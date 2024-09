Criei e vendi um boletim informativo por 5 dígitos - Veja como!

Minha jornada para desenvolver um negócio em meio a uma pandemia

Esta semana, o dinheiro da venda do negócio que iniciei durante a pandemia atingiu minha conta bancária. Achei que seria um bom momento para refletir sobre as coisas que aprendi ao iniciar e operar o negócio. Também me daria a oportunidade de ensinar essas lições aos outros enquanto reflito sobre elas.

A ideia

Em setembro de 2020, postei no subreddit /r/opensource do Reddit em busca de um boletim informativo semanal que eu pudesse assinar para me manter atualizado sobre o software de código aberto.

https://www.reddit.com/r/opensource/comments/iofvwr/best_opensource_newsletters/

Eu queria encontrar projetos para os quais pudesse contribuir como engenheiro. Eu tenho 9 votos positivos e nenhuma resposta. Na época, eu estava escrevendo um resumo semanal de notícias de tecnologia, então decidi transformar esse boletim informativo em código aberto e, assim, o Console nasceu .

https://console.substack.com/p/console-18

Como você pode ver, eu já enviei 17 e-mails antes de pivotar. Há um ponto de inflexão óbvio no gráfico de assinantes quando girei e, nesse ponto, sabia que estava no caminho certo.

Se você for um assinante do Console, há algumas coisas que você notará sobre o primeiro e-mail. A primeira é que havia 10 projetos no e-mail, agora são apenas 3. Outra é que não há imagens. Um terceiro é quão pequena é a entrevista. Obviamente, refinei o formato do e-mail desde o primeiro envio.

Um dos princípios básicos do e-mail era mantê-lo altamente organizado e com informações densas. Sendo um engenheiro de software, sei como fico irritado com paredes de texto de marketing destinadas a pacificar os deuses do SEO, e presumi que meus leitores também ficariam.

Esta é a lição número 1: construa algo para clientes semelhantes a você. Eu não percebi que vantagem isso era até mais tarde.

Os profissionais de marketing não podiam construir o que eu construí, porque eles eram profissionais de marketing e não desenvolvedores, e os profissionais de marketing constituíam a maior parte da minha possível competição.

Concorrência

Por falar em concorrência, poucos meses depois de iniciar a newsletter, surgiu um concorrente, que copiou o formato e o nome da newsletter.

Isso me irritou, é claro, mas outra lição que aprendi é que, se você fizer algo que atinja massa crítica online, será copiado. Não há nada que você possa fazer sobre isso e eu não iria contratar advogados para atormentar esses imitadores com cartas de cessar e desistir. Além disso, se você não tiver um fosso, será fácil copiar sua empresa. Esta é uma das razões pelas quais nunca coloquei dinheiro no negócio (o que meus concorrentes fizeram) e porque o vendi. Há pouco fosso na curadoria de conteúdo.

O modelo de negócios

Quando comecei o boletim informativo, estava operando sob o modelo de negócios de assinatura Substack. O plano era aumentar o boletim informativo para aproximadamente 5.000 assinantes e começar a cobrar pelo conteúdo premium. A Substack afirma que cerca de 10% serão convertidos dependendo do conteúdo, base de assinantes e preço. Então, digamos que você cobre $ 10 por mês e 10% de seus 5.000 assinantes convertem, ou seja, $ 5.000 por mês em receita recorrente para executar um boletim informativo 🤑🤑🤑

Então, aumentei o boletim para 5.000 assinantes gratuitos, ativei as assinaturas premium e esperei o dinheiro chegar à minha conta bancária…

e as pessoas perderam.

Eles eram vitriólicos. Eu tinha um motim em minhas mãos. Os assinantes começaram a cair como moscas. Comecei a receber respostas ao meu e-mail anunciando a assinatura.

As pessoas diziam que eu “era um idiota”, “meu conteúdo não valia 1 centavo e muito menos $ 10 por mês”, “como ouso”, etc etc. Eu esperei. Certamente, estes eram uma minoria vocal, e os assinantes reais começariam a assinar. Então eu esperei… e continuei esperando… e o gráfico de assinantes continuou caindo, e o e-mail de ódio continuou chegando.

