Digital Nomads Ouçam: O que você precisa saber sobre o novo visto DTV da Tailândia

A Tailândia é um dos destinos mais populares para expatriados. Possui um custo de vida relativamente baixo e uma atitude amigável para com os visitantes. Devido ao grande número de expatriados, o país desempenha o papel de centro entre o Oriente e o Ocidente.





No entanto, a maioria dos expatriados tem pelo menos dúvidas sobre como obter residência de longo prazo. Em geral, no Sudeste Asiático (ao contrário da UE), existem muito poucas opções deste tipo.





O governo tailandês introduziu recentemente uma nova opção de visto para trabalhadores remotos – o visto DTV. Neste artigo, gostaria de dar uma visão geral desse visto e de outras opções de legalização no país.









Visto DTV e outras mudanças no sistema de migração tailandês

No final de maio, o governo tailandês anunciou diversas novas iniciativas para atrair estrangeiros para o país. Um deles é o lançamento de um novo programa de vistos denominado “Destination Thailand Visa” (DTV).





Este é um visto muito acessível. Para obtê-lo, você precisará provar que economizou 500.000 baht – cerca de US$ 13.500. A taxa de visto será de 10.000 baht (US$ 270), e você também precisará provar que possui uma fonte permanente de renda (por exemplo, emprego em uma empresa estrangeira). Depois que seu visto for aprovado, você poderá permanecer continuamente na Tailândia por 180 dias, e a execução do visto é essencial apenas duas vezes por ano.





Anteriormente, a maioria dos expatriados só podia permanecer na Tailândia por 30 dias sem visto. A partir de 1º de junho, esse prazo para residentes de 93 países passou para 60. Para permanecer por mais 30 dias basta solicitar um visto de turista de curta duração no local. O tempo total para a maioria dos expatriados (dos 93 condados da lista) será de 90 dias com visto de turista de curta duração. Depois disso, você ainda precisará sair e obter um visto.





Infelizmente, a maioria dos vistos para a Tailândia, incluindo um novo visto DTV, não o ajudará a obter residência permanente e cidadania tailandesa. Além disso, cada vez que você solicitar o visto, deverá pagar a taxa do visto novamente.





Dois outros vistos de longo prazo

Na Tailândia, existe um visto de residência de cinco anos denominado Visto de Residência de Longo Prazo (LTR). Com o LTR, você pode residir permanentemente no país sem necessidade de visto com a perspectiva de obter residência permanente e cidadania. Infelizmente, as condições para receber um visto LTR não funcionarão para todos - você deve confirmar uma renda anual de pelo menos US$ 80.000 ou uma economia de US$ 1.000.000. No entanto, este tipo de visto oferece grandes benefícios fiscais - uma taxa fixa de 17% em vez dos 35% básicos.





Além disso, desde 2018, a Tailândia tem outro tipo de visto de longo prazo para estrangeiros – o Smart Visa. Pode ser obtido por fundadores de startups, investidores e funcionários talentosos. Dependendo do tipo de visto inteligente, é necessário um nível de renda de 100.000 baht por mês (US$ 2.700) ou uma economia de 600.000 baht (US$ 16.000) para comprovar a solvência financeira. Para os investidores, estes requisitos são muito mais elevados – investir 20 milhões de baht (540 mil dólares) em startups promissoras na Tailândia.





Os requisitos dos requerentes também dependem do período durante o qual desejam obter um visto inteligente – de 6 meses a 4 anos. Em geral, a opção mais fácil para este visto é o visto inteligente de fundador de startup.





O sistema de imigração da Tailândia e a cidadania tailandesa

O sistema de imigração da Tailândia é muito complexo. Possui dezenas de tipos de vistos representados no site do Escritório de Imigração local.

Os vistos de longo prazo na Tailândia podem ser considerados análogos às autorizações de residência temporária. Ainda assim, nem todos têm o direito de solicitar residência permanente. Infelizmente, viver no país como turista e a maioria dos outros tipos de vistos não são contabilizados para este efeito, como é habitual, por exemplo, na União Europeia.





Anteriormente, os principais tipos de vistos essenciais para residência de longa duração eram os vistos de não-imigrante para trabalho. Talvez isso também seja possível para vistos de negócios não-imigrantes e vistos inteligentes. Um visto de residência de longa duração (LTR) certamente lhe dará esse status.





Preciso de ajuda para descobrir se a oportunidade de obter residência permanente se estende aos titulares do Smart Visa e do novo Destination Thailand Visa (DTV). Se você souber alguma coisa sobre isso, escreva para mim na minha conta X ou [email protected]





Para obter a cidadania tailandesa por naturalização, você deve ter vivido lá por pelo menos cinco anos e ter status de residente permanente. Para residência permanente, você deve viver na Tailândia por pelo menos três anos com um visto de não imigrante (existem 17 tipos diferentes) e cumprir um dos seguintes critérios:

-fazer negócios na Tailândia

-trabalhar oficialmente e ter uma autorização de trabalho

-morar na Tailândia por motivos familiares

-realizar pesquisas científicas





Além disso, existe uma quota para a obtenção de residência permanente para requerentes de um país – não mais de 100 pedidos aprovados por ano. A boa notícia é que se o seu visto não for adequado para residência permanente, você poderá mudar para outro tipo posteriormente.





