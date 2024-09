Mangá Japonês: Contar histórias através da escrita de anime

O mangá "One Piece" de Eiichiri Oda, que já vendeu mais de 450 cópias em todo o mundo, é possivelmente o mangá mais conhecido do mundo. Isso sugere que há algo lá para todos os contadores de histórias entenderem. Com o aumento da popularidade do mangá em todo o país, é uma mina de ouro para qualquer contador de histórias estudar a fim de aprimorar suas habilidades narrativas.

O que é contar histórias?

Contar histórias é um tipo de expressão. É um tipo de comunicação que os humanos utilizam para informar, entreter e trocar informações sobre qualquer assunto de interesse. É a prática de empregar fatos e narrativas para compartilhar e analisar experiências. Pode ser de natureza linear ou não linear. Existe uma ciência na arte; a ciência mostra que contar histórias afeta os humanos. Por exemplo, os humanos experimentam um “acoplamento neural” desencadeado pela história que está sendo contada.

6 dicas para se tornar um grande contador de histórias

Conheça o seu público-alvo.

Seja claro sobre com quem você está falando. Isso moldará como você diz o que quer dizer. Ele fornecerá informações sobre a estrutura da linguagem, anedotas e recursos literários a serem usados na história.





Acompanhe seus pontos principais ao longo de sua história.

Usando a fala, controle como a história se desenrola. Use conversas para construir a história, como empilhar lego o ponto principal como base da conversa e pontos adicionais para infundir clareza e levar a história adiante.





Espalhe surpresas.

Voltas e reviravoltas mantêm o leitor grudado na história. O truque é sugerir que a história está indo em uma direção, mas deixá-la acontecer de outra maneira, deixando o público atordoado. Torna-se uma espécie de desafio para o público, que tenta continuar adivinhando enquanto o contador de histórias sempre distorce a trama.





Seja Autêntico.

Abrace sua humanidade e aproveite a vulnerabilidade; esta é a chave para desenvolver uma história autêntica. Para fazer este show, não diga. Evite expor fatos. Em vez disso, pinte imagens de como os fatos ocorreram ou moldaram uma decisão.





Comece no meio da história.

Isso cria expectativa e faz com que o público faça suposições sobre como as coisas chegaram ao ponto que você escolheu para começar a história.





Evite 'contar' uma história .

Contar uma história é a narração de fatos e acontecimentos ocorridos. Como contador de histórias, seu dever é retratar de forma coesa a hora, o local e a atmosfera em que os eventos ocorreram, usando os personagens como a força para conduzir a história adiante — descrevendo explicitamente seus pensamentos, emoções, respostas e reações conforme as coisas acontecem.

Anime vs. Mangá

O que é Anime?

Anime é animação japonesa! Eles abordam dificuldades sociais, científicas e psicológicas, mas são mais comumente utilizados para explorar temas sobrenaturais e mitologia.

O que é Mangá?

Como em outras nações, incluindo os Estados Unidos, o mangá, que pode ser traduzido aproximadamente como "imagem humorística", começou como uma caricatura direta. Os primórdios do mangá podem ser rastreados até o século XII "Chojugiga (os pergaminhos de animais)" do artista-sacerdote Kakuyu ou Toba (1053-1140), que eram literalmente "imagens humorísticas de pássaros e animais" (Akiyama, 1990, Schodt, 1983). Através da criação do Ukiyoe, ou "Mundo Flutuante", por Hokusai Katsushika (1760-1849), o Mangá emergiu como um romance gráfico. O mangá evoluiu lentamente para um tipo único de história em quadrinhos japonesa, refletindo as demandas de apresentar a profundidade dos dramas humanos na narrativa gráfica à medida que seus leitores cresciam, passando de crianças a adolescentes e adultos.





Após a Segunda Guerra Mundial, as histórias em quadrinhos americanas e a animação da Disney tiveram uma influência significativa na tendência, que atingiu o pico entre os anos 1980 e 1990 com o desenvolvimento do estilo original de mangá japonês.





Em resumo, Manga é o termo dado às histórias em quadrinhos ou graphic novels japonesas, enquanto anime é o termo dado à animação japonesa. Assim, o mangá é legível e o anime pode ser assistido enquanto o mangá.

Elementos do Mangá

Essas são características que todo contador de histórias deve levar em consideração ao elaborar um enredo.





Esboço Desenvolva seus personagens primeiro, depois crie seu ambiente e, em seguida, escreva seus conflitos e resoluções em uma ordem lógica.





Tema

A maioria dos Mangás possui características distintas e faz uso de inúmeros artifícios narrativos comuns ao gênero. Os mangás de maior sucesso são aqueles que têm o dom de experimentar e utilizar clichês de gênero de maneiras novas e originais. Os 8 temas de mangá mais populares são Comédia, Romance, Ação, Drama, Psicologia, Sobrenatural, História e Militar.





Apelo Emocional Quem se importa? O que está em risco? Por que eu deveria me importar com a vida desses personagens? Todas essas questões devem ser abordadas nos episódios de abertura de um mangá.





Cultura Você deve desenvolver uma história que seja aceita e compreendida pela sociedade japonesa se quiser que seu Mangá seja aceitável. Não importa se está escrito em inglês ou japonês, o mangá deve ter um estilo específico. A história deve aprofundar os costumes, questões e coloquialismos da cultura japonesa cotidiana.





Sobrenatural Sempre haverá elementos no Mangá que vão além dos limites da realidade cotidiana. Portanto, não julgue o mangá por seu "realismo" no sentido de que deve ser sempre uma réplica exata da vida cotidiana. Essencialmente, no mundo da história, a magia e as tecnologias modernas devem operar de acordo com algum tipo de conjunto de leis constantes e confiáveis. A palavra é consistência. Basicamente, visualize seu mundo e sua história como um mapa de uma nação. Todas as pessoas, o cenário e o enredo acontecem em um espaço específico. Você deseja evitar a entrada de muito do exterior, pois as coisas funcionam de maneira diferente fora das fronteiras do seu país. Além disso, cada cidade em sua nação está a uma distância específica de todas as outras cidades. Cada rio, lago e montanha foram marcados em seu mapa. No dia seguinte, quando seus personagens despertaram, uma vasta cadeia de montanhas havia migrado do lado leste de suas terras para o oeste. Você não alegaria isso sem uma justificativa muito forte.

Como escrever mangá usando dicas de anime

Para escrever mangá, o contador de histórias deve considerar a cultura, a mentalidade e o comportamento socialmente aceitável, considerando o tipo de características que ocorrem e são amadas naquela cultura.

Comece com a construção do mundo

Conheça seus personagens

arco de personagem

Desenvolva seu enredo

Escreva, Escreva, Escreva

Editar Compartilhe e obtenha feedback

Escrever anime é muito parecido com escrever um roteiro, e tudo começa com uma história.





O melhor conselho que qualquer escritor de mangá lhe dará é mergulhar totalmente na comunidade. A cultura é um contador de histórias com uma riqueza de contos antigos, experiências e estruturas para analisar, recriar e construir. O segredo para escrever uma história fantástica é pegar uma experiência comum e recontá-la com o máximo de empatia possível para criar uma história excelente.

