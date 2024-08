O Rabbit R1 pode ser o gadget tecnológico mais badalado na CES 2024

Todos os anos, no início de janeiro, dezenas de milhares de aficionados por tecnologia vão a Las Vegas para o Mostra Eletrônica do Cliente (CES) . É um evento mais conhecido por capturar o zeitgeist atual do mundo da tecnologia; 2023 foi pesado VEs e sustentabilidade , enquanto 2022 girava em torno configurações aprimoradas de hardware e jogos . Não é de surpreender que a CES 2024 tenha tudo a ver com IA. IA para fones de ouvido , IA para bebês , IA para animais de estimação … este ano teve tudo.





Obviamente, a imprensa coroa extraoficialmente vencedores e perdedores no final do evento. Há uma variedade de opiniões sobre os perdedores ( O Google parece estar recebendo muitos votos ), mas o vencedor é indiscutível; é o Coelho R1 .





Resumindo, o R1 é um dispositivo portátil compacto com tecnologia de IA projetado para agilizar as tarefas diárias. Você fala como se fosse um walkie-talkie (pressionando um botão lateral) e faz com que a Inteligência Artificial execute de forma autônoma tarefas historicamente realizadas por meio de aplicativos. Isso inclui, conforme a demonstração, planejar itinerários, pedir comida ou reservar um táxi. Fale e depois valide com um clique, sem navegar/mexer. O aparelho está equipado com uma câmera 360° que permite “ver” e responder melhor às questões do mundo físico. Finalmente, um software acessível através de um PC permite que seus usuários “ensinem” truques repetíveis para economizar ainda mais tempo.

Elogiado pela sua eficiência e simplicidade, o R1 pretende ser um JARVIS para o nosso Tony Stark. Um assistente perfeito. Coelho , a empresa que o fabrica, já pré-vendeu pelo menos 30.000 unidades !





Infelizmente, esta peça de tecnologia ( muito ) fofa é extremamente exagerada e fadada ao fracasso.

The Rabbit R1: o projeto mais badalado do mundo da tecnologia no momento

Em sua palestra , o fundador do Rabbit afirma que Alexa da Amazon, Siri da Apple e Cortana da Microsoft podem nos entender, mas são incapazes de realizar ações. Eles são apenas uma forma de usar o Google verbalmente. Dificilmente assistentes . Ele retrata o Rabbit R1 como um companheiro de IA capaz de fazer muito mais, desde planejar férias complexas em poucas frases até acessar as datas dos shows de seus artistas favoritos. E essa é uma ótima ideia!





Mas é apenas uma ideia. Uma ideia que poderia caber fácil e inteiramente dentro de um único aplicativo criado por um player maior .





Rabbit pode ser o primeiro a sair (e apoiá-los por isso), mas todos os fabricantes de dispositivos tiveram o mesmo plano nos últimos 18 meses. Até eu tive essa ideia há um ano . A Microsoft anunciou recentemente está adicionando uma nova tecla aos teclados de PC pela primeira vez desde 1994 , especificamente para seu assistente Copilot AI. Raycast Enquanto isso, já faz algum tempo que é um produto básico do Mac e também pode ser acessado com o clique de um botão.





A única razão pela qual ainda não temos mais exemplos é porque a integração nativa de um aplicativo em um vasto universo de produtos e serviços leva tempo. No entanto, é daí que virá o valor: um efeito volante em que um ator como a Apple, já conectado a todos os seus aplicativos (e localização) via iPhone e dados do iCloud, é capaz de ajudá-lo melhor, conhecendo-o melhor.





Tendo construído um dispositivo completo para uma funcionalidade que literalmente todo smartphone irá apresentar e melhorar em alguns meses, o Rabbit é essencialmente apenas mais um Invólucro de IA . A única razão pela qual este é um dispositivo separado em vez de um aplicativo é porque a empresa precisa ter acesso irrestrito a uma câmera e um microfone sem que a Apple ou o Google os interrompam.





