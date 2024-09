Explore as origens da depuração

Você já se perguntou como era programar no primeiro computador, o Harvard Mark I? Ou, como era chamado na década de 1940, o “mecanismo de computação”?



Você pode ficar chocado ao saber que o código de computador foi originalmente escrito à mão e registrado em cadernos físicos. Felizmente, essa prática manual foi anulada no início dos anos 1950 por Grace Hopper, a cientista da computação e programadora que inventou o primeiro compilador.



Todos os anos, Bugsnag comemora Hopper em 9 de setembro, aniversário do primeiro bug de computador que ela registrou, e se refere carinhosamente à ocasião como “ Dia do Bug ”. Também é conhecido como Tester's Day nas comunidades de controle de qualidade e teste. Essa mariposa malfadada representa a primeira vez que os programadores foram forçados a parar e se concentrar em um bug que interrompeu seu trabalho.



Hoje, esse desafio continua a existir e levanta a velha questão do software: devemos corrigir bugs ou criar novos recursos?





A capacidade de responder a essa pergunta é um divisor de águas para os engenheiros, que reconhecem o enorme valor de medir a estabilidade do software e do aplicativo. Por sua vez, é emocionante reconhecer quantas organizações agora estão seguindo o exemplo e adotando a estabilidade como um KPI.



Como inovadora, Grace Hopper estava totalmente comprometida em melhorar o que os computadores podem fazer pelos humanos. Ela ficaria orgulhosa de saber que seus colegas engenheiros desejam verificar a integridade de seus aplicativos e receber insights acionáveis para possibilitar melhorias constantes.

O Legado de Hopper: Compiladores e Linguagens de Programação

Hopper é famoso por dizer: “A frase mais perigosa da língua é: 'Sempre fizemos assim'”.



Essa crença fala de sua inspiração para inventar o compilador. Para começar, Hopper descobriu que a dependência do código manuscrito era uma fonte de frustração e fracasso, especialmente porque a caligrafia de seus colegas homens deixava a desejar.





Números e letras eram muitas vezes confundidos ou mal interpretados, o que levava a erros no código de programação no Mark I. (Imagine como teria sido difícil depurar!)







Além disso, Hopper reconheceu que não há razão para separar o código das máquinas. Na época, quem trabalhava na área não acreditava que fosse possível “falar inglês” com computadores, insistindo na necessidade de símbolos.





O projeto de Hopper para um compilador provou que seus colegas estavam errados e demonstrou como as linguagens de programação de alto nível poderiam ser traduzidas em linguagens binárias que os computadores entenderiam.



Demorou três anos para que sua ideia fosse aceita e para que o primeiro compilador fosse construído. Olhando para trás na experiência, o humor de Hopper transpareceu em sua fala impassível: “Ao longo desses anos, tive muito a ver com computadores.





Eu deixei um grande número de pessoas pelo menos parcialmente malucas. Afinal, insistir em falar com computadores em inglês simples é uma ideia totalmente ridícula e você não poderia fazer isso. Exceto que funcionou.



Seu compilador não apenas ajudou os computadores a evoluir, mas também abriu as portas para o desenvolvimento de outras linguagens de computador. A própria Hopper escreveu uma nova linguagem chamada FLOW-MATIC, que mais tarde foi estendida para criar o COBOL.

Superando os desafios de gênero: um manual para a mudança

Notavelmente, a lista de realizações de Hopper não termina aí - nem chega perto.





Embora ela seja amplamente reconhecida por fazer parte da equipe que encontrou o primeiro “bug” de computador (literalmente, uma mariposa presa nos contatos do relé do Harvard Mark II), Hopper também escreveu o primeiro manual de programação de computadores.









Esse “primeiro” pode ter tido mais a ver com preconceito do que com inspiração. Há rumores de que Howard Aiken , o designer por trás do computador Mark I, era resistente a uma mulher se juntar a sua equipe. Esse sentimento o levou a atribuir a Hopper a tarefa de documentar como trabalhar com o computador Mark I, um exercício ingrato que ele provavelmente acreditava que ajudaria a removê-la.



No entanto, o manual de 500 páginas que ela produziu não apenas provou sua coragem, mas também convenceu Aiken a mudar de tom. Logo depois, Hopper foi escolhido entre todos os homens da equipe como programador principal e vice-chefe de Aiken, cargo que ela manteve por muitos anos.

Promoção de mulheres e minorias em STEM

Como uma pioneira da tecnologia feminina, Hopper continua sendo uma inspiração e modelo para gerações de mulheres e minorias que buscam paridade no local de trabalho - em representação, oportunidade e remuneração.



A Bugsnag está empenhada em honrar o legado de Hopper e em empoderar mulheres e minorias em STEM. Este ano, estamos fazendo uma doação para o Women Who Code para patrocinar bolsas de estudo para mulheres participarem de acampamentos de codificação.





Além disso, Bugsnag está fazendo parceria com um encontro local da Bay Area chamado “ Advancing Women in Tech ” para ouvir as histórias dos membros sobre como as citações famosas de Hopper se aplicam a momentos em sua jornada tecnológica.



Falando em citações, Hopper acreditava em correr riscos e, sem dúvida, encorajaria as mulheres e minorias de hoje a dar o salto e trabalhar em STEM.





Uma de suas analogias marítimas aborda a necessidade de marés contínuas de mudança e serve de inspiração para todos nós: “Um navio no porto é seguro, mas não é para isso que servem os navios. Navegue para o mar e faça coisas novas.”