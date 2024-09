Présentation des pages de prix des pièces : là où les prix de la crypto rencontrent des histoires

La crypto-monnaie est l'une des pierres angulaires de HackerNoon . Nous avons publié des dizaines de milliers d'articles sur #blockchain , #bitcoin et à peu près tout ce qui entoure la #cryptomonnaie depuis 2016 (à l'époque, le terme #web3 n'avait même pas été inventé !).





Mais à mesure que l'espace crypto évolue, HackerNoon évolue également et notre prochaine étape consiste à fournir à nos lecteurs et rédacteurs de meilleures données au sein de notre plate-forme de publication technologique. Pour ce faire, nous ajouterons des pages de prix de crypto-monnaie sur hackernoon.com/coins et des pages de prix de pièces individuelles comme $BTC , $ETH et $USDT . Ces pages de prix des pièces combinent des histoires organisées avec des données opportunes pour former un hub qualitatif et quantitatif sur chaque principale crypto-monnaie.

Qu'est-ce qui compose chaque page de prix des pièces ?

Tout d'abord, le prix et la capitalisation boursière sont traités comme des égaux de conception en haut de la page. Pourquoi? Parce que trop de crypto et de médias grand public parlent de Bitcoin qui dépasse 10 000 $, 20 000 $, 50 000 $, etc. (c'est-à-dire le prix par unité), mais en réalité, ce dont ils devraient parler, c'est de la croissance globale du gâteau, c'est-à-dire 300 millions de dollars, 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars, etc. (c'est-à-dire la capitalisation boursière). Cette distinction simple mais importante est ignorée par la plupart des médias grand public.





En tant que source pour en savoir plus sur la crypto-monnaie, nous avons choisi de commencer par ces points de données en haut de la page pour souligner que la croissance globale à long terme est égale aux fluctuations de prix à court terme.

Nous nous associons à CoinMarketCap et appliquons des prix d'API ajustables par jour, semaine, mois et année.





Ce n'est pas tout! Notre VP Engineering Richard a construit un graphique linéaire qui affiche une icône d'horloge HackerNoon pour indiquer les moments où une histoire HackerNoon a été publiée avec cette pièce comme tag. Il s'agit d'un point de curation, mélangeant visuellement des données brutes avec des histoires opportunes.





Sous le graphique, nous affichons également plus de points de données pertinents pour les évaluations du prix des pièces, le volume des échanges et l'offre en circulation. À l'avenir, nous cherchons à afficher davantage de données sur les prix et l'utilisation des crypto-monnaies sur cette page.





Vous verrez également des histoires pertinentes sur la crypto-monnaie à partir des histoires de HackerNoon et du reste du Web. Ces histoires organisées correspondent à la période sélectionnée sur le graphique, la première liste étant générée à partir du temps de lecture des histoires étiquetées pertinentes via l'API HackerNoon et la deuxième liste d'histoires sur le Web est alimentée par l'API de notre partenaire Bing News (que nous avons également utiliser pour organiser les pages d'actualités des entreprises technologiques ).

Vers le bas de la page des prix des pièces , nous écrivons, externalisons, révisons et éditons activement un Wiki sur chaque crypto-monnaie. Cela inclura des détails sur la pile technologique de ces jetons, l'histoire fondatrice, le développement commercial, l'histoire d'Internet, les jalons, etc. Ce contenu sera constamment mis à jour au fil du temps, offrant une perspective éditoriale originale et vérifiée définissant chaque crypto-monnaie qui franchit la barrière de la capitalisation boursière de 1 milliard de dollars.

La page de classement des pièces de crypto-monnaie

La page de classement des prix des pièces de HackerNoon répertorie les prix, les données et les histoires sur les crypto-monnaies du monde. Il est triable par capitalisation boursière, prix, variation de prix en 24 heures, et pour le plaisir, par ordre alphabétique. Faites-nous savoir dans les commentaires comment vous aimeriez que ces pages évoluent :-)





En tant que plate-forme de publication technologique, nous nous concentrons sur l'intégration de davantage de sources de données pilotées par API sur les entreprises , les crypto -monnaies, les logiciels et les personnes afin de mieux refléter l'industrie technologique. Ces pages de prix des pièces seront une destination quantitative et qualitative pour en savoir plus sur ce qui se passe avec toutes les principales crypto-monnaies.