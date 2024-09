Meilleures pratiques de sécurité physique pour votre salle de serveurs

La salle des serveurs au sein des entreprises peut héberger leurs actifs les plus importants, tels que les données et les systèmes d'exploitation. Avec des informations et des procédures aussi vitales intégrées dans des mainframes et des appareils numériques, une sécurité optimale renforcée offre une protection adéquate.





Il y a quatre couches de sécurité physique mesures de protection de la salle des serveurs — sécurité du périmètre, contrôles des installations, contrôles de la salle informatique et contrôles des armoires. Les pratiques de sécurité physique suivantes peuvent assurer la sécurité des salles de serveurs.

Menaces pour la sécurité

Les données cryptées et les informations personnelles résident souvent dans les salles de serveurs. Avec l'accès à cet ensemble de données, les identités risquent d'être volées et les systèmes risquent d'être corrompus. Les événements naturels tels que les inondations et les incendies menacent également les centres de données et les salles de serveurs.





Les menaces à la sécurité physique évoluent plus rapidement que certaines entreprises ne peuvent suivre. Lorsque l'écrémage des cartes de crédit était important, les entreprises ont créé des puces pour lutter contre ces escroqueries. Maintenant, certains pirates de jus-jacking s'attaquer aux bornes de recharge publiques pour les appareils mobiles. Les salles de serveurs se classent beaucoup plus haut que la technologie personnelle sur l'échelle d'importance, de sorte que les entreprises et les professionnels de l'informatique doivent les protéger à tout prix.





La fusion de la cybersécurité et de la sécurité physique peut protéger de manière robuste les salles de serveurs. Les informations sensibles sont menacées lorsque des pirates s'infiltrent dans les salles de serveurs et présentent un risque de fraude et d'usurpation d'identité pour l'entreprise et ses employés. Diverses techniques technologiques peuvent défendre contre les menaces de sécurité , qu'ils soient physiques ou virtuels.

Accès authentifié

La sécurité physique des salles de serveurs se présente sous de nombreuses formes et tailles. La corruption ou la perte de données peut entraîner des retards dans les opérations, des pertes de revenus et des informations volées. Parmi les différentes façons de protéger une salle de serveurs et ses données critiques, l'accès par authentification est de la plus haute importance.





Limitez autant que possible le nombre de personnes qui y ont accès - l'utilisation d'une salle de serveurs comme espace de stockage permet à davantage de personnes d'accéder à la salle. Les portes verrouillées avec des codes PIN donnés uniquement aux personnes autorisées à accéder sont une excellente option pour la sécurité. Les cartes d'accès sont une solution alternative pour une pièce plus grande avec plus à protéger. Les racks de serveurs et les partenaires de sécurité de confiance peuvent également obtenir une protection optimale.





Les détecteurs de mouvement sont également un excellent outil de sécurité physique pour alerter le personnel approprié de quelqu'un entrant dans une salle de serveurs. Lorsque la lumière à l'intérieur de la pièce s'allume, la sécurité peut vérifier que la personne dispose des niveaux d'accès appropriés pour entrer. Les capteurs de mouvement alertent également la sécurité en cas de violation dans la salle des serveurs et enregistrent les mouvements pour conserver les données pour une analyse plus approfondie si nécessaire.





Les agents de sécurité sur place peuvent aider à imposer un accès authentifié aux salles de serveurs. Ils peuvent surveiller la fréquence des visiteurs et surveiller qui entre et sort de la pièce. De plus, une alimentation électrique sans coupure peut garantir que les mesures de sécurité n'échouent pas. Éviter les coupures de courant momentanées peut éviter des dommages importants si la mauvaise personne y accède.

Vidéosurveillance

La vidéosurveillance est un autre excellent moyen de surveiller les salles de serveurs. Parce qu'ils contiennent des informations essentielles pour la performance d'une entreprise, il ne devrait pas y avoir de mesures non contrôlées. La vidéosurveillance permet au personnel de sécurité de surveiller de près les salles de serveurs 24 heures sur 24.





