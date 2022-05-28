在破产情况下你的加密货币会发生什么？





申请破产是复杂的，有时难以理解。但是，仅仅因为您不了解它，并不意味着您可以制定自己的规则。





我们建议聘请律师并谨慎遵守既定规则。

您是否必须在破产中披露加密货币持有量？

加密货币包括各种数字货币和比特币和以太坊等“硬币”，是一种在很大程度上被误解的资产类别。这是全新的东西（相对而言），对普通人来说完全陌生。





即使是传统金融和投资领域的人也有些困惑。人们不知道该怎么做。这种困惑延伸到诸如是否必须在破产中披露加密货币之类的问题？





这个问题最简单的答案是肯定的。加密货币显然是一种资产，必须像任何其他资产破产一样进行披露。





“仅仅因为你是唯一拥有密码的人，并不意味着你可以不披露你拥有价值 5000 美元或 500 万美元比特币的事实，”破产律师Rowdy G. Williams 说。 “它仍然是一种金融资产。”





无论是比特币、以太坊还是像狗狗币这样的小型替代硬币，您拥有的任何和所有财产——数字或实物——都必须在您的破产申请和文件中披露。就这么简单。

破产受托人可以找到/访问您的加密货币吗？

比特币和其他数字货币曾经是一种非常模糊的资产类别。尽管从大多数美国人没有大量加密资产的意义上来说，它们仍然相当模糊，但在过去五年中，加密货币在公众眼中获得了很多认可和重视。





（你很难找到至少没有听说过比特币的成年人。）这意味着你不能再让你的加密货币在破产时“在雷达下飞行”。将有非常具体的问题，以确保您的所有加密货币都得到考虑。





例如，网络上最大的加密货币交易平台 Coinbase 拥有自己的破产受托人专用网页。 Coinbase 实际上将帮助受托人定位特定债务人的资产，甚至在必要时冻结账户。





换句话说，这是目前破产的很大一部分，如果需要，受托人几乎肯定会找到你的加密货币。

加密货币在破产中如何估值？

加密货币最具挑战性的方面之一是其波动性。为比特币、以太坊等赋予具体价值非常具有挑战性。价格波动迅速，通常在同一小时或同一天。





这意味着在提交申请时具有大量价值的资产在申请后的价值可能会低得多（反之亦然）。这对于申请第 7 章和第 13 章的人来说是一个挑战。





如果您申请第 7 章破产保护，受托人将审查您的资产是否有任何可以出售以偿还债权人的资产。如果您提交时加密资产价值不高，但突然飙升 20% 或 30%，则可能用于保护您的加密的豁免可能已经在其他地方使用。这使您的比特币暴露在外。





在第 13 章破产的情况下，您的还款金额取决于您的非豁免资产（包括加密货币）的价值。因此，如果加密货币价格突然上涨，它将增加你必须偿还的金额。





破产受托人越来越熟悉加密货币在破产情况下的细微差别，但它仍然是该行业相当新的领域。基本的外卖是它很复杂。

加密货币会在破产中获得豁免吗？

好的，让我们进入每个人都想谈论的部分：豁免。您可能知道，某些资产在破产中是免税的（这取决于您申请的具体破产类型）。例如，有一些豁免可以保护您的房屋达到一定的价值。此外，珠宝、传家宝、墓地，甚至特定类型的退休账户等都有豁免。但是，对虚拟货币没有具体的豁免。这并不意味着您的破产律师将无法以保护您的某些数字硬币的方式构建您的破产程序，但这需要对您的情况进行全面分析。

把它们放在一起

加密可能是一个令人困惑的话题，尤其是在破产背景下进行分析时。但是，如果您持有加密货币并考虑将破产作为您财务状况的一种选择，那么您肯定需要进行尽职调查并确保做好准备。