Suponha que você queira se mudar para a Tailândia como sua nova casa. Nesse caso, a principal recomendação é verificar se o seu visto lhe confere status de residência de longa duração e cidadania tailandesa por naturalização. Atualmente, ainda não existe uma fonte oficial com uma lista exata de vistos que concedam o estatuto de residente permanente. Em geral, se você desejar e tiver renda legal e tipo de atividade no país, poderá obter a cidadania tailandesa por naturalização, mas isso levará pelo menos 6 a 7 anos e provavelmente mais.





Sistema Tributário da Tailândia

Um novo visto DTV (e a maioria dos outros vistos tailandeses) não oferece opções de incentivos fiscais. A Tailândia tem uma taxa progressiva de imposto de renda de 5% a 35%. Se sua renda anual for superior a 1.000.000 baht (US$ 27.000), a alíquota do imposto será de 25%. A taxa máxima de 35% aplica-se a uma renda anual de 5.000.000 baht.





Anteriormente, o imposto PIT era aplicado apenas ao rendimento interno proveniente de fontes tailandesas. Ainda assim, desde 2024, a maioria dos estrangeiros que passam no país por mais de 183 dias por ano deveriam pagar um imposto de renda pessoal de 5% a 35% da renda mundial.





No entanto, outras taxas de imposto na Tailândia são relativamente baixas: a taxa de IVA é de apenas 7%. A alíquota do imposto corporativo é de 20% e o imposto sobre ganhos de capital sobre vendas de criptomoedas é de 15%.









Schengen Asiático

A Tailândia também convidou outros países da região a criar uma zona comum de vistos para turistas, como o espaço Schengen. A primeira-ministra tailandesa, Srettha Thavisin, discutiu esta iniciativa com colegas do Laos, Vietname, Malásia e Camboja.





Mas, em geral, um análogo do Schengen asiático já existe há muito tempo – este é o cartão de visita da APEC. Este cartão permite que você esteja localizado 60 dias por ano na maioria dos países do Sudeste Asiático, incluindo Coréia, Japão e Hong Kong. Também oferece viagens sem visto para Austrália e Nova Zelândia. Porém, o procedimento para obtenção deste cartão é bastante complicado.

E quanto à regulamentação da criptografia na Tailândia?

O Reino da Tailândia possui legislação que regulamenta as criptomoedas desde 2018. O principal regulador é a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia. Nos últimos dois anos, as regulamentações foram bastante atualizadas – as regras ficaram mais claras, mas também surgiram algumas restrições. Em 31 de julho de 2023, a SEC proibiu os serviços de piquetagem e empréstimo de criptomoedas. Além disso, em 2022, os requisitos de carteira de custódia foram aumentados e os pagamentos criptográficos, incluindo salários criptográficos, foram proibidos.





No entanto, o novo governo tailandês, representado pela primeira-ministra Srettha Thavisin, prometeu uma política criptográfica em agosto de 2023. Sendo um promotor imobiliário, este político é também um investidor criptográfico activo. A SEC local suavizou as regulamentações e removeu o limite para investimento em ativos RWA – tokens digitais garantidos por imóveis ou infraestrutura. Além disso, o regulador aprovou recentemente o ETF Bitcoin. Depois de Hong Kong, a Tailândia é a segunda nação da Ásia a fazer isso. Este ano, a bolsa Binance obteve licença no país e lançou sua subsidiária oficial em tailandês.









Qual é o resultado?

A Tailândia deu mais um passo para facilitar o acesso de estrangeiros ao país. É um dos países mais leais aos expatriados no Sudeste Asiático, e o novo governo está a apostar fortemente nisso como chave para o crescimento económico do país.





Para os nómadas digitais que pretendem mudar-se para a Ásia, obter o estatuto de residência de longa duração no país ainda pode ser um desafio, especialmente tendo em conta os novos requisitos fiscais, incluindo uma taxa progressiva de IRS de 35% para o rendimento mundial.





No entanto, o governo tailandês poderá introduzir novas alterações que as eliminarão no futuro. Além disso, outros destinos populares na Ásia (Vietname, Indonésia, Sri Lanka) também necessitam de programas de legalização adequados com estatuto de residência de longa duração para nómadas digitais. Portanto, o novo visto DTV na Tailândia é até agora um dos melhores e mais baratos programas desse tipo na região.





Se você estiver interessado em obter mais informações sobre relocação e regulamentação de criptografia, você pode assistir a classificação global de regulamentação de criptografia aqui ou obter atualizações em meu canal Telegram .