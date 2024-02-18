Rabbit R1 可能是 CES 2024 上最被炒作的科技产品





每年一月初，数以万计的科技爱好者都会来到拉斯维加斯参加 消费者电子展 (CES) 。这是一场以捕捉科技界当前时代精神而闻名的活动； 2023 年是沉重的一年 电动汽车和可持续发展 ，而 2022 年围绕 改进的硬件和游戏设置 。毫不奇怪，CES 2024 都是关于人工智能的。 耳机人工智能 , 婴儿人工智能 , 宠物人工智能 ......今年拥有了这一切。





显然，媒体在比赛结束时非正式地评出了胜利者和失败者。对于失败者有多种看法（ 谷歌似乎获得了很多选票 ）， 但 获胜者是 无可争议；这是兔子R1 。





简而言之，R1 是一款紧凑型人工智能手持设备，旨在简化日常任务。您可以像对讲机一样对它说话（按侧面按钮），并让人工智能自动执行历史上通过应用程序完成的任务。根据演示，这包括规划行程、订餐或预订出租车。说话，然后通过点击进行验证，无需浏览/修补。该设备配备了 360° 摄像头，可以“看到”并更好地回答有关物理世界的问题。最后，通过 PC 访问的一款软件允许用户“教”它可重复的技巧，以节省更多时间。

R1 因其高效和简单而受到赞誉，其目标是成为 贾维斯 致我们的托尼·斯塔克。一个完美的助手。 兔子 生产该产品的公司已经预售 至少 30,000 单位 ！





可悲的是，这项（非常）可爱的技术被严重过度炒作，注定会失败。

Rabbit R1：目前科技界最被炒作的项目

在 他的主题演讲 Rabbit 的创始人认为，亚马逊的 Alexa、苹果的 Siri 和微软的 Cortana 可能能够理解我们，但无法完成行动。它们只是口头使用 Google 的一种方式。几乎没有助理。他将 Rabbit R1 描述为一个人工智能伴侣，能够做更多事情，从用几句话计划一个复杂的假期到访问您最喜欢的艺术家的音乐会日期。这是个好主意！





但这只是一个想法。一个可以轻松且完全融入由较大玩家创建的单个应用程序的想法。





Rabbit 可能是第一个走出大门的（并为此提供支持），但在过去 18 个月里，每个设备制造商都制定了相同的计划。 就连我一年前也有这个想法 。微软最近宣布 自 1994 年以来首次在 PC 键盘上添加新键 ，专门针对其 Copilot AI 助手。 光线投射 与此同时，它已经成为 Mac 主打产品一段时间了，而且只需单击一个按钮即可访问。





我们还没有更多示例的唯一原因是，将一个应用程序本地集成到大量产品和服务中需要时间。然而，这就是价值的来源：飞轮效应，像苹果这样的参与者已经通过 iPhone和iCloud 数据连接到你的所有应用程序（和位置），能够通过更好地了解你来更好地帮助你。





Rabbit 已经为几乎所有智能手机都会在几个月内引入和改进的功能构建了一个完整的设备，但它本质上只是另一个 人工智能包装器 。这是一个单独的设备而不是应用程序的唯一原因是，该公司需要不受限制地访问摄像头和麦克风，而无需苹果或谷歌阻止它们。





这给我们带来了另一个明显的挑战：大多数人更喜欢携带或使用单一设备，其中手机是理想的选择（您最后一次购买手电筒是什么时候）。我的 iPhone 很快就会做 Rabbit 所做的事情……而且今天已经做了更多的事情。如果你买了一只兔子，当你出去的时候它绝对会呆在家里。





然后我们来看看 R1 的派对技巧。该设备可以连接到一个人的应用程序（Spotify、Uber、Doordash...）以代表一个人采取行动，而无需访问所述应用程序（经过用户许可/通过 PC 登录）。这很巧妙……但是如果像 Meta、Google 或 Apple 这样的科技巨头拒绝合作并使与 R1 软件的集成变得更加复杂怎么办？如果应用程序不再希望被人工智能访问怎么办？这种类型的设备可能会严重损害他们的广告或拉动收入。 我们已经看到针对 OpenAI / ChatGPT 的诉讼 ;这会有什么不同？





从战略上讲，这是一个巨大的漏洞。另一方面，像苹果和微软这样的大型企业不仅拥有广泛的产品组合，而且还有能力与应用程序制造商谈判，通过人工智能提供服务……并为此付费。





这让我们了解了该设备的经济性。 Rabbit R1 售价 199 美元 ，对于此类产品来说，一次性（！）价格非常低。再说一次，这对他们有好处，但是……R1 没有使用完全本地的人工智能，所以你正在使用他们的云。而且运行云的成本很高（ ChatGPT 每天 11 万美元 ）。事实上，它是如此昂贵，以至于一次性购买而不是订阅模式没有什么意义，而且不太可能持久。这意味着该公司可能会寻找新的增长途径。如果我是一个赌徒，我会把钱押在所有“隐私第一”承诺上，当他们意识到数据可以以好价钱出售时，这些承诺就会消失。





本地人工智能将改变游戏规则。未来，每台设备，例如电视、汽车、电话和个人应用程序都将配备内置的自然语言模型。这些模型将是小型的、本地的并且仅限于其用途。相反，我们得到的是连接到云端的图鉴。

其他问题，在要点中，因为你只有这么多时间来详细研究糟糕的技术

在 CES 期间，谷歌宣布 从人工智能助手中删除“未充分利用的功能” 的“大脑”。那些过时的功能包括“语音查看个人旅行行程”和“预订”......这些都在R1演示中！谷歌有足够的数据来知道它在做什么：没有人使用人工智能助手来做这些事情。

的“大脑”。那些过时的功能包括“语音查看个人旅行行程”和“预订”......这些都在R1演示中！谷歌有足够的数据来知道它在做什么：没有人使用人工智能助手来做这些事情。 硬件看起来很酷，但在浪费空间方面是相当可怕的；设备的大约 20% 是空的/未使用的。

键盘的性能很差（据称），这是不幸的：人们需要文本输入，因为他们有详细而复杂的需求，而这些需求不容易通过语音表达或记录。

人工智能的幻觉没有得到解决。既然这是一个人工智能而不是其他东西，那么如何检查其陈述的准确性呢？

据说它的速度非常快（尽管 ChatGPT 的问题从来不是它的速度）。但在演示中，我不相信它比 ChatGPT4 更快。

如果你是左撇子怎么办？





我对 R1 的看法可能是错误的。它的第一批产品在第一天就售罄，预订量激增。它引起了消费者的极大兴趣。他们是市场上第一批拥有此类设备的公司，尽管他们将被 Siri 2.0 击败，但团队应该感到自豪。





这看起来确实像是科技浪潮的早期。在智能手机浪潮之初，随着各公司不断探索，寻找利基市场并看看有什么可能，出现了各种奇怪的、古怪的手机设计和想法。这很有趣，我很高兴看到人们想出其他奇怪的东西。





祝你好运。





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