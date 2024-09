Estado do meio-dia: relógio verde marca meio-dia

Esta é uma versão redacted do boletim informativo dos acionistas da HackerNoon pelo CEO David Smooke e COO Linh Smooke enviado a 1,3 mil acionistas. A imagem do recurso foi gerada por Stable Diffusion, prompt “Relógio verde marca meio-dia na tela de um computador terminal”





Estamos construindo! O HackerNoon enviou centenas de recursos de produtos destinados a adicionar mais contexto e dados nossa plataforma de publicação , principalmente com as tecnologias AI e Web3 .





Como sempre, atendemos três grupos principais de usuários: milhões de leitores (média de 4 milhões de pageviews mensais no acumulado do ano), mais de 35 mil escritores e mais de 2,5 mil clientes. A receita acumulada no ano de 2022 está em $ redacted e $ redacted nos últimos 365 dias. É uma taxa de crescimento de 34,5% em relação ao ano anterior e 97% da receita total de 2021, com ≈3 meses restantes no ano. Embora continuemos lucrativos no acumulado do ano e otimistas em relação ao crescimento de nossas publicações, software e receita, perdemos alguns clientes para as condições do mercado.





concursos de redação por três trimestres consecutivos ultrapassou o Billboard Top Nav como os estoques de maior e mais rápido crescimento. Aqui estão alguns recentes Atualizações do produto HackerNoon estamos entusiasmados com: geração de imagem de difusão estável em nosso editor de texto, páginas de preços de moedas criptográficas , Imagens de perfil NFT , os rankings de batidas tecnológicas , breves classificações de empresas de tecnologia e Boletim de Notícias , slogging na loja de aplicativos slack , Noonies temáticos de Star Trek , a loja de marketing de tecnologia , classificações de jogos blockchain , indicadores de credibilidade de emoji , & pesquisas de tecnologia . LFG.





🚀 Desenvolvimento de Produto

A parte mais gratificante de nossos últimos 4 meses foram recursos e iterações para melhorar a experiência de nossos leitores, escritores e marcas.





A plataforma de publicação HackerNoon está fazendo um esforço dedicado para adicionar contexto mais relevante ao conteúdo, integrar dados mais perspicazes por meio de APIs, orientar a adoção do Web3 e simplesmente dobrar os momentos existentes de deleite do produto .





Vamos nos aprofundar no desenvolvimento do produto abaixo, mas alguns dos destaques recentes são a geração de imagem de difusão estável em nosso editor de texto, páginas de preços de moedas criptográficas , Imagens de perfil NFT , os rankings de batidas tecnológicas , breves classificações de empresas de tecnologia e Boletim de Notícias , slogging na loja de aplicativos slack , Noonies temáticos de Star Trek , a loja de marketing de tecnologia , indicadores de credibilidade de emoji , pesquisas de tecnologia , e mais :-)





Recursos de construção de contexto





Citação do uma velha história , gerado por meio de nosso novo Recurso de imagem de compartilhamento de cotação. Lançado há 2 semanas, esse recurso transforma qualquer texto realçado em imagens de citações para download e compartilháveis. Veja-os usados no selvagem aqui .





Leitores e escritores confiam no HackerNoon como um destino para qualidade editorial e transparência. Ganhar essa confiança leva tempo e, em muitos casos, a admissão de preconceitos inerentes às perspectivas embutidas. Aprendemos isso desde o início com nossa clara distinção entre uma história individual e uma história de marca como autor . Esses recursos a seguir destinam-se a fornecer mais contexto às histórias e perspectivas dos escritores:





Indicadores de credibilidade de emoji : Visite qualquer história do HackerNoon e passe o mouse sobre os emojis abaixo da biografia do escritor, você poderá ver se o conteúdo é original ou republicado, oportuno (como se o escritor estivesse presente no local), está associado a uma moeda ou uma empresa, ou usa links de referência. Este recurso depende da autoavaliação dos escritores e da verificação dos editores, já que toda história do HackerNoon está sujeita a a Segunda Regra Humana .

