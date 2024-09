Apresentando as páginas de preços de moedas: onde os preços das criptomoedas encontram as histórias

A criptomoeda é um dos pilares do HackerNoon . Publicamos dezenas de milhares de histórias sobre #blockchain , #bitcoin e quase tudo relacionado à #criptomoeda desde 2016 (naquela época, o termo #web3 nem havia sido cunhado!).





Mas, à medida que o espaço criptográfico está evoluindo, o HackerNoon também está e nosso próximo passo é fornecer aos nossos leitores e escritores dados melhores em nossa plataforma de publicação de tecnologia. Para fazer isso, adicionaremos páginas de preços de criptomoedas em hackernoon.com/coins e páginas de preços de moedas individuais como $BTC , $ETH e $USDT . Essas páginas de preços de moedas combinam histórias selecionadas com dados oportunos para formar um hub qualitativo e quantitativo sobre cada criptomoeda principal.

O que compõe cada página de preço de moeda?

Em primeiro lugar, o preço e o valor de mercado são tratados como design igual no topo da página. Por quê? Porque muito da criptografia e da grande mídia falam sobre o Bitcoin quebrando $ 10k, $ 20k, $ 50k, etc. (ou seja, preço por unidade), mas, na realidade, o que eles deveriam estar falando é o crescimento agregado da torta, ou seja US$ 300 milhões, US$ 500 milhões, US$ 1 bilhão, etc. (ou seja, capitalização de mercado). Esta distinção simples, mas importante, é perdida pela maioria dos meios de comunicação convencionais.





Como fonte para aprender sobre criptomoeda, optamos por começar com esses pontos de dados no topo da página para enfatizar o crescimento agregado de longo prazo igual às flutuações de preço de curto prazo.

Estamos fazendo parceria com o CoinMarketCap e obtendo preços de API que são ajustáveis por dia, semana, mês e ano.





Isso não é tudo! Nosso vice-presidente de engenharia, Richard , construiu um gráfico de linha que exibe um ícone de relógio HackerNoon para indicar os horários em que uma história do HackerNoon foi publicada com esta moeda como tag. Este é um ponto de curadoria, misturando visualmente dados brutos com histórias oportunas.





Abaixo do gráfico, também exibimos mais pontos de dados relevantes para avaliações de preços de moedas, volume de negociação e oferta em circulação. No futuro, pretendemos exibir mais preços de criptomoeda e dados de uso nesta página.





Você também verá histórias relevantes sobre a criptomoeda nas histórias do HackerNoon e no resto da web. Essas histórias com curadoria correspondem ao período de tempo selecionado no gráfico com a primeira lista sendo gerada a partir do tempo de leitura em histórias marcadas relevantes por meio da API HackerNoon e a segunda lista de histórias na web é alimentada pela API de nosso parceiro Bing News (que também use para selecionar páginas de notícias de empresas de tecnologia ).

Na parte inferior da página de preço da moeda , também estamos escrevendo, colaborando, revisando e editando ativamente um Wiki para cada criptomoeda. Isso incluirá detalhes sobre a pilha de tecnologia desses tokens, história de fundação, desenvolvimento de negócios, história da Internet, marcos e muito mais. Este conteúdo será atualizado de forma consistente ao longo do tempo, fornecendo uma perspectiva editorial original e verificada, definindo cada criptomoeda que quebra a barreira do valor de mercado de US$ 1 bilhão.

A página de classificação de criptomoedas

A página Coin Price Ranking do HackerNoon listará preços, dados e histórias sobre as criptomoedas do mundo. É classificável por valor de mercado, preço, alteração de preço em 24 horas e, por diversão, em ordem alfabética. Deixe-nos saber nos comentários como você gostaria que essas páginas evoluíssem :-)





Como uma plataforma de publicação de tecnologia, estamos nos concentrando em integrar mais fontes de dados orientadas por API sobre empresas , criptomoedas , software e pessoas para refletir melhor o setor de tecnologia. Essas páginas de preços de moedas serão um destino quantitativo e qualitativo para aprender mais sobre o que está acontecendo com todas as principais criptomoedas.