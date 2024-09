MahjongMeta Verse: A evolução do Mahjong Meta em um parque temático de jogos Web3

HONG KONG, China, 23 de agosto de 2024/Chainwire/--Desde seu lançamento, a Mahjong Meta tem se dedicado a criar uma plataforma competitiva de e-sports de Mahjong, combinando o charme da cultura Mahjong com a Web3 para atender entusiastas de jogos e Mahjong em todo o mundo.





Durante as operações de teste, o feedback e o apoio dos jogadores de Mahjong e da comunidade inspiraram continuamente a equipe.





Isso levou Mahjong Meta a promover sua visão de criar um universo de jogo com tema Mahjong. Aproveitando as capacidades da equipe no desenvolvimento de produtos de jogos premium, a empresa está evoluindo Mahjong Meta para Mahjong Verse — uma matriz de produtos multijogos centrada em torno do Mahjong IP.





Essa transição marca a mudança da Mahjong de um único jogo competitivo de Mahjong para uma marca de plataforma de tema de jogo diverso. Mahjong Verse oferecerá uma plataforma de jogo com tema de IP de Mahjong que inclui jogos competitivos, casuais e de estratégia.





Ele suporta integração de blockchain multiplataforma e multicamadas (L1/L2), permitindo que os jogadores da comunidade aproveitem totalmente os benefícios da vinculação de ativos e a diversão da jogabilidade interconectada.





Do Mahjong Meta a uma matriz diversificada de produtos de PI de Mahjong, de um único jogo competitivo a uma plataforma multijogo integrada e de um ciclo econômico de jogo único a um sistema econômico multijogo, a equipe de Mahjong está continuamente explorando maneiras sustentáveis de construir uma comunidade de jogos de blockchain Web3.





O objetivo é proporcionar uma experiência excepcional de jogo e Web3 aos nossos jogadores.

Destaques do Mahjong Verse:

Jogabilidade diversificada sob o tema Mahjong: integra vários estilos de jogabilidade ao tema Mahjong, criando uma rica propriedade intelectual de Mahjong.





Compatibilidade com várias cadeias: suporta várias redes de blockchain, incluindo Solana, Ethereum e Ton, oferecendo serviços abrangentes aos jogadores.





Interligação econômica: os tokens de governança terão um valor mais amplo, e os NFTs de ativos de jogos terão funções interconectadas em diferentes jogos, aumentando o senso de pertencimento dos jogadores.





Qualidade e jogabilidade: Focado na produção de jogos Web3 premium com alta qualidade e jogabilidade envolvente.

Jogos atuais no Mahjong Verse:

Mahjong Meta: Uma plataforma de e-sports hardcore de Mahjong com mais de 200.000 usuários em fase de testes, pronta para lançar sua temporada oficial após o TGE.





Mahjong123: Um jogo de combinação super casual com tema de Mahjong lançado no Ton and Solana, oferecendo diversão diária e recompensas como airdrops, Meme Coins e itens de jogo.





Mahjong Tycoon: Um jogo de Mahjong Tycoon focado em simular a gestão de salas de Mahjong.





MM Poker: Um jogo de pôquer da marca MM, integrado ao sistema de ativos Mahjong Meta, permitindo que os jogadores mostrem suas habilidades competitivas.





MM Racing: Um jogo de corrida para entusiastas de corridas de cavalos no mundo MM, oferecendo de tudo, desde treinamento de cavalos até competições de clubes.





Atualmente, Mahjong Meta e Mahjong123 estão disponíveis, enquanto outros jogos com temas de Mahjong e MM serão gradualmente introduzidos no Mahjong Verse, desenvolvido em estreita colaboração com a comunidade para criar um paraíso de jogos com tema de Mahjong que atenda às expectativas dos nossos jogadores.

Sobre Mahjong Verse

Mahjong Verse, anteriormente conhecido como Mahjong Meta, é uma plataforma de jogos líder focada em oferecer jogos premium de estratégia, cartas e sociais.





Com inovação e comunidade em seu núcleo, Mahjong Verse está comprometido em fornecer uma experiência de jogo de alto nível em várias plataformas de blockchain. Para mais informações, visite https://www.mahjongverse.io/

Contato

Fundador Brice Ving MahjongMeta [email protected]