Ficou claro que isso não ia funcionar. Perdi mais de 200 assinantes e não recebi um único assinante premium. Então, voltei atrás, enviei um e-mail de desculpas (que também recebeu um monte de mensagens de ódio 😅) e decidi que precisava encontrar outra maneira de ganhar dinheiro.

Aqui está outra lição:

seja flexível e não pare

Eu poderia ter desistido, já que meu plano original não funcionou. Embora eu não ganhasse dinheiro, sabia que estava fornecendo algo pelo qual as pessoas eram apaixonadas, caso contrário, elas não teriam respondido com tanta raiva ao e-mail inicial. Muitas vezes, nos negócios, você não sabe como seus clientes desejam pagar por seu serviço. É essencial que você abrace essa incerteza.

Monetização

Com o rabo entre as pernas, voltei à prancheta. Como eu iria ganhar dinheiro com essa lista de e-mail?

Um dia, eu estava no Hacker News e encontrei um artigo sobre mercados de anúncios que veiculam boletins informativos e como isso pode minar o modelo de negócios de assinatura da Substack.

https://www.businessinsider.com/advertisements-emerge-on-substacks-ad-free-newsletter-ecosystem-2021-1

Bem... como esse modelo de assinatura falhou comigo, pensei em dar uma chance a esses mercados de anúncios.

E eles trabalharam! Esses mercados enviam anunciantes para editores interessados em anunciar em boletins informativos, os editores fazem lances sobre esses dólares de publicidade e as plataformas de anúncios recebem uma porcentagem dos dólares gastos. A publicidade ainda é o modelo de negócios do Console hoje.

Crescimento

Espere um segundo. Como consegui aumentar uma lista de projetos semanais de código aberto para 5.000 assinantes? Isso parece um pequeno detalhe que deixei de fora 😄

A maneira como desenvolvi o boletim foi publicando projetos de código aberto entre várias plataformas de mídia social. Se eu encontrasse um novo projeto Rust no Twitter que não tivesse sido postado em /r/rust antes, eu o postaria em /r/rust e vice-versa. Se a postagem fosse boa, eu sabia que deveria ser incluída em um e-mail e deixaria um comentário no boletim abaixo da postagem. Portanto, a mídia social não estava apenas organizando o e-mail, mas também contribuindo para o crescimento inicial.

Outra lição que aprendi aqui é que o crescimento é um desafio constante. Essa estratégia funcionou por alguns meses, mas, eventualmente, você esgota esses canais. Na verdade, foi aqui que surgiu a ideia da entrevista. É mais provável que um desenvolvedor compartilhe o e-mail com as pessoas se elas estiverem destacadas nele. Aproveitaríamos essa afinidade que o desenvolvedor tinha conosco para pedir que colocassem um link para a entrevista em seu repositório Github, o que começou a gerar mais crescimento ao longo do tempo e também aumentou o SEO da newsletter.

Existem inúmeros hacks de crescimento que aprendi enquanto dirigia o boletim informativo. Mais do que tudo, isso me ensinou a importância desses growth hacks para um negócio.

Esses growth hacks são os verdadeiros segredos da empresa de hackers independentes, não o produto ou a ideia.

Mas você não sabe que a estratégia de crescimento é o molho secreto, porque ninguém quer revelar esses segredos, então eles falam sobre o produto ou a ideia.

Contratando

Passei um tempo procurando várias pessoas para fazer várias coisas para o boletim informativo, para que se tornasse um negócio de “4 horas por semana” para mim. Eu trabalhava na Amazon no início do boletim informativo e agora na Robinhood, então não tinha tanto tempo para me dedicar ao boletim informativo quanto gostaria.

Eu estava procurando atrair vendedores para conseguir mais anunciantes para uma comissão como uma agitação lateral. Eu “contratei” 5 desses “vendedores” e eles não fizeram nada ou tentaram e falharam em conseguir novos anunciantes.

