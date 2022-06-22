







你有没有想过在第一台计算机哈佛 Mark I 上编码是什么感觉？或者，正如 1940 年代所说的“计算机引擎”？



得知计算机代码最初是手工编写并记录在物理笔记本中的，您可能会感到震惊。值得庆幸的是，这种手动做法在 1950 年代初期被发明了第一个编译器的计算机科学家和女程序员 Grace Hopper 取消了。



每年，Bugsnag 都会在 9 月 9 日纪念 Hopper，这是她记录的第一个计算机 bug的周年纪念日，并亲切地将这一时刻称为“ Bug Day ”。它也被称为 QA 和测试社区的测试人员日。那只命运多舛的飞蛾代表了程序员第一次被迫停下来专注于一个破坏他们工作的错误。



今天，这一挑战仍然存在，并引出了一个古老的软件问题：我们应该修复错误还是构建新功能？





回答这个问题的能力对于工程师来说是一个游戏规则的改变者，他们认识到测量软件和应用程序稳定性的巨大价值。反过来，令人兴奋的是，现在有多少组织正在效仿并采用稳定性作为 KPI。



作为一名创新者，格蕾丝·霍珀 (Grace Hopper) 完全致力于改进计算机可以为人类做的事情。她会很自豪地知道，她的工程师同事希望查看他们的应用程序的健康状况并获得可行的见解以实现持续改进。

Hopper 的遗产：编译器和编程语言

霍珀以说，“语言中最危险的短语是，‘我们一直都是这样做的’而闻名。”



这种信念说明了她发明编译器的灵感。首先，Hopper 发现对手写代码的依赖是挫折和失败的根源，尤其是因为她的男同事的书法留下了一些不足之处。





数字和字母经常被混淆或误解，这导致将代码编程到 Mark I 中时出错。（想象一下调试会多么困难！）







此外，Hopper 认识到没有理由将代码与机器分开。当时，该领域的工作人员不相信用计算机“说英语”是可能的，他们坚持认为符号是必要的。





Hopper 的编译器设计证明了她的同事是错误的，并展示了如何将高级编程语言翻译成计算机可以理解的二进制语言。



她的想法被接受并构建了第一个编译器花了三年时间。回顾这段经历，霍珀的幽默在她面无表情的演讲中流露出来：“这些年来，我与计算机有很多关系。





我已经让很多人至少部分发疯了。毕竟，坚持用简单的英语与计算机交谈是一个完全荒谬的想法，你不能那样做。除非它奏效了。”



她的编译器不仅帮助计算机进化，还为其他计算机语言的发展打开了大门。 Hopper 自己编写了一种名为 FLOW-MATIC 的新语言，该语言后来被扩展为创建 COBOL。

克服性别挑战：变革手册

值得注意的是，霍珀的成就清单并没有就此结束——甚至还没有结束。





虽然她是发现第一个计算机“错误”（字面意思是一只飞蛾卡在哈佛 Mark II 的继电器触点中）的团队的一员而广受认可，但 Hopper 还编写了第一本计算机编程手册。









这个“第一”可能更多地与偏见有关，而不是灵感。有传言称，Mark I 电脑的设计者霍华德·艾肯拒绝让女性加入他的团队。这种情绪导致他分配给 Hopper 记录如何使用 Mark I 计算机的任务，他可能认为这是一项吃力不讨好的工作，这可能有助于导致她被撤职。



然而，她制作的这本 500 页的手册不仅证明了她的勇气，而且说服了艾肯改变了自己的风格。不久之后，霍珀在团队所有男性中被选为艾肯的主要程序员和高级副手，这一职位她一直保持多年。

在 STEM 中促进妇女和少数族裔

作为女性技术开拓者，Hopper 仍然是几代女性和少数族裔在工作场所寻求平等——在代表权、机会和薪酬方面的灵感和榜样。



Bugsnag 致力于尊重 Hopper 的遗产，并赋予 STEM 领域的女性和少数族裔权力。今年，我们向Women Who Code捐款，以资助女性参加编码训练营的奖学金。





此外，Bugsnag 正在与当地湾区的一个名为“推进科技女性”的聚会合作，听取会员关于 Hopper 的名言如何适用于他们的科技之旅的故事。



说到引语，霍珀相信承担风险，毫无疑问，它将鼓励当今的女性和少数族裔在 STEM 领域实现飞跃和工作。





她的一个航海类比解决了对不断变化的浪潮的需求，并为我们所有人提供了灵感：“港口的船是安全的，但这不是船的用途。出海，做新的事情。”