Visite qualquer história do HackerNoon e passe o mouse sobre os emojis abaixo da biografia do escritor, você poderá ver se o conteúdo é original ou republicado, oportuno (como se o escritor estivesse presente no local), está associado a uma moeda ou uma empresa, ou usa links de referência. depende da autoavaliação dos escritores e da verificação dos editores, já que toda história do HackerNoon está sujeita a . Mencionado nas histórias: você também pode rolar até o final da história para ver as pessoas, moedas e empresas mencionado (se houver) na história que você acabou de ler. Dentro do editor HackerNoon, os escritores agora podem vincular facilmente para qualquer humano, empresa, moeda ou outra história digitando algumas palavras-chave, um recurso útil que os usuários do Google Doc e Notion certamente apreciam.

você também pode rolar até o final da história para ver as pessoas, e mencionado (se houver) na história que você acabou de ler. Dentro do editor HackerNoon, para qualquer humano, empresa, moeda ou outra história digitando algumas palavras-chave, um recurso útil que os usuários do Google Doc e Notion certamente apreciam. Rich Media URL Embeds: os links são extremamente importantes na criação de contexto, mas são fáceis de perder. Este recurso permite que os escritores incorporem qualquer URL no editor de markdown do HackerNoon e forneça aos leitores título, imagem e meta descrições básicas. Esta é uma expansão do nosso YouTube , Twitter e git copie e cole a funcionalidade incorporada.









API de dados Jornalismo

Aprendemos há muito tempo que um leitor típico do HackerNoon é mais instruído e mais rico do que a média da indústria , e sabemos que eles gostariam de receber mais insights baseados em dados, como os seguintes recursos:













Integrações Web3

O HackerNoon construiu seu próprio sistema de gerenciamento de conteúdo, o que significa que temos flexibilidade quase absoluta quando se trata de escolher quais tecnologias maximizar os leitores. Estamos fazendo um esforço dedicado para as tecnologias Web3 no HackerNoon e estamos conversando com mais grampos Web3 para trabalhar com o HackerNoon. Aqui está o nosso progresso YTD:













Redesenho Contínuo

Continuamos aprimorando a experiência do usuário em todos os três grupos com os seguintes recursos exclusivos da plataforma:









Protip: Inscreva-se no #HackerNoon-Product para atualizações mais regulares da plataforma de publicação HackerNoon :-)













💰 Receita

A receita acumulada no ano de 2022 é de $ redacted . É uma taxa de crescimento de 34,5% em relação ao ano anterior e 97% da receita total de 2021, com ≈3 meses restantes no ano. Embora continuemos lucrativos no acumulado do ano e otimistas com o crescimento diversificado de nossa receita, perdemos alguns clientes para as condições do mercado. A receita nos últimos 365 dias é $ redacted com os Concursos de Redação gerando $ redacted YTD.





Anúncios de outdoor, boletins e anúncios de nicho constituem nossos principais itens de estoque limitado e continuam a ser nossas principais fontes de receita.





Os anúncios da Billboard ganharam $ redacted no ano , indicando a confiança contínua que nossos anunciantes depositaram em nosso inventário limitado de execução mais longa.

no , indicando a confiança contínua que nossos anunciantes depositaram em nosso inventário limitado de execução mais longa. Os anúncios de boletim informativo ganharam $ redacted YTD e agora se gabam de empresas como Stanford , Linode , e 80.000 horas entre sua clientela. O aumento do número de assinantes MoM e o aumento da taxa de abertura (de 16% no último trimestre para 21% neste trimestre) apontam para um maior valor fornecido aos clientes na mesma faixa de preço.

e agora se gabam de empresas como , , e entre sua clientela. O aumento do número de assinantes MoM e o aumento da taxa de abertura (de 16% no último trimestre para 21% neste trimestre) apontam para um maior valor fornecido aos clientes na mesma faixa de preço. O anúncio por tags ganhou $ redacted YTD e foi o mais afetado pelo surgimento bem-vindo de concursos de redação. Com as principais tags sendo assumidas pelas competições de redação, o AD by Tags está sendo reimaginado como links abotoados nas páginas marcadas.

e foi o mais afetado pelo surgimento bem-vindo de concursos de redação. Com as principais tags sendo assumidas pelas competições de redação, o AD by Tags está sendo reimaginado como links abotoados nas páginas marcadas. Anúncios de áudio da história ( produzido sinteticamente por IA ) fizeram $ redacted YTD e serviram como uma nova alternativa mais barata aos anúncios da Billboard para ajudar as empresas a alavancar a publicidade no HackerNoon a um custo menor. Lisk , Algorand , Sofá e mais foram os maiores compradores deste inventário.









Concursos de redação - agora nosso maior inventário

concursos de redação por 3 trimestres consecutivos agora superado Billboard Top Nav como o maior inventário do HackerNoon. Concursos de redação acumularam mais de 2 mil histórias participadas e mais de 5 milhões de leituras em todas as histórias. A Linode até patrocinou um Competição de escrita #Linux ao ser adquirido pela Akama. Desde o seu lançamento no final do ano passado, patrocinadores de concursos de redação, como Caixa de areia , Sentinela , e Twingate , comprometeram-se a um total de ~ $ 200.000 em dinheiro para pagamentos aos vencedores.





