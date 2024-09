Melhores práticas de segurança física para sua sala de servidores

A sala do servidor dentro das empresas pode abrigar seus ativos mais importantes, como dados e sistemas operacionais. Com essas informações e procedimentos vitais agrupados em mainframes e dispositivos digitais, a segurança otimizada aplicada fornece proteção adequada.





Há quatro camadas de segurança física medidas para proteção da sala de servidores — segurança de perímetro, controles de instalações, controles de sala de computadores e controles de gabinete. A seguir estão as práticas de segurança física que podem manter as salas de servidores seguras e protegidas.

Ameaças à segurança

Dados criptografados e informações pessoais geralmente residem em salas de servidores. Com acesso a esse conjunto de dados, as identidades correm o risco de serem roubadas e os sistemas correm o risco de corrupção. Eventos naturais como inundações e incêndios também ameaçam data centers e salas de servidores.





As ameaças à segurança física estão evoluindo mais rápido do que algumas empresas conseguem acompanhar. Quando o skimming do cartão de crédito era comum, as empresas criaram chips para combater esses golpes. Agora, alguns hackers juice-jacking presa em estações de carregamento públicas para dispositivos móveis. As salas de servidores têm uma classificação muito mais alta do que a tecnologia pessoal na escala de importância, portanto, as empresas e os profissionais de TI devem protegê-las a todo custo.





Mesclar segurança cibernética e segurança física pode proteger de forma robusta as salas de servidores. As informações confidenciais correm risco quando os hackers se infiltram nas salas dos servidores e representam o risco de fraude e roubo de identidade para a empresa e seus funcionários. Várias técnicas de tecnologia podem defender contra ameaças de segurança , sejam físicos ou virtuais.

Acesso Autenticado

A segurança física para salas de servidores vem em várias formas e tamanhos. Corrupção ou perda de dados pode resultar em atraso nas operações, perda de receita e roubo de informações. Entre as várias formas de proteger uma sala de servidores e seus dados críticos, a autenticação de acesso é de extrema importância.





Limite o máximo possível o número de pessoas que têm acesso — usar uma sala de servidores como armazenamento permite que mais pessoas acessem a sala. Portas trancadas com códigos pin fornecidos apenas para quem tem acesso são uma excelente opção de segurança. Os cartões de acesso são uma solução alternativa para uma sala maior com mais para proteger. Racks de servidor e parceiros de segurança confiáveis também podem obter proteção ideal.





Os sensores de movimento também são uma ótima ferramenta de segurança física para alertar o pessoal apropriado de alguém que entra em uma sala de servidores. Quando a luz dentro da sala se acende, a segurança pode verificar se a pessoa tem os níveis de acesso apropriados para entrar. Os sensores de movimento também alertam a segurança se ocorrer alguma violação na sala do servidor e registram o movimento para reter os dados para análise posterior, se necessário.





Os guardas de segurança no local podem ajudar a impor o acesso autenticado às salas de servidores. Eles podem monitorar a frequência dos visitantes e monitorar quem entra e sai da sala. Além disso, uma fonte de alimentação ininterrupta pode garantir que as medidas de segurança não falhem. Evitar perdas momentâneas de energia pode evitar danos significativos se a pessoa errada obtiver acesso.

Video vigilância

A vigilância por vídeo é outra excelente maneira de monitorar salas de servidores. Por conterem informações tão essenciais para o desempenho de um negócio, não devem existir medidas não verificadas. A vigilância por vídeo permite que a equipe de segurança observe as salas de servidores de perto o tempo todo.





Além disso, a vigilância por vídeo vai um passo além dos sensores de movimento. Enquanto os sensores de movimento podem reter dados com base nos movimentos dentro da sala, a vigilância por vídeo pode mostrar especificamente quem ou o que está se movendo. Isso permite uma análise mais precisa das violações de segurança e como evitá-las no futuro.





Com um aumento demanda por soluções de armazenamento de hardware , surgiu a nuvem híbrida. As infraestruturas de nuvem híbrida armazenam dados de vídeo, tornando o monitoramento remoto acessível em qualquer dispositivo digital. Análises detalhadas estão disponíveis e aumentam a retenção de vídeo para aqueles que precisam. As infraestruturas de nuvem híbrida são perfeitas para sistemas de vigilância crescentes porque podem acomodar a falta de armazenamento.

Sistema de proteção contra incêndio

Os sistemas de supressão de incêndio protegem as salas de servidores contra acidentes e incêndios elétricos. Mesmo que uma instalação tome todas as precauções, sempre existe a possibilidade de um servidor superaquecer e causar destruição. Ter um plano para minimizar os danos pode ajudar as equipes de TI e as empresas a proteger suas salas de servidores.





Com um sistema de supressão de incêndio no local , a sala de servidores e tudo que ela abriga terá uma proteção robusta contra possíveis incidentes. Os sistemas de detecção de fumaça podem alertar e interromper os incêndios o mais rápido possível para garantir que ocorram danos menores aos servidores e suas informações.





As seguradoras podem ajudar com danos causados por incêndio em um edifício, mas servidores destruídos podem resultar na perda de todas as informações vitais. As salas de servidores também correm alto risco de incêndios com mau funcionamento da fiação e possibilidades de superaquecimento, pois contêm níveis de eletricidade que podem causar sobrecarga ou curto-circuito. Certifique-se de que o extintor apropriado esteja dentro da sala, pois diferentes tipos de extintores estão disponíveis.

Estratégia de backup

Uma estratégia de backup de dados auxilia no armazenamento rotineiro de dados para que uma emergência não os destrua completamente. Quando os servidores fazem backup regularmente de seus dados, o resultado não será tão catastrófico porque haverá arquivos e pastas restauráveis. As soluções de backup on-line e remoto são úteis porque podem abrigar um armazenamento criptografado significativo que os usuários podem acessar remotamente em eventos imprevistos.





Fazer backup de informações em dispositivos pelo menos uma vez por dia pode ser muito útil, mas é aconselhável fazer mais backups, se possível. Informações confidenciais perdidas podem ser prejudiciais para empresas que dependem de conjuntos de dados específicos. Os funcionários devem fazer backup dos servidores antes de cada atualização para garantir que possam restaurar o disco rígido. Um sistema operacional de classe de servidor também deve ser executado por um servidor de arquivos adequado.





Os geradores devem estar em salas de servidores para que as informações não sejam perdidas durante quedas de energia. Chaves de transferência automática estão disponíveis para instalação de modo que o gerador liga automaticamente quando a energia acabar. Ninguém precisa apertar o botão manualmente, então a perda de dados é menos provável sem a possibilidade de atraso. Resfriadores pontuais também são excelentes para garantir que as salas de servidores permaneçam frias e não superaqueçam durante ameaças ambientais.

Utilize as melhores práticas de segurança física

As práticas de segurança física para salas de servidores podem ser esmagadoras. Experimente as dicas acima para tornar as salas de servidores de qualquer empresa mais seguras. Quando as empresas dependem muito dos dados que armazenam nessas salas, devem se lembrar de protegê-los física e digitalmente.