GitGuardian encerra 2025 com forte impulso empresarial, protegendo milhões de desenvolvedores em todo o mundo

Nova Iorque, NY, 14 de janeiro de 2026/CyberNewsWire/--A plataforma de segurança líder em segredos vê a adoção acelerada em toda a Fortune 500, com 60% dos novos clientes escolhendo compromissos plurianuais. , a principal plataforma de segredos e segurança de identidade não humana, anunciada hoje , reforçando sua posição como o padrão empresarial para proteger código, ferramentas de colaboração e infraestrutura de nuvem de segredos e credenciais expostos. Guardião Crescimento recorde em ARR e expansão de clientes em 2025 Guardião Crescimento recorde em ARR e expansão de clientes em 2025 Com 70% de suas receitas provenientes dos EUA, o impulso da GitGuardian na América do Norte continuou a acelerar em 2025, já que a região representou mais de 80% das novas RAR. Enterprise Trust & Adopção O impulso do GitGuardian foi impulsionado pela profunda adoção entre os clientes empresariais globais, incluindo: \n \n \n \n \n \n \n \n alemão telecom BASF Um provedor líder de plataformas de nuvem corporativa com mais de 25.000 funcionários sediados globalmente nos EUA Uma importante plataforma de mobilidade e entrega capacitada por tecnologia com mais de 30.000 funcionários em todo o mundo com sede nos EUA Uma empresa farmacêutica e biotecnológica global com mais de 90.000 funcionários, com sede na Europa Um grande fornecedor de software corporativo com mais de 110.000 funcionários Cooperação de serviços financeiros líder com mais de 55.000 funcionários na América do Norte Demonstrando confiança no valor a longo prazo do GitGuardian, +60% dos novos clientes empresariais assinaram contratos plurianuais em 2025. Escala e cobertura da plataforma A plataforma de Segurança Secrets do GitGuardian agora protege: \n \n \n \n \n Mais de 115 mil desenvolvedores em clientes corporativos em todo o mundo. Os repositórios de mais de 610 mil empresas foram monitorados continuamente por segredos revelados. Mais de 210 mil fontes de ferramentas de colaboração conectadas, incluindo Slack, Jira, Confluence e principais plataformas de nuvem, este é 7 vezes o número de 2024. Mais de 16 milhões de repositórios de usuários gratuitos, 40% mais do que em 2024. A plataforma detectou e ajudou as empresas a corrigir 350.000 novas exposições secretas em 2025 sozinhas, evitando incidentes de segurança antes que eles pudessem impactar os clientes. Forte crescimento global e do setor A empresa reforçou sua liderança em Tecnologia e Telecomunicações, seu mercado principal e mais maduro, ao mesmo tempo em que alcançou uma profunda adoção em indústrias altamente regulamentadas, incluindo serviços financeiros, saúde e seguros, onde os requisitos rigorosos de segurança e conformidade impulsionam o valor da plataforma. A base de clientes da GitGuardian também reflete uma forte diversificação da indústria, abrangendo os setores de Energia, Fabricação, Mídia, Retalho e Serviços Profissionais. Sucesso e Retenção do Cliente A GitGuardian manteve a retenção de clientes líder da indústria, com os clientes expandindo seu uso das capacidades da plataforma, incluindo: \n \n \n Oceano Digital Laranja \n \n “A Plataforma GitGuardian ajudou a economizar tempo significativo para a equipe de segurança, eliminando a necessidade de procurar equipes de desenvolvimento e trabalhar com eles em segredos expostos, uma vez que grande parte disso é agora tratada de forma proativa.” – Ari Kalfus, gerente sênior de Segurança de Produtos da DigitalOcean “A Plataforma GitGuardian ajudou a economizar tempo significativo para a equipe de segurança, eliminando a necessidade de procurar equipes de desenvolvimento e trabalhar com eles em segredos expostos, uma vez que grande parte disso é agora tratada de forma proativa.” – Ari Kalfus, gerente sênior de Segurança de Produtos da DigitalOcean \n \n Na escala de uma grande empresa, quisemos garantir que nossa abordagem de gestão de segredos atendesse aos padrões regulamentares muito antes dos requisitos futuros” Grégory Maitrallain, Arquiteto de Soluções da Orange Business Na escala de uma grande empresa, quisemos garantir que nossa abordagem de gestão de segredos atendesse aos padrões regulamentares muito antes dos requisitos futuros” Grégory Maitrallain, Arquiteto de Soluções da Orange Business Olhando para a frente “As equipes de segurança da empresa estão reconhecendo que os segredos estão espalhados por todo o seu ecossistema de desenvolvimento – desde repositórios de código até ferramentas de colaboração até assistentes de codificação de IA”, disse Eric Fourrier, CEO da GitGuardian. “Nossos clientes não estão apenas comprando uma solução de ponto, mas investindo em uma plataforma abrangente de segurança de identidade não humana que escala com seu negócio, e é por isso que estamos vendo um forte compromisso de vários anos.” Sobre o GitGuardian é uma plataforma de segurança NHI end-to-end que capacita as organizações orientadas por software para proteger suas identidades não humanas (NHIs) e cumprir com os padrões da indústria.Com os atacantes cada vez mais visando NHIs, como contas de serviços e aplicativos, o GitGuardian integra Segurança Secreta e Governança NHI. Guardião Guardião Esta abordagem dupla permite a detecção de segredos comprometidos em seus ambientes de desenvolvimento, enquanto também gerencia identidades não humanas e os ciclos de vida de seus segredos.A plataforma é o aplicativo GitHub mais instalado do mundo e suporta mais de 550 tipos de segredos, oferece monitoramento público para dados vazados e implanta honeytokens para defesa adicional. Confiado por mais de 600.000 desenvolvedores, o GitGuardian é a escolha de organizações líderes como Snowflake, ING, BASF e Bouygues Telecom para proteção robusta de segredos.