Os concursos de redação criam os incentivos volantes certos ( foto abaixo ): mais conteúdo novo de qualidade na internet cria uma vitória para os leitores, uma vitória para os patrocinadores e uma vitória para os escritores contribuintes!



Observando o desempenho dos patrocinadores, podemos ver que as páginas de destino do concurso criadas traz milhares de novos visitantes ao HackerNoon e aos patrocinadores (alguns com milhões de impressões ), permitindo que grandes criadores de conteúdo ganhem com sua caneta e incentivando a criação de conteúdo em tópicos técnicos de nicho. Patrocinadores e escritoras são bombeado cerca de esses concursos ( ver mais ).









Crescimento do Brand Publishing por meio do programa Brand as Author

Publicando como uma marca consumindo nosso crédito gratuito é o primeiro contato da maioria das marcas com o ecossistema HackerNoon. Mais de 3000 marcas aproveitaram esta oferta para ampliar seus esforços de marketing de conteúdo .





Os serviços de conta gerenciada do HackerNoon ajudam a desenvolver esses esforços. Por exemplo, Arthur Hayes , BNBchain , e Amazon IVS , para citar alguns, aumentaram o alcance de seus blogs corporativos existentes simplesmente escolhendo republicar no HackerNoon. Também vimos uma demanda crescente de fortes no espaço Blockchain como Coinbase , Avalanche e Lisk para compre no HackerNoon a fim de direcionar os desenvolvedores Web3.





Neste trimestre, impulsionados por fortes vendas para Marcas e pela demanda por mais exposição, aumentamos os preços por artigo de $ redacted para $ redacted . Este aumento de preço permitiu-nos trazer para as Marcas o nosso maior diferencial do nosso Programa de Contas Geridas - um garantia de US$ 100 por história em gastos com anúncios nas mídias sociais . Nossa equipe acumulou informações suficientes sobre anúncios de mídia social para que esses anúncios de nicho tenham um bom desempenho. Basicamente, somos pagos para direcionar tráfego mais relevante para nosso próprio site enquanto ajudamos a direcionar tráfego para nossos clientes pagantes.





Com literalmente milhares de marcas agora publicando conosco, simplificamos a obrigatoriedade divulgações , transparência editorial , e comunicado diretrizes de conteúdo para marcas que ajudaram a acelerar o tempo de publicação.









NOVO: A vitrine da marca tudo o que você pode comprar

Neste trimestre, também lançamos o Painel de controle da marca para permitir que clientes e clientes façam o checkout automático. Essa nova experiência gerou um pouco mais de $ redacted em receita YTD (principalmente em créditos de marca como autor). Além da capacidade das marcas visualizarem cada anúncio, a vitrine também oferece grandes descontos em todos os pacotes :





Para a V2 do Brand Dashboard, incluiremos uma guia "vitórias", onde os membros da equipe carregam as vitórias da campanha, como menções/marcos/dados de tendências de suas histórias e posicionamentos de anúncios, e mensagens diretas no aplicativo, onde a equipe pode ajudar os clientes a responder tirar dúvidas ou relatar o andamento das campanhas.





Impacto da recessão e dos conflitos em curso

É inegável que nossos clientes-alvo - empresas no espaço tecnológico emergente - estão sentindo o peso da recessão. Tivemos vários clientes de tecnologia grandes e bem financiados que renegaram ou alteraram drasticamente acordos e planos futuros, citando demissões e cortes orçamentários.





MAS, continuamos lucrativos e temos mais tempo disponível para limpar a casa, apertando nosso processo para sermos as plataformas de publicação de referência para todas as empresas de tecnologia existentes. Em termos de receita, somos lucrativos no acumulado do ano e ainda projetamos aumentar consideravelmente nossa receita total de 2022 pelo 7º ano consecutivo.













📈 Editorial

Destaque: Relatório de Nesha Todorovic dos principais colaboradores do HackerNoon em uma mudança sorrateira no T&C do Upwork que ninguém parecia notar .



Nossa equipe editorial está trabalhando duro para melhorar nossa produção e fazer malabarismos com várias iniciativas para recrutar novos escritores e histórias para a comunidade HackerNoon. O HackerNoon está aumentando nossa equipe editorial humana de especialistas no assunto, criando automações e ferramentas de produtividade em nosso processo editorial e fluxo de trabalho.









A Segunda Regra Humana









Experimentos de publicação de histórias









Crescimento do relacionamento com o leitor









Até a próxima vez que estivermos Slogging (ao vivo agora na loja de aplicativos Slack ) junto, vote meio-dia , e trate seus amigos da internet com respeito.