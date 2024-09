O Concurso de Escrita DeFi por SORA e HackerNoon

Muito longo; Para ler

Bem-vindo ao concurso de redação #DeFi de Sora e HackerNoon! Esta é sua chance de usar suas habilidades de escrita e seu conhecimento e opiniões sobre finanças descentralizadas, criptografia e substrato para ganhar dinheiro com um enorme prêmio mensal de 5.000 XSTUSD! Entrar no concurso é bem fácil. Simplesmente envie seu artigo para o HackerNoon com as tags #defi e #substrate e, assim que for publicado, seu envio se qualificará para o concurso! O conteúdo da sua história pode ser qualquer coisa sobre finanças descentralizadas - pode ser qualquer história sobre a indústria criptográfica, sua opinião sobre o estado atual das finanças e DeFi, seus projetos DeFi, investimentos criptográficos e substrato! Compartilhe como o substrato permite criar blockchains preparados para o futuro e otimizados para qualquer caso de uso.