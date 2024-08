Principales entreprises Web3 à suivre en 2024

Quiconque observe le marché sait que le Web3 est en plein essor depuis des années. D'IMB à Apple , certaines des plus grandes entreprises mondiales se sont lancées tête première dans ce secteur, suscitant un regain d'intérêt du public ainsi que ce soutien financier.





2024 est en passe d’être une année charnière pour l’espace car elle pourrait servir de pont vers la croissance future. Recherche sur Grand View prédit que le web3 connaîtra un taux de croissance annuel composé de 49,3 % de 2024 à 2030. Il va sans dire que quiconque investit dans le web3 voudra prêter une attention particulière aux entreprises qui y opèrent en 2024.





Mais quelles sont les entreprises qui sont en passe de s’imposer ? Après tout, l’espace web3 est aussi vaste qu’innovant et entre les cryptos, les DAO et les NFT, le marché regorge de possibilités.





Même parmi celles-ci, les entreprises suivantes se sont démarquées comme étant celles à surveiller :





Cour[hub]

Centre de cour est un studio de capital-risque web3 dédié à la transformation d'idées en projets en utilisant une méthodologie pratique et itérative. Ce studio fournit non seulement un soutien financier, mais donne également des conseils d'experts aux startups de son portefeuille, les aidant à évoluer vers des entreprises Web3 robustes. YARD Hub estime que les startups prospèrent sous la tutelle de ses équipes internes chevronnées, augmentant ainsi leurs chances d'atteindre la bonne adéquation produit/marché.





Comme l'explique Sergei Lagutenko, co-fondateur de YARD Hub, le studio couvre un large spectre d'expertise, de l'analyse commerciale et de la gestion de produits au marketing et au développement commercial, éloignant ainsi les startups des pièges courants qui conduisent à l'échec.





De plus, YARD Hub a introduit le Growth Camp, un programme d'accélération web3, qui lance désormais un appel à candidatures pour sa deuxième cohorte prévue pour le deuxième trimestre 2024. Ce programme offre aux startups un accès à des mentors d'élite, des avantages pour les partenaires et six pistes d'apprentissage complètes.





Le portefeuille de YARD Hub présente une opportunité intéressante pour ceux qui souhaitent suivre l'émergence d'entreprises Web3 de premier plan.





Réseau U2U

Réseau U2U est à l'avant-garde de la révolution Web3 en tant que pionnier de la blockchain modulaire et des réseaux d'infrastructure physique décentralisés (DePIN). Tirant parti de la technologie avancée de sous-réseau, le réseau U2U introduit une approche modulaire de la blockchain, améliorant l'évolutivité et la flexibilité. Ce cadre innovant permet la création de sous-réseaux spécialisés, adaptés à des applications ou à des secteurs spécifiques, résolvant ainsi les limitations traditionnelles de la blockchain, atteignant jusqu'à 500 000 transactions par seconde (TPS) avec un temps de finalité inférieur à 650 ms.









Dans le domaine de DePIN, le réseau U2U excelle en offrant une suite de services décentralisés, notamment un réseau privé décentralisé (DPN), une identité décentralisée (DID), un stockage décentralisé, etc. Ces services incarnent l'essence de DePIN, fournissant des services décentralisés à la demande. des solutions qui responsabilisent les utilisateurs et favorisent un écosystème numérique plus sécurisé, plus efficace et appartenant à la communauté. L'engagement du réseau U2U envers la technologie blockchain modulaire et DePIN le positionne comme un acteur clé dans l'élaboration de l'avenir de l'infrastructure numérique décentralisée. À l’approche de 2024, U2U Network est l’une des principales entreprises Web3 à surveiller de près.





Analyse en chaîne

Analyse en chaîne se démarque cette année comme un acteur important dans le paysage web3, opérant en tant que société d’analyse blockchain. Au fil des années, Chainalysis a publié certaines des recherches les plus perspicaces et révolutionnaires sur la blockchain que vous puissiez trouver. Par exemple, Chainalysis a été à l’avant-garde des enquêtes sur les activités sur le marché de la Route de la Soie, aidant même les autorités à en récupérer plus d’un milliard de dollars. L’entreprise a également dénoncé les activités du collectif de hackers nord-coréen Lazarus Group.





2024 s’annonce comme une année de croissance pour l’espace blockchain et web3 et nous pouvons faire confiance à Chainalysis pour être à l’avant-garde de ses recherches. La société a commencé l'année sur une bonne note en couvrant les activités des ETF Bitcoin au comptant et, à mesure que la réduction de moitié et d'autres activités se dérouleront dans l'espace, l'industrie se tournera vers Chainalysis pour ses antécédents en matière de recherche efficace.





Pièce de monnaie

Pièce de monnaie , un projet web3 notable à surveiller cette année, est une figure marquante du domaine depuis plusieurs années maintenant. Il fonctionne comme une coopérative basée sur la blockchain pour le stockage numérique et la récupération de données, offrant aux utilisateurs la possibilité de stocker et d'accéder à leurs données indépendamment des entités centralisées. Cette capacité offre aux utilisateurs une confidentialité et un contrôle cruciaux sur leurs informations, ce qui correspond à la philosophie de l'environnement Web3. Au cours des premières semaines de 2024, File Coin a lancé Glif, un protocole de location liquide, qui a permis de lever 4,5 millions de dollars lors d'un cycle de financement de démarrage, dans le cadre du projet de lancer un programme de récompense pour les utilisateurs.





Toute cette excitation a eu un impact positif sur FIL, le jeton natif de l'écosystème, certains prévoyant que sa valeur atteindra 50 $ par unité d'ici la fin de l'année. À mesure que le Web3 arrive au premier plan, de plus en plus d'utilisateurs voudront prendre le contrôle de leurs données et de leur confidentialité et File Coin semble plus que équipé pour répondre à ce besoin.