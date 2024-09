O que acontece com sua criptomoeda em uma situação de falência?

O pedido de falência é complicado e às vezes difícil de entender. No entanto, só porque você não entende, não significa que você pode criar suas próprias regras.





Recomendamos a contratação de um advogado e o cumprimento cuidadoso das regras estabelecidas.

Você precisa divulgar as participações em criptomoedas em caso de falência?

A criptografia, que inclui uma variedade de moedas digitais e “moedas” como Bitcoin e Ethereum, é uma classe de ativos amplamente incompreendida. É algo totalmente novo (relativamente falando) e totalmente estranho para a pessoa comum.





Mesmo aqueles dentro do mundo das finanças e investimentos tradicionais estão um tanto confusos. As pessoas não sabem o que fazer com isso. Essa confusão se estende a perguntas como: a criptografia precisa ser divulgada na falência?





A resposta mais simples para essa pergunta é sim. A criptomoeda é claramente um ativo e deve ser divulgada como qualquer outro ativo em caso de falência.





“Só porque você é o único que tem a senha, não significa que você pode deixar de divulgar o fato de possuir US$ 5.000 ou US$ 5 milhões em Bitcoin”, diz o advogado de falências Rowdy G. Williams . “Ainda é um ativo financeiro.”





Não importa se é Bitcoin, Ethereum ou alguma pequena moeda alternativa como Dogecoin, toda e qualquer propriedade que você possui – digital ou física – deve ser divulgada em sua petição de falência e arquivamentos. É simples assim.

O administrador da falência pode encontrar/acessar sua criptomoeda?

Bitcoin e outras moedas digitais costumavam ser uma classe de ativos muito obscura. E embora ainda sejam bastante obscuros no sentido de que a maioria dos americanos não possui ativos criptográficos significativos, a criptomoeda ganhou muito reconhecimento e destaque aos olhos do público nos últimos cinco anos.





(Seria difícil encontrar qualquer adulto que pelo menos não tivesse ouvido falar do Bitcoin.) Isso significa que você não pode mais ter sua criptomoeda “passando despercebida” em caso de falência. Haverá questionamentos muito específicos para garantir que todas as suas criptomoedas sejam contabilizadas.





Por exemplo, a Coinbase – que é a maior plataforma de troca de criptomoedas na web – tem sua própria página dedicada para administradores de falências. A Coinbase realmente ajudará os curadores na localização de ativos de devedores específicos e até mesmo no congelamento de contas quando necessário.





Em outras palavras, esta é uma grande parte das falências no momento e os curadores quase certamente encontrarão sua criptomoeda, se necessário.

Como a criptomoeda é avaliada na falência?

Um dos aspectos mais desafiadores da criptomoeda é sua volatilidade. É muito desafiador colocar um valor concreto no Bitcoin, Ethereum, etc. Os preços flutuam rapidamente, geralmente na mesma hora ou dia.





Isso significa que um ativo que tinha muito valor quando uma petição foi registrada pode valer muito menos após a petição (ou vice-versa). Isso é um desafio para as pessoas que preenchem o Capítulo 7 e o Capítulo 13.





Se você estiver entrando com pedido de falência do Capítulo 7, o administrador revisará seus ativos em busca de qualquer coisa que possa ser vendida para reembolsar seus credores. Se um criptoativo não valia muito quando você entrou com o pedido, mas repentinamente aumentou 20 ou 30 por cento, isenções que poderiam ter sido usadas para proteger sua cripto podem já ter sido usadas em outro lugar. Isso deixa seu Bitcoin exposto.





Com uma falência do Capítulo 13, seu valor de reembolso é baseado no valor de seus ativos não isentos (que inclui criptomoeda). Portanto, se os preços das criptomoedas decolarem repentinamente, isso aumentará o valor que você terá que pagar.





Os curadores de falências estão se tornando muito mais familiarizados com as nuances da criptomoeda em situações de falência, mas ainda é um território relativamente novo no setor. A lição básica é que é complicado.

A criptomoeda será isenta em caso de falência?

Ok, então vamos para a parte que todo mundo quer falar: isenções. Como você deve saber, certos ativos são isentos em caso de falência (e isso depende do tipo específico de falência que você declara). Por exemplo, existem isenções que protegem a sua casa até um determinado valor. E há isenções em itens como joias, heranças de família, sepulturas e até tipos específicos de contas de aposentadoria. No entanto, não há isenções específicas sobre moeda virtual. Isso não significa que seu advogado de falências não será capaz de estruturar sua falência de forma a proteger algumas de suas moedas digitais, mas exigirá uma análise completa de sua situação.

Juntando tudo

A criptografia pode ser um tópico confuso , especialmente quando analisado no contexto da falência. No entanto, se você possui criptomoedas e está considerando a falência como uma opção para suas circunstâncias financeiras, você definitivamente deseja fazer sua devida diligência e garantir que está preparado.