O que nos leva a outro desafio óbvio: a maioria das pessoas prefere carregar ou usar um único dispositivo, sendo o telefone a escolha ideal ( quando foi a última vez que você comprou uma lanterna ). Meu iPhone em breve fará o que o Coelho faz… e já faz muito mais hoje. Se você comprar um coelho, ele certamente ficará em casa quando você sair.





Então chegamos ao truque da festa do R1. O dispositivo pode se conectar aos aplicativos (Spotify, Uber, Doordash…) para realizar ações em seu nome sem ter que visitar esses aplicativos (com a permissão/login do usuário através de um PC). Isso é legal… mas e se gigantes da tecnologia como Meta, Google ou Apple se recusarem a jogar bola e tornarem as integrações com o software do R1 mais complexas? E se os aplicativos não quiserem mais ser acessados por uma IA? Esse tipo de dispositivo pode prejudicar seriamente suas receitas publicitárias ou de pull-through. Já vimos ações judiciais voltadas para OpenAI/ChatGPT ; como isso será diferente?





Estrategicamente, esta é uma vulnerabilidade enorme. Do outro lado do espectro, grandes atores como a Apple e a Microsoft não só têm uma variedade de ofertas para concatenar, como também têm o poder de negociar com os fabricantes de aplicações para fornecerem os seus serviços através de IA… e pagá-los por isso.





O que nos leva à economia do dispositivo. O Rabbit R1 custa US$ 199 , um preço único (!) incomumente baixo para tal produto. Novamente, bom para eles, mas … o R1 não usa IA totalmente local, então você está usando a nuvem deles. E administrar uma nuvem é caro ( 110k$ por dia para ChatGPT ). Na verdade, é tão caro que uma compra única em vez de um modelo de assinatura faz pouco sentido e é improvável que dure. Isso significa que a empresa provavelmente buscará novos caminhos de crescimento. Se eu fosse um apostador, apostaria que todas as promessas de “privacidade em primeiro lugar” desapareceriam quando eles perceberem que os dados podem ser vendidos a um bom preço.





Uma IA local teria sido uma virada de jogo. No futuro, todos os dispositivos, como TVs, carros, telefones e aplicativos individuais, virão equipados com modelos integrados de linguagem natural. Estes modelos serão pequenos, locais e limitados à sua finalidade. Em vez disso, o que obtivemos foi uma Pokédex conectada à nuvem.

Outras questões, em marcadores, porque você tem muito tempo para estudar tecnologia ruim em detalhes

Durante a CES, o Google anunciou que estava removendo “recursos subutilizados” de seu assistente de IA “cérebro” de Essas funções obsoletas incluem “Verificar itinerários de viagem pessoais por voz” e “fazer uma reserva”… que estavam ambas na demonstração do R1! O Google tem dados suficientes para saber o que está fazendo: ninguém usa um assistente de IA para fazer essas coisas.

O hardware parece legal, mas é péssimo em termos de desperdício de espaço; cerca de 20% do dispositivo está vazio/sem uso.

O teclado funciona mal (supostamente), o que é lamentável: as pessoas precisam de entrada de texto porque têm necessidades detalhadas e complexas, que não são facilmente expressas ou gravadas por voz.

As alucinações de IA não são abordadas. Já que se trata de uma IA e nada mais, como verificar a veracidade de suas afirmações?

É supostamente muito rápido (embora o problema com o ChatGPT nunca tenha sido a velocidade). Mas na demonstração, não fiquei convencido de que fosse mais rápido que o ChatGPT4.

E se você for canhoto?





Posso estar errado sobre o R1. Seu primeiro lote esgotou no primeiro dia e as pré-encomendas dispararam. Gerou considerável interesse do consumidor. Eles são os primeiros no mercado com tal gadget e, embora sejam derrotados pelo Siri 2.0, a equipe deve estar orgulhosa.





Definitivamente parece o início de uma onda tecnológica. Havia todos os tipos de designs e ideias estranhas e excêntricas para telefones no início da onda dos smartphones, à medida que as empresas exploravam para tentar encontrar nichos e ver o que era possível. É bem divertido e estou animado para ver que outras coisas estranhas as pessoas inventam.





Boa sorte aí.





