Eles dizem que “as ideias são o novo petróleo”, eu digo besteira

E eu vou te dizer por quê.





Naval Ravikant foi provavelmente a primeira pessoa, se não a mais barulhenta, a declarar as “ideias” como o novo petróleo. No dele podcast , ele diz a famosa frase:





O novo petróleo são as ideias. É tudo digital. Todas as novas fortunas estão sendo criadas no espaço das ideias.





Neste ponto, você deve estar se perguntando: quem diabos está ganhando dinheiro negociando ideias? Naval tem uma resposta para isso:





..se você está começando hoje como uma pessoa jovem e ambiciosa, você não aprende sobre imóveis; você não aprende mineração de carvão e petróleo; você não se dedica à extração de recursos físicos para criar riqueza. Você entra no espaço das ideias. Você se dedica à programação, livros, filmes, blogs e podcasts e à construção de robôs, que são, em sua maioria, propriedade intelectual.









Antes de dissecar isso, gostaria de definir o que as “ideias” implicam. As ideias são simplesmente pensamentos repletos de ação.





Portanto, quando Naval diz que a fortuna está no espaço das ideias, ele está sugerindo os vários meios de transferência de conhecimento e invenções com valor tangível. Ou, simplesmente, “criações” que você pode monetizar.





Basta dar uma olhada no podcast extremamente popular de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience. De Elon Musk a Quentin Tarantino, ele conseguiu algumas das figuras mais notáveis para se envolver em conversas com milhões de ouvintes sintonizados. Recentemente, ele assinou um contrato de US$ 100 milhões com o Spotify , cedendo os direitos exclusivos do programa à empresa.





Mas, ao contrário do petróleo, as ideias não são finitas. Eles são tão diversos quanto as pessoas que os criam. O petróleo era valioso porque era escasso e caro para extrair. Então e as ideias? Você deve atribuir um valor tangível às ideias se quiser que elas funcionem.





Nem todo podcaster consegue fazer com que pessoas famosas como Elon Musk e Quentin Tarantino compartilhem opiniões pessoais, controversas ou não. Mas Joe Rogan pode, e isso faz toda a diferença.





Como as ideias se tornam valiosas

Ideias que hoje consideramos revolucionárias, por exemplo, roda, lâmpada, telefone celular ou Internet - originaram-se de uma necessidade. Podemos dizer o mesmo sobre as ideias de hoje? Acredito que agora lentamente passamos da ideia de “necessidades” para a ideia de “conveniência” e até mesmo de “agradável para quem tem”.





O espaço tecnológico – um espaço repleto de ideias é um exemplo perfeito disso.

Se você olhar para as últimas décadas, verá que a maioria dos avanços tecnológicos como 5G, videochamada, sistemas de gerenciamento de aprendizagem, comércio eletrônico, IA, reconhecimento de voz, IoT e computação em nuvem apenas melhoraram a conexão e a conveniência na vida humana. Mas também nos tornaram mais preguiçosos e fanáticos em outros aspectos.





Em seu artigo instigante sobre os Rolling Stones, Como Elon Musk e Mark Zuckerberg distorcem a realidade para vender fantasia , Jonathan Taplin fala sobre o absurdo de investir “ US$ 20 trilhões em mundos de fantasia (missões a Marte, criptomoeda e o Metaverso) quando soluções do mundo real para os problemas críticos do nosso planeta estão atualmente disponíveis? ”





Quero dizer, o objetivo da SpaceX é “reduzir os custos de transporte espacial e colonizar Marte”. Definitivamente alcançou o primeiro, mas o último está muito longe para qualquer um, se é que é alcançável. Em qualquer caso, a estatura de Tony Stark certamente aumentou o patrimônio líquido de Elon Musk, rendendo-lhe os juros e as finanças de todos os lados.





Dito isto, a ideia de Musk com a SpaceX decolou porque havia uma lacuna real no mercado que a SpaceX preencheu com os seus lançamentos baratos.





Mas a questão é que a maioria das ideias não tem nenhum valor inerente. É a execução, a parte de fazer acontecer, que realmente importa. O quão bem a ideia é moldada, desenvolvida e monetizada determina seu verdadeiro valor. É por isso que ideias que nunca decolam são consideradas modas passageiras, não importa quão glamorosamente comercializadas.





E o mais glorioso de todos? Metaverso, que foi amplamente divulgado com muito alarde. Mas desde que o ChatGPT lançou as bases para a IA generativa, todo mundo parece ter declarado a tecnologia morta, se não rebaixando seu valor.





Por outro lado, os jornalistas de tecnologia têm sido sarcásticos, com alguns chegando ao ponto de chamar a tecnologia de “concerto de desenho animado de baixa qualidade”.





O Metaverso, a tecnologia outrora agitada que prometia permitir aos usuários conviver de maneira estranha em um mundo desorientador semelhante ao de um videogame, morreu após ser abandonado pelo mundo dos negócios. Tinha três anos. - Metaverso RIP , Ed Zitron





Então, novamente, se você viu aquele vídeo lançado pelo Facebook , você pode culpá-los?





Algumas considerações finais

Pessoas que extraíram petróleo fizeram fortunas como nenhuma outra. Mas também houve pessoas que tentaram e falharam. E não esqueçamos a corrupção e a exploração generalizadas que prevalecem no sector.

Receio que violações semelhantes surjam com a IA generativa em cena.





Como você sabe, a IA generativa não produz coisas a partir do éter. Ferramentas de IA como Midjourney e ChatGPT já roubaram injustamente as horas de trabalho criativo e mental investidas nas criações de especialistas de todas as áreas. No entanto, não existem quadros jurídicos para proteger os direitos dos criadores originais.





Se o que Naval afirma for verdade e as ideias forem de fato o caminho para a fortuna, estamos em um ponto crítico na história com a IA generativa. Porque agora as máquinas estarão idealizando junto com os humanos.

Isto irá complicar a configuração legal da propriedade intelectual e poderá até ser explorador para aqueles que se encontram nos escalões mais baixos da classe socioeconómica.





E eu realmente espero que isso nunca seja o caso.