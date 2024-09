Por que segmentar palavras-chave de uma única palavra não funciona para conteúdo Evergreen

Olá hackers,

Tive que explicar esse conceito algumas vezes, então pensei em escrever um artigo sobre ele, em vez de começar do zero todas as vezes.

Neste artigo, falarei sobre pesquisa de palavras-chave e por que (99,9% do tempo) você não deve segmentar palavras isoladas.

O que é uma palavra-chave em SEO?

No meu Guia de bolso para SEO , a(s) palavra(s) que alguém digita em um mecanismo de pesquisa.

Isso importa para os escritores. Muito.

Se você otimizar seu artigo para uma determinada palavra-chave, seu artigo poderá aparecer no topo da SERP para essa palavra-chave e obter centenas ou milhares de visualizações todos os meses.

No futuro, espero que os modelos de IA em rastreadores de mecanismos de pesquisa sejam capazes de reconhecer conteúdo de qualidade e não tenhamos que nos preocupar com a otimização de palavras-chave.

Mas, por enquanto, precisamos levar isso em consideração quando estamos tentando escrever conteúdo perene.

O que são palavras-chave de cauda curta ou palavras-chave de palavra única?

De um modo geral, uma palavra-chave de cauda curta é uma consulta de pesquisa que abrange de 1 a 3 palavras.

E a frase palavra-chave de uma única palavra , que criei porque não consegui pensar em nada melhor (apesar de ser um escritor autoproclamado), é autoexplicativa.

Neste breve artigo, discutirei apenas os contras de segmentar palavras-chave de uma única palavra e por que acho que você deve evitá-las.

Por que você não deve segmentar palavras-chave de uma única palavra?

Para colocar a resposta em uma única palavra: intenção.

99,9% das vezes, as consultas de pesquisa de uma única palavra são muito gerais e vagas.

As chances de seu artigo evergreen corresponder à intenção dessa consulta são pequenas, e as chances de seu artigo ter uma classificação alta no SERP são ainda menores.

Por exemplo

Digamos que estamos escrevendo um artigo chamado How to Fix Amazon Echo Show Wi-Fi Issues .

Você acessa sua ferramenta de pesquisa de palavras-chave e digita "Amazon" e vê os seguintes dados:

Você pensa UAU! 345 milhões de buscas mensais! Vou nadar em visualizações de página. Definitivamente, estou adicionando a Amazon à minha lista de palavras-chave segmentadas.

Mas você estaria errado.

A intenção de pesquisa é muito vaga

Se alguém está apenas digitando "Amazon" em um mecanismo de busca, quem sabe o que está procurando?

Eles podem estar procurando o logotipo da Amazon.

Eles podem estar procurando a página da Amazon Wikipedia para ver a história da empresa.

Inferno, eles provavelmente estão com preguiça de digitar amazon.com e estão apenas procurando a vitrine da Amazon para clicar e comprar algo.

Mesmo que, por algum milagre, seu artigo seja classificado na primeira página do SERP "Amazon", as chances de alguém estar procurando especificamente por seu guia sobre como corrigir problemas com o Amazon Echo Show Wi-Fi são incrivelmente baixas. não obter nenhum clique em primeiro lugar.

A concorrência é muito alta

A outra razão para não buscar palavras isoladas é que muitas vezes essas palavras só querem brincar e não estão procurando por nada sério. E você merece um relacionamento mais significativo. Pegue? Palavras 'únicas'.

Mas, falando sério, a segunda razão, e talvez igualmente importante, para não segmentar palavras-chave de uma única palavra é que a competição SERP é muito alta.

'Amazônia' é um exemplo perfeito disso. Google 'Amazon' e o que você vê?

Quando pesquiso esse termo no Google em Tóquio, recebo isto:

Amazon é o nome de uma empresa/marca e, com razão, o Google priorizará as páginas pertencentes a essa marca.

Então você vê que os 4 primeiros resultados são todas páginas de propriedade da Amazon : loja, Amazon Prime, About Amazon e Amazon Jobs.

Depois disso, você vê a página da Wikipedia da empresa Amazon. Por fim, você vê a lista de lojas do Google Play para o aplicativo Amazon.

Olhando para este SERP, você deve chegar à conclusão de que seu artigo sobre os problemas do Echo Show Wi-Fi nunca superará a Amazon, a empresa, a Wikipedia ou o Google Play (afinal, eles possuem o mecanismo de pesquisa).

Uma ressalva a isso é que, se você estiver escrevendo uma notícia/artigo oportuno sobre a Amazon , seu artigo pode aparecer no widget "Top stories" por um curto período de tempo.

No entanto, como este artigo é voltado para conteúdo perene, isso não se aplica a nós de qualquer maneira.

Como aplicar esse conhecimento à sua escrita

Você deve sempre levar essas informações em consideração, independentemente do que estiver escrevendo.

Para Blogueiros:

Se você está escrevendo uma resenha para o videogame Super Mario World SNES (sim, eu sou tão velho), você não tem como alvo "Super Mario", você precisa ter como alvo "Super Mario World Review" ou "Super Mario World SNES Review" dependendo do volume de pesquisa.

Para profissionais de marketing:

Se você estiver escrevendo uma página de destino ou artigo para promover seus serviços de entrega por drone no Japão, não segmente a palavra "drone" ou mesmo "entrega por drone". Em vez disso, você pode optar por "serviços de entrega por drone" ou mesmo "serviços de entrega por drone no Japão" (mas deixaremos o SEO local para outro artigo).

Esses foram apenas dois exemplos, mas você deve ser capaz de aplicar essa ideia à sua escrita, independentemente de para quem ou para o que está escrevendo.

Ao escrever sobre SEO, tento não dar absolutos ou escrever como se isso fosse um evangelho.

O SEO muda (ligeiramente ou não tão ligeiramente) com cada atualização de algoritmo que a empresa de mecanismo de pesquisa envia.

O conselho que dou aqui não são apenas coisas que aprendi lendo online, mas o que vi funcionar e não funcionar na prática (o que é indiscutivelmente mais importante).

Às vezes, você não sabe o que vai funcionar até tentar. Portanto, aceite todos esses conselhos com um grão de sal e escreva seu coração!