持 Renzo 持续开发和扩展其流动性重新抵押平台和服务。它还为币安广泛的生态系统带来了宝贵的联系。





Renzo 的创始贡献者 Lucas Kozinski 对 Binance Labs 的支持表示感谢，帮助将 DeFi 的思想领导力和最佳实践带到了 EigenLayer 上。这项投资标志着 Renzo 致力于将该协议打造成首屈一指的流动性重新抵押中心的一个重要里程碑。

最后的想法

Renzo Protocol 凭借其用户友好的界面和对风险管理的关注，旨在使流动性重新抵押成为主流。通过持续的产品创新和跨链能力的整合，旨在推动EigenLayer的安全性和激励措施的广泛采用。





获得币安孵化器的投资是对 Renzo 确立其行业标准的愿景和潜力的有力验证。在重量级支持者的支持下，Renzo 完全有能力履行其使命，实现通过流动性重新抵押促进所有人共享安全的目标。





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