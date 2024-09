Quais são as vantagens de utilizar sistemas Linux baseados em nuvem?

Atualmente, muitas empresas estão se concentrando na integração de um sistema baseado em nuvem em sua infraestrutura de TI porque são mais confiáveis, fortes e fáceis de configurar.

A mão de obra para monitorar e gerenciar a estrutura pode aumentar com um sistema baseado em nuvem, mas as empresas estão sempre aprimorando esses procedimentos.

Um dos principais fatores na adoção de sistemas baseados em Linux por muitas empresas é sua acessibilidade, segurança, escalabilidade, natureza de código aberto e design com foco na comunidade.

A adaptabilidade do Linux permite que as empresas de TI utilizem melhor outras soluções gratuitas e de código aberto para infraestrutura em nuvem. Com sua ampla adoção em todos os setores e o surgimento de novas tecnologias, o Linux é considerado um dos melhores sistemas operacionais para sistemas baseados em nuvem.

É interessante saber que mais de 75% das empresas que usam a nuvem dizem que sua principal plataforma de nuvem é o Linux. Com suporte para uma ampla variedade de casos de uso, sistemas de destino e dispositivos, o Linux é ideal para executar operações altamente disponíveis, confiáveis e importantes em um ambiente de computação em nuvem. Linux oferece:

Criatividade de código aberto.

Uniformidade em toda a infraestrutura.

Portabilidade de contêineres.

Enorme escalabilidade.

Proteção contínua.

Escolhendo a distribuição correta do Linux

Um CIO enfrenta um desafio ao escolher a melhor distribuição Linux porque os recursos disponíveis comercialmente de diferentes distribuições Linux variam muito.

Alguns podem interagir melhor com sua infraestrutura atual e equipamentos, software e soluções de terceiros, enquanto outros reduziram os custos operacionais contínuos e de assinatura.

Mas estar em um sistema baseado em Linux tem muitas vantagens comuns, como as seguintes:

Modelo operacional confiável

A operação geral do Linux é a mesma em qualquer lugar que você vá, independentemente da versão ou distribuição que você usa, esteja você em um computador muito poderoso ou em um pequeno dispositivo integrado.

Isso implica que, com algumas exceções, a linha de comando é quase a mesma, assim como o gerenciamento de processos, a administração básica de rede e a capacidade de portar software rapidamente entre as distribuições. Este sistema operacional confiável produz um presente flexível e que economiza tempo.

Escalabilidade

O Linux é extremamente escalável e pode ser instalado em uma ampla variedade de dispositivos, incluindo supercomputadores, redes de computadores distribuídos e até mesmo relógios de pulso.

Claro que a vantagem disso (a capacidade de ser menor ou maior) não é apenas para os dispositivos, mas também para sua capacidade fundamental de executar tarefas como configuração, digitalização, compatibilidade de código, automação e tudo relacionado ao Linux e open Os sistemas baseados em fonte são escaláveis e projetados para uso empresarial.

Projetado para a comunidade de código aberto

Você pode se preocupar com melhorias futuras, correções de bugs e manutenção, devido à natureza de código aberto e acesso gratuito. Felizmente, você pode desconsiderar essas preocupações. Com 22 milhões de linhas de código, o kernel Linux sozinho tem uma comunidade robusta trabalhando nos bastidores para desenvolvê-lo.

De acordo com estatísticas de 2016, o kernel do Linux foi aprimorado por aproximadamente 5.000 desenvolvedores individuais de 500 empresas diferentes em todo o mundo, sem mencionar todos os outros programas e serviços relacionados. Desde 2005, o kernel do Linux recebeu contribuições de impressionantes 13.500 desenvolvedores trabalhando para mais de 1.300 organizações.

Você pode estar curioso para saber por que as empresas contribuem com código para o Linux. Embora muitos defensores do código aberto vejam o caráter de código aberto do Linux apenas como idealista, a contribuição comercial do código é um movimento deliberado. Desta forma, as organizações com fins lucrativos que dependem do Linux submetem suas modificações ao kernel para garantir que sejam incluídas em versões posteriores sem ter que mantê-las perpetuamente.