Então, um dia eu twittei sobre como trabalhar em uma estratégia de Arbitrum para yEarn e se tornou viral quando um dos principais desenvolvedores de yEarn, banteg , o retweetou.

https://twitter.com/sjkelleyjr/status/1481383992813240320

Várias pessoas me mandaram DM sobre várias coisas, mas uma delas era um estudante de ciência da computação na Índia chamado Sai .

https://twitter.com/ph4ni

Depois de clicar no boletim informativo da minha conta no Twitter, Sai me enviou uma “Proposta de melhoria do console”. Sai havia escrito um monte de coisas que eu já tinha tentado ou estava planejando tentar. Então, perguntei se ele queria trabalhar no boletim comigo. Combinamos um valor por hora e ele começou a aprender como o Console funcionava por dentro. Para nós dois, era importante que ele aprendesse e começasse seu próprio boletim informativo, e o dinheiro era menos importante.

Embora, é claro, o dinheiro não faça mal. Sai conseguiu mais anúncios do que os “vendedores” e recebeu comissões sobre eles. Sai não apenas conseguiu anunciantes, mas também começou a organizar o boletim informativo, alcançar seus próprios entrevistados e, por fim, teve uma ideia para seu próprio boletim informativo chamado FOSS Weekly.

https://fossweekly.beehiiv.com/

Vendendo

Coloquei a newsletter à venda em algum momento do final de 2021. Não estava interessado em vender na época, mas queria ver o que conseguiria com ela. O console acabou em um boletim informativo em um dos mercados de inicialização e, como consequência disso, recebi informações de partes interessadas.

O ato de vender um negócio foi uma experiência interessante. É quase como um daqueles diagramas de Sanky que as pessoas postam em busca de emprego.

Tive mais de 30 pessoas entrando em contato para comprar o negócio, 5 estavam realmente falando sério, 2 enviaram a papelada do acordo e eu assinei 1 deles. Uma das ofertas que não deu certo me levou a investir na rodada inicial do negócio que estava originalmente interessado em adquirir o Console.

Essa é outra lição interessante dessa aventura. Muitas portas se abrem e conexões são feitas ao operar um negócio que você nunca teria feito sendo funcionário em outro lugar.

Conclusão

Que outras coisas aprendi? Muitos desses aprendizados contribuíram para minha decisão de vender o boletim informativo.

A primeira é que não gosto de ser um profissional de marketing e prefiro ser um desenvolvedor. Eu gosto de codificar. Por um tempo, pensei que estaria interessado em uma posição de defensor do desenvolvedor. Na verdade, já havia feito isso como consultor no passado. Essa experiência me fez perceber que não ficaria feliz fazendo algo assim em tempo integral.

A segunda coisa que aprendi é que, para um negócio dar certo, ele precisa ser operado por muito tempo. Administrei o Console por quase 2 anos antes de vendê-lo. Você tem que ser apaixonado pelo negócio, caso contrário, você desistirá quando ficar muito difícil ou monótono.

Uma terceira coisa é garantir que seus clientes tenham dinheiro e estejam dispostos a gastá-lo. Parte do motivo pelo qual o modelo de negócios de assinatura não funcionou para o Console é que os entusiastas do código aberto podem se opor a pagar pelas coisas.

Uma das coisas que aprendi em todas as entrevistas com os desenvolvedores, e me dói dizer que sou um desenvolvedor, é que o software em si não é tão valioso. Um bom software é uma pré-condição necessária, mas não é suficiente por si só para construir um negócio valioso.

Mas, o mais importante que aprendi é manter as portas abertas. Você não sabe de onde virão suas vitórias antes de começar. Achei que a assinatura seria o modelo de negócios e acabou sendo anúncios. Eu não esperava usar mercados de anúncios para gerar receita quando comecei, ou mesmo depois que a ideia da assinatura fracassou. Se eu não estivesse executando um boletim informativo quando vi o artigo do mercado de anúncios vinculado acima, teria clicado nele e pensado “hmm, isso é interessante... próximo artigo”. A mesma coisa se aplica à contratação de Sai. Nesse ponto, parei de procurar alguém para contratar, devido aos fracassos anteriores nas contratações de vendas. Foi um feliz acidente que o banteg retuitou meu tweet fazendo Sai clicar no boletim informativo. Essas vitórias caem em seu colo se você ficar por perto o tempo suficiente, e o sucesso nos negócios geralmente é uma questão de amarrar o suficiente dessas vitórias por tempo suficiente para que elas se complementem.

https://twitter.com/sjkelleyjr

