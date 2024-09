NOVO Brand Dashboard: anúncios de tecnologia e serviços de publicação

Marcas de todo o mundo correm para coletar as vantagens de colaborar com o HackerNoon. Por sua vez, o HackerNoon corre para oferecer às marcas seus melhores negócios, ajudando e inspirando-as a arrebatar todos os tecnólogos. Isso é exatamente o que novo painel de marca é sobre: otimizar o alcance das marcas para milhões de leitores ávidos sem sair do site!





A vitrine HackerNoon completa e com tudo incluído é aqui e melhor do que nunca!





** O painel da marca oferece quatro melhorias:**





Descontos em toda a linha! Todos os nossos pacotes são cotados abaixo do que se fosse uma chamada de vendas: Pacote de marketing de inicialização | 20% de desconto: este pacote oferece 3 créditos de marca como autor e 1 página de notícias da empresa de tecnologia. Pacote de Marketing de Conteúdo | Desconto de 32%: obtenha 52 créditos de marca como autor, 1 semana de anúncios de áudio de história do HackerNoon e 1 página de notícias da empresa de tecnologia, totalizando ~ 29k em valor. Pacote de concurso de redação | 33% de desconto: incentive a criação de conteúdo sobre um tópico de sua escolha e obtenha conteúdo orgânico e instigante enquanto promove sua própria empresa e produto! Com esse serviço gerenciado de ponta a ponta, há um prêmio total de US$ 18.000; todo concurso de redação dura três meses.

Acesso a brindes sofisticados , como um crédito BAA gratuito ou um grátis Página de notícias da empresa de tecnologia alimentação.

A transparência é fundamental! Todos os detalhes do que cada oferta envolve e seu preço podem ser encontrados no painel: em cada produto, você pode obter uma breve descrição e breve das vantagens incluídas, preço e taxas de desconto. Além disso, você pode obter uma demonstração de cada um dos anúncios onde pode testá-lo com sua própria marca. Aqui está como ele mostra em nosso painel.





Comodidade para o seu conforto! Uma das grandes coisas sobre o painel de controle da marca é que você não precisa sair do site ou negociar com as vendas. Não há necessidade de falar com um humano! Apenas vá para app.hackernoon.com/brand e escolha o seu produto.



Então, em quais produtos você pode colocar as mãos?

Começando pelos clássicos: marca como autor créditos de publicação. O conteúdo realmente é rei. Muitos empresas de tecnologia de ponta Curti Amazon IVS , Cadeia BNB , Avalanche , Cadeia Comunitária KuCoin , Lisk , Senha , AngelList e mux , use o Hacker Noon para publicar e/ou republicar seus postagens no blog , comunicados de imprensa , e atualizações de tecnologia . Com nosso leitores dedicados e forte autoridade de domínio , somos um parceiro confiável para divulgar a boa notícia e aumentar sua presença nas interwebs.





Não acredite apenas na nossa palavra! Aqui está uma pequena amostra do que nossos clientes disseram sobre nós!





Dito isto, este programa oferece às empresas:

O espaço da tela da biografia do autor;

Links para contas de mídia social de negócios;

Um proeminente chamada para ação link para qualquer lugar nas interwebs de escolha do patrocinador;

Com cada crédito da história, você recebe uma revisão de 10 a 30 minutos de um editor profissional e, se a qualidade da sua história não for alta o suficiente, não publicaremos ou cobraremos por ela;

Benefícios de distribuição: forte indexação de pesquisa, um recurso de página inicial oportuno, 8 páginas marcadas permanentemente e 3 tweets de @hackernoon;

Sua história é publicada em um domínio top 5k que, com certeza, impressionará leads, parceiros e acionistas.



Que produtinho lindo né? Mas isso não é tudo!

As marcas também podem explorar e comprar slots de outdoor , boletins informativos e mesmo escrevendo concursos !





Por último, mas não menos importante, você também pode testar nossa nova e aprimorada oferta de marca: o Marketing de inicialização pacote! Este acordo oferece a você 3 créditos de marca como autor (no valor de ~ $ 1,5 mil) e 1 página de notícias da empresa de tecnologia (no valor de $ 1 mil). Com este pacote, você economiza 20% ($ 500), o que é uma ótima maneira de começar sua campanha de marketing com o HackerNoon!





E porque temos um ponto fraco em nossos corações para você, aqui está uma informação privilegiada: você pode aproveitar ofertas por tempo limitado de até 50% de desconto em pacotes especiais. Vale o cheque!









Para saber mais sobre cada oferta, acesse o Painel da marca ou marcar uma chamada se você ainda está em cima do muro.





Alguém disse “quebra-gelo”?

Ao responder a algumas perguntas opcionais para quebrar o gelo, você nos ajudará a conhecer melhor sua empresa enquanto obtém uma experiência personalizada no painel e um HackerNoon gratuito Marca como autor crédito para compartilhar sua história com mais de 8 milhões de entusiastas mensais de tecnologia. E o melhor disso é que leva apenas 2 minutos! Nosso novo pop-up legal do quebra-gelo garantirá que você se lembre desse privilégio.





Sneak Peaks importa! 👀

Com tantos produtos excelentes para escolher, não é de admirar que você fique indeciso. Temos o truque perfeito para ajudá-lo a fazer a escolha certa para sua marca: DEMOS! Portanto, enquanto você navega no Brand Dashboard e identifica uma oferta de produto atraente, pode clicar no botão Preview e vê-la em ação.





📈 Sua reputação na Internet cresce com você

Estabelecemos como o HackerNoon pode ajudar sua marca a obter mais visibilidade, mas não como rastreá-la. Você pode acompanhar o crescimento da sua marca em tempo real no painel da marca ! HackerNoon preenche as últimas menções sobre sua empresa na Internet! Basta rolar até a parte inferior do painel e você obterá todas as atualizações recentes.





HackerNoon 🤝Marcas: Quid Pro Quo

Seu apoio significa o mundo para nós. Por esse motivo, seguindo os esforços da equipe do HackerNoon para melhorar consistentemente o jogo para o conteúdo da marca publicado no HackerNoon, cada história da marca publicada no HackerNoon agora recebe $ 100 em anúncios de mídia social! Isso significa que as histórias da marca se beneficiam dos anúncios personalizados do Twitter voltados especificamente para o público da história para garantir que a história alcance sua base de usuários mais ampla. Confira os detalhes aqui .





Afinal, as parcerias fazem o mundo girar!

Obrigado por fazer parte da comunidade HackerNoon!