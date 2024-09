Nomades numériques, écoutez : ce que vous devez savoir sur le nouveau visa DTV de la Thaïlande

La Thaïlande est l'une des destinations les plus populaires auprès des expatriés. Elle bénéficie d'un coût de la vie relativement bas et d'une attitude amicale envers les visiteurs. En raison du grand nombre d’expatriés, le pays joue le rôle de plaque tournante entre l’Est et l’Ouest.





Cependant, la plupart des expatriés se posent au moins des questions sur l’obtention d’une résidence de longue durée. En général, en Asie du Sud-Est (contrairement à l’UE), il existe très peu de telles options.





Le gouvernement thaïlandais a récemment introduit une nouvelle option de visa pour les travailleurs à distance : le visa DTV. Dans cet article, j'aimerais donner un aperçu de ce visa et des autres options de légalisation dans le pays.









Visa DTV et autres changements dans le système de migration thaïlandais

Fin mai, le gouvernement thaïlandais a annoncé plusieurs nouvelles initiatives visant à attirer les étrangers dans le pays. L'un d'eux est le lancement d'un nouveau programme de visa appelé « Destination Thaïlande Visa » (DTV).





C'est un visa très abordable. Pour l'obtenir, vous devrez prouver que vous disposez d'une économie de 500 000 bahts, soit environ 13 500 $. Les frais de visa s'élèveront à 10 000 bahts (270 dollars) et vous devrez également prouver que vous disposez d'une source de revenus permanente (par exemple, un emploi dans une entreprise étrangère). Une fois votre visa approuvé, vous pouvez rester continuellement en Thaïlande pendant 180 jours, et l'obtention d'un visa n'est essentielle que deux fois par an.





Auparavant, la plupart des expatriés ne pouvaient rester en Thaïlande que 30 jours sans visa. Depuis le 1er juin, cette période pour les résidents de 93 pays est passée à 60. Il suffit de rester 30 jours supplémentaires pour demander sur place un visa touristique de courte durée. La durée totale pour la plupart des expatriés (dans les 93 comtés de la liste) sera de 90 jours avec un visa touristique de courte durée. Ensuite, vous devrez toujours sortir et obtenir un visa.





Malheureusement, la plupart des visas thaïlandais, y compris le nouveau visa DTV, ne vous aideront pas à obtenir la résidence permanente et la citoyenneté thaïlandaise. De plus, chaque fois que vous effectuez une demande de visa, vous devez à nouveau payer les frais de visa.





Deux autres visas longue durée

En Thaïlande, il existe un visa de résidence de cinq ans appelé visa de résidence de longue durée (LTR). Avec LTR, vous pouvez résider de manière permanente dans le pays sans visa avec la perspective d'obtenir la résidence permanente et la citoyenneté. Malheureusement, les conditions pour obtenir un visa LTR ne conviennent pas à tout le monde : vous devez confirmer un revenu annuel d'au moins 80 000 $ ou une économie de 1 000 000 $. Cependant, ce type de visa offre des avantages fiscaux assez importants : un taux forfaitaire de 17 % au lieu des 35 % de base.





De plus, depuis 2018, la Thaïlande dispose d'un autre type de visa de longue durée pour les étrangers : le Smart Visa. Il peut être obtenu par les fondateurs de startups, les investisseurs et les employés talentueux. Selon le type de visa intelligent, un niveau de revenu de 100 000 bahts par mois (2 700 $) ou une économie de 600 000 bahts (16 000 $) est requis pour prouver sa solvabilité financière. Pour les investisseurs, ces exigences sont beaucoup plus élevées : investir 20 000 000 de bahts (540 000 dollars) dans des startups prometteuses en Thaïlande.





Les exigences des candidats dépendent également de la période pour laquelle ils souhaitent obtenir un visa intelligent : de 6 mois à 4 ans. En général, l’option la plus simple pour ce visa est le visa intelligent de fondateur de startup.





Le système d'immigration de la Thaïlande et la citoyenneté thaïlandaise

Le système d'immigration de la Thaïlande est vraiment complexe. Il propose des dizaines de types de visas représentés sur le site Web du bureau d'immigration local.

Les visas de longue durée en Thaïlande peuvent être considérés comme analogues aux permis de séjour temporaires. Pourtant, tous n’ont pas le droit de demander la résidence permanente. Malheureusement, le séjour dans le pays en tant que touriste et la plupart des autres types de visa ne sont pas pris en compte à cette fin, comme c'est la coutume, par exemple, dans l'Union européenne.





Auparavant, les principaux types de visas indispensables pour un séjour de longue durée étaient les visas de non-immigrant pour le travail. C'est peut-être également possible pour les visas d'affaires non-immigrant et les visas Smart. Un visa de résidence de longue durée (LTR) vous donnera certainement ce statut.





J'ai besoin d'aide pour savoir si la possibilité d'obtenir la résidence permanente s'étend aux titulaires du Smart Visa et du nouveau Destination Thailand Visa (DTV). Si vous savez quelque chose à ce sujet, écrivez-moi sur mon compte X ou [email protected]





Pour obtenir la citoyenneté thaïlandaise par naturalisation, vous devez y avoir vécu pendant au moins cinq ans et avoir le statut de résident permanent. Pour la résidence permanente, vous devez vivre en Thaïlande depuis au moins trois ans avec un visa non-immigrant (il en existe 17 types différents) et être sûr de remplir l'un des critères suivants :

-faire des affaires en Thaïlande

-travailler officiellement et avoir un permis de travail

-vivre en Thaïlande pour des raisons familiales

-mener des recherches scientifiques





De plus, il existe un quota d'obtention de la résidence permanente pour les candidats d'un même pays : pas plus de 100 demandes approuvées par an. La bonne nouvelle est que si votre visa ne convient pas à la résidence permanente, vous pourrez changer de type plus tard.





