O Projeto Sango: A Esperança Web3 da África Central

Web3 na África central

Quando alguém fala de Web3 e de onde vem sua inovação, eles mencionam solenemente qualquer país africano, muito menos a África central. Não ouvimos muito sobre o Web3 da África. Quando o fazemos, geralmente diz respeito à África Ocidental, especificamente à Nigéria, com seus novos unicórnios de inicialização, como a onda flutuante.





Se não a África Ocidental, então a África Oriental, especificamente o Quênia, e sua aquisição de serviços bancários móveis e a recente tendência de compra de criptomoedas. Se não a Nigéria ou o Quênia, certamente a África do Sul, pois tem mais startups baseadas na web3, embora nenhuma tenha alcançado o status de unicórnio ainda.





Quando pensamos nas aplicações da Web3 na África, como criptomoedas, finanças descentralizadas ( DeFi ), tokens não fungíveis ( NFTs ) ou tecnologia blockchain, um ou todos, não pensamos na África central. Por que não?





Os países que estão na área da África central, como a República Democrática do Congo, Chade, Camarões, Gabão, etc, são quase todos instáveis. Principalmente devido à guerra interna e externa com diferentes grupos de milícias. A República Centro-Africana ( RCA ) não foge a esta regra. Foi em uma guerra civil que estilhaçou a nação em pedaços.





O governo formalmente eleito democraticamente só recentemente, como no ano passado, voltou a dominar a maior parte de seu país. Você pode ver a devastação que foi deixada na República Centro-Africana e perguntar “Quão ruim é a devastação? Como isso se relaciona com web3?” vamos explorar isso.





“Quão ruim é a devastação?” A República Centro-Africana está classificada em 188º lugar entre 189 países no índice de desenvolvimento humano ( IDH ). O que isso significa? Isso significa que eles estão completamente atrás do resto do mundo em todas as métricas de progresso. Eles têm uma pequena população de 5 milhões de pessoas e minerais naturais no valor de mais de 3 trilhões de dólares . Ainda tem um PIB anual de 2 bilhões de dólares .





Eles não têm dinheiro suficiente para impulsionar sua economia após sua devastação. Também não há dinheiro suficiente para começar a minerar seus próprios recursos para ganhar mais dinheiro. Para obter esse dinheiro, um país precisaria de ajuda monetária, mas isso cria uma cultura de co-dependência e obediência. Que tal empréstimos? a quantidade de dinheiro que eles precisariam tomar emprestado tornaria o empréstimo improvável de ser pago por muito tempo.





Atenha-se à agricultura de pequena escala dos produtos necessários? isso impulsionaria sua economia, mas não o suficiente para puxá-los para cima tão rapidamente quanto eles precisam. Então o que eles estão planejando fazer? Eles se arriscaram e agora estão dando um salto inovador nos caminhos da Web3!





O que é o Projeto Sango?

O projeto Sango é definitivamente uma perspectiva Web3 interessante. Eles até legalizaram o bitcoin como moeda legal pouco antes do anúncio do projeto por causa de sua natureza Web3. Mas o que exatamente é e como ajudará as pessoas do CAR?





Nas palavras de Faustin-Archange Touadéra , o próprio presidente da CAR





“Uma criptomoeda comum e um mercado de capitais integrado que poderia estimular o comércio e sustentar o crescimento”.





Mesmo que ele diga isso, o que o projeto oferece que justifique investimento ou interesse?

Uma moeda digital lastreada em bitcoin chamada moeda Sango (ou Sango). Isso o torna uma moeda estável apoiada por criptomoeda. Isso também significa que a atividade de blockchain Web3 do projeto Sango será executada em uma cadeia lateral da rede principal de blockchain bitcoin e utilizará o protocolo de consenso Proof-of-Work ( PoW ).

(ou Sango). Isso o torna uma moeda estável apoiada por criptomoeda. Isso também significa que a atividade de blockchain Web3 do projeto Sango será executada em uma cadeia lateral da rede principal de blockchain bitcoin e utilizará o protocolo de consenso Proof-of-Work ( ). O tesouro do país terá uma reserva de bitcoin dedicada . Isso garante a força do bitcoin ao proporcionar escassez e mostrar a praticidade do uso da criptomoeda, principalmente em instituições governamentais.

. Isso garante a força do bitcoin ao proporcionar escassez e mostrar a praticidade do uso da criptomoeda, principalmente em instituições governamentais. A votação futura para tópicos ou assuntos específicos será votada pelos cidadãos da RCA por meio de uma Organização Autônoma Descentralizada (DAO) . Isso cria oportunidades iguais de votação para todos os cidadãos e pode ser considerado o epítome de um sistema de votação democrático-libertário, pois é feito em uma blockchain segura que garante segurança e justiça.

. Isso cria oportunidades iguais de votação para todos os cidadãos e pode ser considerado o epítome de um sistema de votação democrático-libertário, pois é feito em uma blockchain segura que garante segurança e justiça. Pode-se obter a cidadania do CAR comprando uma quantidade fixa de moedas Sango . Isso significa que a moeda Sango não é apenas apoiada pelo bitcoin, mas também pelo país e pelos próprios recursos! Isso porque a criptomoeda alavanca tudo no país. Das pessoas aos recursos e aos serviços oferecidos, são benefícios que só os cidadãos têm. Como bônus, essa ação também garantirá estabilidade durante as flutuações do mercado de criptomoedas!

