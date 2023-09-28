Onlar “Fikirler Yeni Petroldür” Diyorlar Ben Saçmalık Diyorum





Ve sana nedenini anlatacağım.





Naval Ravikant, yeni petrol olarak "fikirleri" ilan eden muhtemelen ilk kişiydi, belki de en yüksek sesle. onun içinde dijital ses dosyası meşhur bir şekilde şöyle diyor:





Yeni petrol fikirlerdir. Tamamı dijital. Tüm yeni servetler fikir alanında yaratılıyor.





Bu noktada şunu merak ediyor olabilirsiniz: Fikir alışverişi yaparak kim para kazanıyor? Naval'ın buna bir cevabı var:





..eğer bugün genç ve hırslı bir insan olarak başlıyorsanız, emlakçılığı öğrenemezsiniz; kömür ve petrol madenciliğini öğrenmiyorsunuz; Zenginlik yaratmak için fiziksel kaynakların çıkarılmasına girmiyorsunuz. Fikir alanına girersiniz. Çoğunlukla fikri mülkiyet olan programlamaya, kitaplara, filmlere, bloglara, podcast'lere ve robotlar inşa etmeye giriyorsunuz.









Bunu incelemeden önce, “fikirlerin” neleri gerektirdiğini tanımlamak istiyorum. Fikirler yalnızca eyleme gebe düşüncelerdir.





Yani Naval, şansın fikir alanında olduğunu söylerken, bilgi aktarımı için çeşitli ortamlara ve somut değere sahip buluşlara işaret ediyor. Veya basitçe söylemek gerekirse, para kazanabileceğiniz "yaratımlardan".





Joe Rogan'ın son derece popüler podcast'i The Joe Rogan Experience'a bakın. Elon Musk'tan Quentin Tarantino'ya kadar en önemli isimlerden bazılarını milyonlarca dinleyicinin katıldığı sohbetlere dahil etti. Podcast'ten elde edilen gelir de oldukça iyi. Yakın zamanda Spotify ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı ve gösterinin şirkete olan münhasır haklarından vazgeçti.





Ancak petrolün aksine fikirlerin sonu yoktur. Onları ortaya çıkaran insanlar kadar çeşitlidirler. Petrol değerliydi çünkü kazılması kıttı ve pahalıydı. Peki ya fikirler? İşe yaramasını istiyorsanız fikirlere somut bir değer katmanız gerekir.





Her podcast yayıncısı, Elon Musk ve Quentin Tarantino gibi ünlü kişilerin tartışmalı olsun ya da olmasın kişisel görüşlerini paylaşmasını sağlayamaz. Ama Joe Rogan bunu yapabilir ve tüm farkı yaratan da bu.





Fikirler Nasıl Değerli Hale Gelir?

Bugün devrim niteliğinde saydığımız fikirler, örneğin tekerlek, ampul, cep telefonu veya internet, bir ihtiyaç yerinden doğmuştur. Aynı şeyi günümüzün fikirleri için de söyleyebilir miyiz? Artık yavaş yavaş "ihtiyaçlar" için düşünmekten "kolaylık" ve hatta "olması güzel" için düşünmeye doğru ilerlediğimize inanıyorum.





Fikirlerle dolu bir alan olan teknoloji alanı bunun mükemmel bir örneğidir.

Son birkaç on yıla bakarsanız, 5G, görüntülü arama, Öğrenme Yönetim Sistemleri, e-Ticaret, yapay zeka, ses tanıma, Nesnelerin İnterneti ve bulut bilişim gibi teknolojik gelişmelerin çoğu, insan yaşamındaki bağlantıyı ve rahatlığı yalnızca artırdı. Ama aynı zamanda bizi başka açılardan da daha tembel ve fanatik yaptılar.





Rolling Stones hakkındaki düşündürücü makalesinde, Elon Musk ve Mark Zuckerberg Fantezi Satmak İçin Gerçeği Nasıl Çarpıtıyor? , Jonathan Taplin, gezegenimizin kritik sorunlarına gerçek dünya çözümleri mevcutken, fantezi dünyalarına (Mars misyonları, kripto para birimi ve Metaevren görevleri) 20 trilyon dolar yatırım yapmanın saçmalığından bahsediyor. ”





Yani SpaceX'in amacı "uzay ulaşım maliyetlerini düşürmek ve Mars'ı kolonileştirmek." Birincisini kesinlikle başardı, ancak ikincisi, eğer başarılabilirse, herkes için çok uzak. Her halükarda, Tony Stark benzeri itibar, Elon Musk'un net değerini kesinlikle artırdı ve ona her yerden ilgi ve finansman kazandırdı.





Bununla birlikte, Musk'ın SpaceX ile olan fikri, piyasada SpaceX'in ucuz fırlatmalarla doldurduğu gerçek bir boşluk olduğu için başarılı oldu.





Ama gerçek şu ki, çoğu fikrin kendine özgü bir değeri yok. Aslında önemli olan icra etme, bunu gerçekleştirme kısmıdır. Fikrin ne kadar iyi şekillendirildiği, geliştirildiği ve paraya dönüştürüldüğü onun gerçek değerini belirler. Bu nedenle, ne kadar gösterişli bir şekilde pazarlanırsa pazarlansın, hiçbir zaman hayata geçmeyen fikirler moda olarak kabul edilir.





Ve bunların en görkemlisi? Büyük bir tantanayla geniş çapta duyurulan Metaverse. Ancak ChatGPT, üretken yapay zekanın temellerini attığından beri, herkes teknolojinin değerini düşürmese bile öldüğünü ilan etmiş görünüyor.





Bir yan not olarak, teknoloji gazetecileri alaycı bir şekilde en iyileriydi; bazıları teknolojiyi "düşük kaliteli, çizgi film konseri" olarak adlandıracak kadar ileri gitti.





Kullanıcıların kafa karıştırıcı video oyunu benzeri bir dünyada garip bir şekilde takılmalarına olanak sağlamayı vaat eden bir zamanların popüler teknolojisi olan Metaverse, iş dünyası tarafından terk edildikten sonra öldü. Üç yaşındaydı. — RIP Meta Veri Dizisi , Ed Zitron





Peki Facebook'un yayınladığı videoyu gördüyseniz onları suçlayabilir misiniz?





Bazı son düşünceler

Petrol çıkaran insanlar başka hiçbir şeye benzemeyen servetler kazandılar. Ama deneyip başarısız olan insanlar da vardı. Sektörde yaygın olan yolsuzluk ve sömürüyü de unutmayalım.

Üretken yapay zekanın da benzer ihlallerle ortaya çıkmasından korkuyorum.





Bildiğiniz gibi Üretken Yapay Zeka eterden bir şeyler üretmiyor. Zaten Midjourney ve ChatGPT gibi yapay zeka araçları, farklı alanlardaki uzmanların yaratımlarına harcadığı yaratıcı ve zihinsel emeğin saatlerini haksız bir şekilde çaldı. Ancak orijinal yaratıcıların haklarını koruyacak hiçbir yasal çerçeve yoktur.





Eğer Naval'ın iddiaları doğruysa ve fikirler gerçekten de servete giden yolsa, üretken yapay zeka konusunda tarihte bir dönüm noktasındayız. Çünkü artık makineler insanlarla birlikte düşünecek.

Bu, fikri mülkiyete ilişkin yasal düzenlemeyi karmaşıklaştıracak ve hatta sosyoekonomik sınıfın alt basamaklarında bulunanlar için sömürücü bile olabilir.





Ve gerçekten de durumun asla böyle olmayacağını umuyorum.