Supposons que vous souhaitiez déménager en Thaïlande comme nouveau domicile. Dans ce cas, la principale recommandation est de vérifier si votre visa vous donne le statut de résident de longue durée et la citoyenneté thaïlandaise par naturalisation. Actuellement, il n’existe pas encore de source officielle avec une liste exacte des visas donnant le statut de résident permanent. En général, si vous le souhaitez et disposez d'un revenu légal et d'un type d'activité dans le pays, vous pouvez obtenir la citoyenneté thaïlandaise par naturalisation, mais cela vous prendra au moins 6 à 7 ans et probablement plus.





Système fiscal thaïlandais

Un nouveau visa DTV (et la plupart des autres visas thaïlandais) ne propose pas d'options d'incitations fiscales. La Thaïlande a un taux d'impôt sur le revenu progressif de 5 % à 35 %. Si votre revenu annuel est supérieur à 1 000 000 de bahts (27 000 $), le taux d'imposition sera de 25 %. Le taux maximum de 35% s'applique à un revenu annuel de 5 000 000 de bahts.





Auparavant, l’impôt PIT n’était appliqué qu’aux revenus nationaux de source thaïlandaise. Pourtant, depuis 2024, la plupart des étrangers séjournant dans le pays plus de 183 jours par an devraient payer un impôt sur le revenu des personnes physiques allant de 5 % à 35 % du revenu mondial.





Cependant, les autres taux d'imposition en Thaïlande sont relativement faibles : le taux de TVA n'est que de 7 %. Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 20 % et l’impôt sur les plus-values sur les ventes de cryptomonnaies est de 15 %.









Schengen asiatique

La Thaïlande a également invité d'autres pays de la région à créer une zone commune de visa pour les touristes, comme l'espace Schengen. Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a discuté de cette initiative avec ses collègues du Laos, du Vietnam, de Malaisie et du Cambodge.





Mais d’une manière générale, un analogue de l’espace Schengen asiatique existe déjà depuis longtemps : il s’agit de la carte de visite de l’APEC. Cette carte permet d'être localisé 60 jours par an dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, dont la Corée, le Japon et Hong Kong. Il permet également de voyager sans visa en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cependant, la procédure pour obtenir cette carte est assez compliquée.

Qu’en est-il de la réglementation des crypto-monnaies en Thaïlande ?

Le Royaume de Thaïlande dispose d' une législation réglementant les crypto-monnaies depuis 2018. Le principal régulateur est la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande. Au cours des deux dernières années, la réglementation a été beaucoup mise à jour : les règles sont devenues plus claires, mais certaines restrictions sont également apparues. Depuis le 31 juillet 2023, la SEC a interdit les services de jalonnement et de prêt de cryptomonnaies. De plus, en 2022, les exigences en matière de portefeuille de garde ont été relevées et les paiements cryptographiques, y compris les salaires cryptographiques, ont été interdits.





Cependant, le nouveau gouvernement thaïlandais, représenté par le Premier ministre Srettha Thavisin, a promis une politique crypto en août 2023. En tant que promoteur immobilier, cet homme politique est également un investisseur actif en crypto. La SEC locale a assoupli la réglementation et supprimé la limite d'investissement dans les actifs RWA, des jetons numériques adossés à des biens immobiliers ou à des infrastructures. En outre, le régulateur a récemment approuvé Bitcoin ETF. Après Hong Kong, la Thaïlande est le deuxième pays d’Asie à le faire. Cette année, Binance Exchange a obtenu une licence dans le pays et a lancé sa filiale officielle en Thaïlande.









Quel est le résultat ?

La Thaïlande a franchi une nouvelle étape pour faciliter l'accès des étrangers au pays. C'est l'un des pays d'Asie du Sud-Est les plus fidèles aux expatriés, et le nouveau gouvernement mise beaucoup sur cela comme une clé de la croissance économique du pays.





Pour les nomades numériques qui souhaitent s'installer en Asie, obtenir un statut de résident de longue durée dans le pays peut encore s'avérer un défi, en particulier compte tenu des nouvelles exigences fiscales, notamment un taux progressif d'impôt sur le revenu de 35 % pour les revenus mondiaux.





Cependant, le gouvernement thaïlandais pourrait introduire de nouveaux changements qui les élimineraient à l'avenir. En outre, d’autres destinations populaires en Asie (Vietnam, Indonésie, Sri Lanka) ont également besoin de programmes de légalisation adaptés avec un statut de résident de longue durée pour les nomades numériques. Par conséquent, le nouveau visa DTV en Thaïlande est jusqu’à présent l’un des programmes les meilleurs et les moins chers de ce type dans la région.





Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la relocalisation et la réglementation de la cryptographie, vous pouvez consulter l'évaluation mondiale de la réglementation de la cryptographie ici ou obtenir des mises à jour sur ma chaîne Telegram .