. Isso significa que a moeda Sango não é apenas apoiada pelo bitcoin, mas também pelo país e pelos próprios recursos! Isso porque a criptomoeda alavanca tudo no país. Das pessoas aos recursos e aos serviços oferecidos, são benefícios que só os cidadãos têm. Como bônus, essa ação também garantirá estabilidade durante as flutuações do mercado de criptomoedas! A residência fixa pode ser obtida comprando uma quantidade fixa de moedas Sango . Esta residência destina-se a empresas. Ao comprar residência fixa, você obtém 0% de imposto de renda de qualquer criptomoeda para o negócio na propriedade. Você obtém o registro da empresa on-line no CAR. Você também recebe um aplicativo privado que ajuda no gerenciamento de ativos para indivíduos e empresas. Essa estratégia reduz a burocracia geral, o que economiza tempo e esforço, o que é importante no espaço Web3. A natureza dessa abordagem realmente favorece os empreendedores digitais e tecnológicos.

. Esta residência destina-se a empresas. Ao comprar residência fixa, você obtém de imposto de renda de qualquer criptomoeda para o negócio na propriedade. Você obtém o registro da empresa on-line no CAR. Você também recebe um aplicativo privado que ajuda no gerenciamento de ativos para indivíduos e empresas. Essa estratégia reduz a burocracia geral, o que economiza tempo e esforço, o que é importante no espaço Web3. A natureza dessa abordagem realmente favorece os empreendedores digitais e tecnológicos. A CAR deseja descentralizar a terra e a propriedade do país . Qualquer que seja o enredo real comprado e mantido pelo usuário, a réplica do metaverso do enredo copiará a aparência com uma representação de 1:1. Cada lote está na extensa Crypto City, que é uma extensão da capital de Bangui. Você obtém acesso total ao Metaverso e trama através do aplicativo Metaverso Sango!





Para resumir todos os pontos de uma maneira facilmente digerível. O projeto Sango é o primeiro projeto governamental Web 3 em larga escala do mundo. Ele permite a compra de terras em um Metaverso refletindo as terras da vida real. Permite o uso de uma moeda de criptomoeda apoiada pelo governo atrelada ao bitcoin, que ao comprar você pode obter cidadania ou direitos de trabalho para o seu negócio, bem como ter uma palavra igual em empreendimentos governamentais abertos por meio de um DAO.





Por que eles fariam isso?





Originalmente, dissemos que o Projeto Sango é, por natureza, um projeto que está sendo usado pelo governo da RCA para obter o máximo de investimento no país, alavancando os recursos. Eles não estão fazendo isso apenas porque as criptomoedas serão as novas moedas do futuro ou mesmo por causa de todo o hype em torno dos NFTs, do Metaverso e de outros assuntos relacionados à Web3.





Eles também veem o futuro como baseado na Web3, que o futuro da governança é descentralizado e baseado em blockchain! Eles estão estabelecendo um precedente em inovação tecnológica e querem que seu país despedaçado se reconcilie com o agora grande futuro tangível que pode produzir.





Para o futuro previsível, eles estão olhando para grandes desafios. Não desde o início da tecnologia blockchain ou da tecnologia de criptomoeda em si, mas para fazer com que seu próprio pessoal invista no projeto. Por que isso seria difícil? Aqui está uma pequena lista de problemas atuais que eles enfrentam:

Eles estão diretamente cercados por países que têm uma proibição implícita de criptomoedas, NFTs, tecnologia Metaverse ou qualquer coisa a ver com Web3.

cercados por países que têm uma proibição implícita de criptomoedas, NFTs, tecnologia Metaverse ou qualquer coisa a ver com Web3. Eles estão cercados por outros países devastados pela guerra, o que torna o ambiente para Investimento Estrangeiro Direto ( IDE ) muito difícil e assustador, com, muito provavelmente, pouca ou nenhuma taxa de retorno para empreendimentos comerciais tradicionais.

) muito difícil e assustador, com, muito provavelmente, pouca ou nenhuma taxa de retorno para empreendimentos comerciais tradicionais. Apenas 3% da população tem acesso à eletricidade. Isso significa que empreendimentos como mineração criptográfica ou desenvolvimento Web3 ou qualquer setor que precise de grandes quantidades de entrada de eletricidade são quase completamente prejudicados.

da população tem acesso à eletricidade. Isso significa que empreendimentos como mineração criptográfica ou desenvolvimento Web3 ou qualquer setor que precise de grandes quantidades de entrada de eletricidade são quase completamente prejudicados. Apenas 10% das pessoas com acesso à eletricidade têm acesso à internet. Isso significa que atualmente no CAR existem apenas 483.000 pessoas que podem ingressar no espaço web3. No entanto, para ser realista, a quantidade de pessoas que podem entrar na indústria de TI e apoiar o Projeto Sango ou outras criptomoedas ou o Metaverso é provavelmente inferior a 5.000 desses 483.000.





Agora sabemos exatamente qual é a ambição da web3 na África central através do projeto Sango. Conhecemos os obstáculos enfrentados pela adoção de criptomoedas, adoção do Metaverso e expansão Web3 do CAR. O projeto Sango deve continuar? O CAR deve interromper seu progresso e rotulá-lo como uma busca sem sentido? Não . A CAR deve continuar a apoiar o projeto Sango e continuar até que o projeto seja concluído. Por quê? Porque o projeto Sango é sua melhor chance de finalmente entrar no cenário mundial e obter os meios para melhorar suas vidas, ao mesmo tempo em que impulsiona o mundo da maneira mais importante.





Por meio de sistemas governamentais descentralizados em Web3 e inovações em criptomoeda e metaverso que podem impulsionar seu país e a região como um todo. A magnitude do projeto Sango não pode ser subestimada ou subestimada em termos do efeito que terá no mundo da Web3 e da descentralização. Um país com quase nada a perder tentando ganhar tudo através da Web3. Isso é definitivamente algo para manter nossos olhos nos próximos anos!