Rede Abrangente

Embora tenha levado algum tempo, o Linux desenvolveu um conjunto robusto de recursos de rede, incluindo ferramentas para DNS, bridging, solução de problemas de rede, DHCP, monitoramento de rede e rede virtual.

Controle de pacote

Com apenas algumas teclas simples, o sistema de gerenciamento de pacotes do Linux permite que você instale rapidamente novos serviços e aplicativos.

Como as ferramentas de código aberto fornecem um retorno significativo sobre o investimento pertencente a seus negócios, o Linux e outras tecnologias de código aberto também são essenciais para a empresa moderna. Os usuários obtêm as seguintes vantagens ao integrar a infraestrutura de nuvem completa criada no Linux e software de código aberto:

Redução de gastos com infraestrutura em 35%.

Houve 16% menos interrupções imprevistas.

Redução da perda de produtividade por tempo de inatividade inesperado em 39%.

Equipes de infraestrutura de TI com aumento de 38% na eficiência.

Equipes de desenvolvimento mais eficazes em 17%.

Os ciclos de desenvolvimento de aplicativos são 26% mais rápidos.

Aliyun Linux 2

Aliyun Linux 2 é, portanto, fornecido pelo Alibaba Cloud como a plataforma perfeita para empresas contemporâneas, graças a todas essas vantagens. O Alibaba Cloud revelou o Aliyun Linux 2, uma nova versão do sistema operacional Linux.

Possui recursos de ponta criados pela comunidade Linux e oferece um ambiente confiável e estável para aplicativos baseados em nuvem. Para a melhor experiência do usuário, o Aliyun Linux 2 é altamente otimizado com base na infraestrutura do Alibaba Cloud. Todas as instâncias do Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS), incluindo instâncias ECS Bare Metal, oferecem suporte à instalação do Aliyun Linux 2.

Sua opção nativa para sua infraestrutura de nuvem deve ser esta porque:

Segurança e conformidade com os regulamentos

Uma distribuição Linux totalmente de código aberto é o Aliyun Linux 2. Você pode baixar e examinar o código-fonte de cada parte do sistema operacional e relatar quaisquer problemas ou fornecer recomendações à nossa comunidade. Para aumentar a segurança do sistema, as vulnerabilidades do Aliyun Linux 2 serão corrigidas regularmente pelo Alibaba Cloud.

atuação

Baseado na arquitetura Alibaba Cloud, o Aliyun Linux 2 é uma versão altamente otimizada do sistema operacional Linux. Para melhorar o desempenho, o Aliyun Linux 2 pode ser instalado nas instâncias do Alibaba Cloud ECS.

Benefícios do Suporte ao Cliente

O Aliyun Linux 2 é construído no kernel Linux mais recente, em contraste com outras versões gratuitas do Linux disponíveis no Alibaba Cloud Marketplace. Os usuários do Aliyun Linux 2 podem acessar nosso sistema de tickets, fórum ou GitHub para receber assistência com problemas técnicos. Todos esses serviços são fornecidos sem custo.

Benefícios para o ecossistema

Para o benefício de seus clientes, o Aliyun Linux 2 incorpora continuamente avanços técnicos de comunidades de código aberto, como o kernel Linux 4.19. Além disso, um sistema de garantia de qualidade de alto nível é implantado para supervisionar as distribuições do Linux e dar suporte às comunidades de código aberto.

Utilizando os sucessos do ecossistema de código aberto do Alibaba Cloud, o Aliyun Linux 2 está comprometido em aprimorar o ecossistema de software de código aberto.

Próximo?

O que acontecerá com o Aliyun Linux2 a seguir? Os produtos Linux da Alibaba Cloud, um dos principais provedores de serviços de nuvem do mundo, darão suporte à infraestrutura de nuvem mais rapidamente.

Hoje, o Linux é utilizado para muito mais do que simples requisitos de sistema operacional; também é usado para big data, automação, conteinerização e muito mais.

Além disso, o Aliyun Linux 2 é compatível com o ambiente de contêiner nativo de nuvem comum. Seu software corporativo operará dentro de contêineres; as melhorias no Alibaba Cloud lançarão alguma luz sobre isso.