De plus, la vidéosurveillance va encore plus loin que les détecteurs de mouvement. Alors que les détecteurs de mouvement peuvent conserver des données basées sur les mouvements dans la pièce, la vidéosurveillance peut spécifiquement montrer qui ou quoi bouge. Cela permet une analyse plus précise des failles de sécurité et de la manière de les prévenir à l'avenir.





Avec une augmentation demande de solutions de stockage matériel , le cloud hybride est apparu. Les infrastructures cloud hybrides stockent les données vidéo, rendant la surveillance à distance accessible sur n'importe quel appareil numérique. Des analyses approfondies sont disponibles et augmentent la rétention vidéo pour ceux qui en ont besoin. Les infrastructures cloud hybrides sont parfaites pour les systèmes de surveillance en croissance, car elles peuvent s'adapter au manque de stockage.

Système anti incendie

Les systèmes d'extinction d'incendie protègent les salles de serveurs contre les accidents et les incendies électriques. Même si une installation prend toutes les précautions, il y a toujours le risque qu'un serveur surchauffe et cause sa destruction. Avoir un plan pour minimiser les dommages peut aider les équipes informatiques et les entreprises à sécuriser leurs salles de serveurs.





Avec un système d'extinction d'incendie en place , la salle des serveurs et tout ce qu'elle abrite bénéficieront d'une protection robuste contre d'éventuels incidents. Les systèmes de détection de fumée peuvent alerter et arrêter les incendies dès que possible pour garantir des dommages mineurs aux serveurs et à leurs informations.





Les compagnies d'assurance peuvent intervenir en cas de dommages causés par un incendie à un bâtiment, mais les serveurs détruits peuvent entraîner la perte de toutes les informations vitales. Les salles de serveurs présentent également un risque élevé d'incendie avec des dysfonctionnements de câblage et des possibilités de surchauffe, car elles contiennent des niveaux d'électricité pouvant provoquer une surcharge ou un court-circuit. Assurez-vous que l'extincteur approprié se trouve dans la pièce, car différents types d'extincteurs sont disponibles.

Stratégie de sauvegarde

Une stratégie de sauvegarde des données aide à stocker régulièrement les données afin qu'une urgence ne les détruise pas complètement. Lorsque les serveurs sauvegardent régulièrement leurs données, le résultat ne sera pas aussi catastrophique car il y aura des fichiers et des dossiers restaurables. Les solutions de sauvegarde en ligne et à distance sont pratiques car elles peuvent héberger un stockage crypté important auquel les utilisateurs peuvent accéder à distance en cas d'événements imprévus.





La sauvegarde des informations sur les appareils au moins une fois par jour peut être très utile, mais il est sage de les sauvegarder davantage si possible. La perte d'informations sensibles peut être préjudiciable aux entreprises qui s'appuient sur des ensembles de données particuliers. Les employés doivent sauvegarder les serveurs avant chaque mise à jour pour s'assurer qu'ils peuvent restaurer le disque dur. Un système d'exploitation de classe serveur doit également être exécuté par un serveur de fichiers approprié.





Les générateurs doivent être dans les salles de serveurs afin que les informations ne soient pas perdues pendant les pannes de courant. Des commutateurs de transfert automatiques sont disponibles pour l'installation afin que le le générateur s'allume automatiquement lorsque le courant est coupé. Personne n'a besoin d'actionner l'interrupteur manuellement, donc la perte de données est moins probable sans possibilité de décalage. Les refroidisseurs ponctuels sont également excellents pour garantir que les salles de serveurs restent fraîches et ne surchauffent pas en cas de menaces environnementales.

Utiliser les meilleures pratiques de sécurité physique

Les pratiques de sécurité physique pour les salles de serveurs peuvent être accablantes. Essayez les conseils ci-dessus pour rendre les salles de serveurs de toute entreprise plus sécurisées. Lorsque les entreprises dépendent fortement des données qu'elles stockent dans ces salles, elles doivent se rappeler de les protéger physiquement et numériquement.