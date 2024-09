Mesmo dinheiro, mais problemas

Tendo assinado a Lei de Redução da Inflação dos EUA, o atual presidente dos Estados Unidos iniciou um processo que ajudará a conter o aumento dos preços diários para o americano médio e a fazer a transição do país para longe combustíveis sujos . Não importa o fato de que especialistas e as agências de rating dizem que será anos antes que as massas vejam qualquer benefício e que você não pode nem usar os tão elogiados créditos de veículos elétricos para comprar um Tesla . Pelo menos ainda não.





Mas o que os gigantes da tecnologia pensam sobre tudo isso e como a inflação os afeta e a seus negócios? Vamos descobrir na Tech Company Brief Issue #12.





Esses impostos irritantes!

O silêncio pode ser ensurdecedor, e como este relatório da SDxCentral aponta, os gigantes da tecnologia ainda não comentaram publicamente o projeto de lei. No entanto, isso não os impediu de expressar sua antipatia por outros meios.





Em vez de se oporem frontalmente à Lei de Redução da Inflação, as empresas deixaram seus desagrado conhecido por meio do The Business Roundtable, um grupo comercial que conta com os CEOs de Google , Microsoft , Maçã , e Amazonas como seus membros. Semanas antes da assinatura do projeto de lei, The Business Roundtable disse que fortemente contra a legislação porque aumenta os impostos corporativos. A Câmara de Comércio dos EUA, que conta com vários membros do setor de tecnologia, também fez um comentário semelhante .





Realmente não está claro se o problema é impostos ou qualquer outra coisa, e o silêncio dos gigantes da tecnologia realmente não está ajudando. No entanto, com toda aquela conversa sobre inflação e monólitos corporativos, as empresas voltaram à consciência pública e o HackerNoon foi capaz de traçar suas classificações usando seus dados exclusivos.

Maçã 🍎

A queridinha do Vale do Silício parece ter mais facilidade com a inflação do que a maioria esperaria. Analistas acreditam que a gigante da tecnologia está imune a obstáculos econômicos mais amplos dada a base de clientes leal e relativamente rica do iPhone. O preço das ações da empresa também começou a reverter suas perdas desde o início do ano, já que os investidores reunir de volta para ações de tecnologia.





Embora a gigante da tecnologia insista que está operando em um " desafiador " ambiente, seus ganhos falam por si. No trimestre mais recente, a empresa registrou vendas e lucros acima do esperado de US$ 83,0 bilhões e US$ 1,20 por ação, respectivamente.





A Apple ficou em segundo lugar no ranking de tecnologia desta semana.

Google 🔍

O OG e fiel da web 2.0





Primeiro, refutou a ideia de aumento de salário em toda a empresa. Então disse " loljkjk ". E agora está ensinando a todos os outros como lide com isso . Em poucas palavras, é assim que o Google está abordando o tema da inflação.





O comportamento discreto resulta em uma classificação discreta. O Google ficou em 4º lugar no ranking de tecnologia desta semana.

Microsoft

As coisas na Microsoft têm sido um pouco diferentes, embora também contraditórias. Ousamos dizer, quase no estilo de Gêmeos?





A empresa de Redmond queria reter seu talento, então fez o que qualquer empresa sensata faria: aumentou o salário para ajudar os funcionários a vencer a inflação. Mas então, apenas algumas semanas depois, começou a cortar empregos como parte de um ' realinhamento '. Ai!





Sem mencionar que, no último trimestre, a Microsoft relatou o crescimento mais lento da receita desde 2020 com lucros falhando em atender expectativas dos analistas à medida que os principais negócios da empresa se recuperavam da pressão inflacionária. No entanto, o futuro do próspero negócio de nuvem da empresa permanece brilhante com a gigante da tecnologia prevendo que suas receitas anuais cresceriam em dois dígitos.





E, como relata o GeekWire, a aprovação da Lei de Redução da Inflação dos EUA também significa que a empresa está mais perto de alcançar seu objetivo de reduzir as emissões de carbono.





A Microsoft ficou em 5º lugar no ranking de tecnologia desta semana.

Amazonas 📦

Obviamente, nenhuma conversa sobre inflação está completa sem uma menção ao nosso senhor do comércio eletrônico, a Amazon.





As políticas salariais da Amazon sempre foram um pouco baixas e o debate sobre seus baixos salários voltou aos holofotes depois que os trabalhadores abandonaram seus empregos em Califórnia e a Reino Unido exigindo melhores salários. Enquanto a empresa tem aumentou os preços de sua associação Prime nos EUA e na UE para cobrir seus custos operacionais, não está realmente claro se esses custos operacionais incluem pagar mais dinheiro a seus trabalhadores.





A inflação é uma notícia particularmente ruim para a Amazon porque prejudica as pessoas que usam seu serviço: os compradores. E quando os compradores gastam menos, a empresa ganha menos, levando a um aumento nos preços dos serviços existentes para compensar o déficit. É um ciclo vicioso.





Acrescente isso ao fato de que a empresa definitivamente vai pagar impostos mais altos à luz da Lei de Redução da Inflação e as coisas não parecem muito boas. O único lado bom que o projeto de lei oferece é que ele poderia torná-lo mais fácil para a Amazon atingir sua meta de reduzir as emissões de carbono.





A Amazon ficou em 7º lugar no ranking de tecnologia desta semana.

E isso é um embrulho! Obrigado por ler a Tech Company Brief Issue #12! Se você gostaria de ver quais empresas de tecnologia estão subindo e descendo na consciência pública, sinta-se à vontade para descer aqui . Vejo vocês na próxima semana.





PAZ! ☮️