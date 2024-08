Principais empresas da Web3 a seguir em 2024

Quem acompanha o mercado sabe que a web3 está em alta há anos. Do IMB à Apple , algumas das maiores empresas do mundo mergulharam de cabeça neste espaço, inaugurando um interesse público renovado juntamente com este apoio financeiro.





2024 está a caminho de ser um ano crucial para o espaço, pois poderá funcionar como uma ponte para o crescimento futuro. Pesquisa Grand View prevê que a web3 terá uma taxa composta de crescimento anual de 49,3% de 2024 a 2030. Escusado será dizer que qualquer pessoa que investe na web3 desejará prestar muita atenção às empresas que operam nela em 2024.





Mas quais empresas estão preparadas para sair vitoriosas? Afinal, o espaço web3 é tão grande quanto inovador e entre as criptomoedas, os DAOs e os NFTs, o mercado está repleto de possibilidades.





Mesmo entre estas, as seguintes empresas têm se destacado como as que devem ser observadas:





Quintal[centro]

Centro YARD é um web3 venture studio dedicado a transformar ideias em empreendimentos empregando uma metodologia prática e iterativa. Este estúdio não apenas fornece apoio financeiro, mas também fornece orientação especializada às startups de seu portfólio, ajudando-as a evoluir para empresas web3 robustas. O YARD Hub acredita que as startups florescem sob a tutela de suas equipes internas experientes, aumentando suas chances de alcançar o ajuste certo entre produto e mercado.





Conforme explicado pelo cofundador do YARD Hub, Sergei Lagutenko, o estúdio cobre um amplo espectro de especialização, desde análise de negócios e gerenciamento de produtos até marketing e desenvolvimento de negócios, orientando as startups para longe de armadilhas comuns que levam ao fracasso.





Além disso, o YARD Hub introduziu o Growth Camp, um programa acelerador web3, agora convidando inscrições para seu segundo grupo previsto para o segundo trimestre de 2024. Este programa oferece às startups acesso a mentores de elite, benefícios para parceiros e seis cursos de aprendizagem abrangentes.





O portfólio do YARD Hub apresenta uma oportunidade intrigante para aqueles interessados em acompanhar o surgimento de empresas web3 de primeira linha.





Rede U2U

Rede U2U está na vanguarda da revolução Web3 como pioneira em blockchain modular e redes de infraestrutura física descentralizadas (DePIN). Aproveitando a tecnologia avançada de sub-rede, a Rede U2U introduz uma abordagem modular para blockchain, melhorando a escalabilidade e a flexibilidade. Esta estrutura inovadora permite a criação de sub-redes especializadas, adaptadas a aplicações ou indústrias específicas, resolvendo assim as limitações tradicionais da blockchain, atingindo até 500.000 transações por segundo (TPS) com tempo de finalização inferior a 650 ms.









No domínio do DePIN, a Rede U2U se destaca por oferecer um conjunto de serviços descentralizados, incluindo Rede Privada Descentralizada (DPN), Identidade Descentralizada (DID), Armazenamento Descentralizado, etc. soluções que capacitam os usuários e promovem um ecossistema digital mais seguro, eficiente e de propriedade da comunidade. O compromisso da U2U Network com a tecnologia blockchain modular e o DePIN a posiciona como um ator-chave na formação do futuro da infraestrutura digital descentralizada. À medida que avançamos para 2024, a U2U Network é uma das principais empresas da Web3 para ficar de olho.





Chainálise

Chainálise se destaca como um player significativo no cenário web3 este ano, operando como uma empresa de análise de blockchain. Ao longo dos anos, a Chainalysis tem publicado algumas das pesquisas mais perspicazes e inovadoras relacionadas ao blockchain que você encontrará em qualquer lugar. Por exemplo, a Chainalysis tem estado na vanguarda da investigação das atividades no mercado da Rota da Seda, ajudando até as autoridades a recuperar mais de mil milhões de dólares. A empresa também denunciou as atividades do coletivo de hackers norte-coreano, o Grupo Lazarus.





2024 está se preparando para ser um ano de crescimento tanto para o blockchain quanto para o espaço web3 e podemos confiar que a Chainalysis estará na vanguarda em pesquisá-lo. A empresa começou o ano em alta, cobrindo as atividades dos ETFs Bitcoin à vista e, à medida que a redução pela metade e outras atividades se desenrolam no espaço, a indústria recorrerá à Chainalysis por seu histórico de pesquisa eficiente.





Moeda de arquivo

Moeda de arquivo , um projeto web3 notável para ficar de olho neste ano, tem sido uma figura proeminente na área há vários anos. Funciona como uma cooperativa baseada em blockchain para armazenamento digital e recuperação de dados, oferecendo aos usuários a capacidade de armazenar e acessar seus dados independentemente de entidades centralizadas. Esse recurso concede aos usuários privacidade e controle cruciais sobre suas informações, o que se alinha com a filosofia do ambiente web3. Nas primeiras semanas de 2024, a File Coin lançou o Glif, um protocolo de leasing líquido, que arrecadou US$ 4,5 milhões em uma rodada de financiamento inicial, em meio a planos de lançar um programa de recompensas para usuários.





Toda esta excitação teve um impacto positivo no FIL, o token nativo do ecossistema, com alguns prevendo que o seu valor atingirá os 50 dólares por unidade até ao final do ano. À medida que o web3 chega à vanguarda, mais usuários desejarão assumir o controle de seus dados e privacidade e o File Coin parece mais do que equipado para atender a essa necessidade.