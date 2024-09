Même argent, plus de problèmes

Ayant signé la loi américaine sur la réduction de l'inflation, l'actuel président des États-Unis a lancé un processus qui aidera à maîtriser la flambée des prix quotidiens pour l'Américain moyen et à faire passer le pays de carburants sales . Peu importe le fait que experts et les agences de notation disent que ce sera années avant que les masses ne voient aucun avantage et que vous ne peut même pas utiliser les crédits de véhicules électriques tant vantés pour acheter une Tesla . Au moins pas encore.





Mais que pensent les géants de la technologie de tout cela et quel est l'impact de l'inflation sur eux et leurs entreprises ? Découvrons-le dans Tech Company Brief Numéro 12.





Ces taxes embêtantes !

Le silence peut être assourdissant, et comme ce rapport de SDxCentral souligne que les géants de la technologie n'ont pas encore commenté publiquement le projet de loi. Pourtant, cela ne les a pas empêchés d'exprimer leur aversion par d'autres moyens.





Au lieu de s'opposer de front à la loi sur la réduction de l'inflation, les entreprises ont laissé leur mécontentement connu à travers The Business Roundtable, un groupement professionnel qui compte les PDG de Google , Microsoft , Pomme , et Amazone comme ses membres. Quelques semaines avant la signature du projet de loi, The Business Roundtable l'a dit fortement opposé le projet de loi parce qu'il augmente les impôts des sociétés. La Chambre de commerce des États-Unis, qui compte divers membres du secteur de la technologie, a également fait un commentaire similaire .





Il n'est vraiment pas clair si le problème est impôts ou autre chose, et le silence des géants de la technologie n'aide vraiment pas. Néanmoins, avec tout ce bavardage sur l'inflation et les monolithes d'entreprises, les entreprises étaient de retour dans la conscience publique et HackerNoon a pu tracer leur classement à l'aide de ses données uniques.

Pomme 🍎

La chérie de la Silicon Valley semble avoir plus de facilité avec l'inflation que la plupart ne s'y attendraient. Les analystes pensent que le géant de la technologie est à l'abri des obstacles économiques plus larges compte tenu de la clientèle fidèle et relativement aisée de l'iPhone. Le cours de l'action de la société a également commencé à inverser ses pertes depuis le début de l'année alors que les investisseurs se rallier vers les actions technologiques.





Bien que le géant de la technologie insiste sur le fait qu'il opère dans un " difficile ", ses bénéfices parlent d'eux-mêmes. Au cours du dernier trimestre, la société a enregistré des ventes et un bénéfice supérieurs aux attentes de 83,0 milliards de dollars et 1,20 dollar par action, respectivement.





Apple s'est classé n ° 2 dans le classement technologique de cette semaine.

Google 🔍

L'OG et le pilier du web 2.0





Tout d'abord, il a nié l'idée de augmentation de salaire échelle de l'entreprise. Puis il a dit " loljkjk ". Et maintenant, il enseigne à tout le monde comment Faites avec . Voilà, en un mot, comment Google aborde le sujet de l'inflation.





Un comportement discret se traduit par une note discrète. Google s'est classé n ° 4 dans le classement technologique de cette semaine.

Microsoft

Les choses chez Microsoft ont été un peu différentes, mais aussi contradictoires. Oserons-nous dire, presque Gemini-esque?





L'entreprise de Redmond voulait conserver son talent, alors elle a fait ce que toute entreprise sensée ferait : ça a augmenté le salaire pour aider les employés à combattre l'inflation. Mais quelques semaines plus tard, il a commencé à supprimer des emplois dans le cadre d'un ' réalignement '. Aie!





Sans oublier que le trimestre dernier, Microsoft a enregistré la plus faible croissance de ses revenus depuis 2020 avec des bénéfices ne pas rencontrer attentes des analystes alors que les principales activités de la société étaient sous le choc des pressions inflationnistes. Pourtant, l'avenir de l'activité cloud florissante de l'entreprise reste brillant le géant de la technologie prévoyant que ses revenus annuels augmenteraient à deux chiffres.





Et comme le rapporte GeekWire, l'adoption de la loi américaine sur la réduction de l'inflation signifie également que l'entreprise est plus proche de la réalisation son objectif de réduction des émissions de carbone.





Microsoft s'est classé n ° 5 dans le classement technologique de cette semaine.

Amazone 📦

Bien sûr, aucune discussion sur l'inflation n'est complète sans une mention de notre suzerain du commerce électronique, Amazon.





Les politiques salariales d'Amazon ont toujours été un peu inférieures et le débat sur ses bas salaires est revenu sur le devant de la scène après que les travailleurs ont quitté leur emploi en Californie et le ROYAUME-UNI exiger un meilleur salaire. Alors que l'entreprise a augmenté les prix de son adhésion Prime aux États-Unis et à l'UE pour couvrir ses coûts d'exploitation, il n'est pas vraiment clair si ces coûts d'exploitation incluent le paiement de ses travailleurs plus d'argent.





L'inflation est une mauvaise nouvelle pour Amazon car elle nuit aux personnes qui utilisent son service : les acheteurs. Et lorsque les acheteurs dépensent moins, l'entreprise gagne moins, ce qui entraîne une augmentation des prix des services existants pour compenser le manque à gagner. C'est un cercle vicieux.





Ajoutez à cela le fait que l'entreprise va très certainement payer des impôts plus élevés à la lumière de la Loi sur la réduction de l'inflation et les choses ne semblent pas très bonnes. Le seul bon côté positif du projet de loi, c'est qu'il pourrait le rendre Plus facile pour qu'Amazon atteigne son objectif de réduction des émissions de carbone.





Amazon s'est classé au 7e rang du classement technologique de cette semaine.

Et c'est un enveloppement! Merci d'avoir lu Tech Company Brief Numéro 12 ! Si vous souhaitez voir quelles entreprises technologiques montent et descendent dans la conscience publique, n'hésitez pas à descendre ici . A la semaine prochaine.





PAIX! ☮️