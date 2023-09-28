他们说“想法是新石油”，我说废话*





我会告诉你原因。





纳瓦尔·拉维坎特可能是第一个宣布“想法”为新石油的人，即使不是最响亮的。在他的 播客 ，他有句名言：





新石油是创意。都是数字化的。所有新的财富都是在创意空间中创造的。





此时，您可能会想：到底谁在通过思想交易赚钱？海军对此有一个答案：





..如果你今天刚开始作为一个年轻、雄心勃勃的人，你就不会学习房地产；你会学习房地产。你不学煤炭和石油开采；你不会去开采物质资源来创造财富。你进入创意空间。你涉足编程、书籍、电影、博客、播客和建造机器人，这些基本上都是知识产权。









在剖析这一点之前，我想先定义一下“想法”的含义。想法只是孕育着行动的想法。





因此，当纳瓦尔说财富存在于创意空间时，他暗示的是知识转移和具有有形价值的发明的各种媒介。或者，简单地说，就是可以货币化的“创作”。





只需看看乔·罗根 (Joe Rogan) 广受欢迎的播客《乔·罗根体验》(The Joe Rogan Experience)。从埃隆·马斯克到昆汀·塔伦蒂诺，他邀请了一些最著名的人物与数百万听众进行对话。播客的收入也非常可观。他最近与Spotify签署了一项价值 1 亿美元的协议，放弃了该公司对该节目的独家版权。





但与石油不同的是，想法并不是有限的。它们与提出它们的人一样多样化。石油之所以有价值，是因为它稀缺且开采成本高昂。那么想法呢？如果你想让想法发挥作用，你就必须赋予它们切实的价值。





并不是每个播客都能让像埃隆·马斯克和昆汀·塔伦蒂诺这样的名人分享个人观点，无论是否有争议。但乔·罗根可以，这就是完全不同的地方。





想法如何变得有价值

我们今天认为具有革命性的想法，例如车轮、灯泡、移动电话或互联网，都源于需要的地方。我们可以对今天的想法说同样的话吗？我相信我们现在已经慢慢地从考虑“需要”转向考虑“方便”，甚至考虑“拥有就好”。





技术空间——一个充满创意的空间就是一个完美的例子。

回顾过去几十年，5G、视频通话、学习管理系统、电子商务、人工智能、语音识别、物联网和云计算等大多数技术进步只会增强人类生活的联系和便利。但它们也让我们在其他方面变得更加懒惰和狂热。





在他关于滚石乐队的发人深省的文章中， 埃隆·马斯克和马克·扎克伯格如何扭曲现实来兜售幻想 乔纳森·塔普林 (Jonathan Taplin) 谈到，当我们星球的关键问题的现实解决方案目前可用时，在幻想世界（火星任务、加密货币和元宇宙）投资 20 万亿美元是荒谬的？ ”





我的意思是，SpaceX 的目标是“降低太空运输成本并殖民火星”。它确实实现了前者，但后者即使可以实现，对任何人来说都相去甚远。无论如何，托尼·斯塔克般的地位肯定提高了埃隆·马斯克的净资产，为他赢得了来自各方的利息和资金。





也就是说，马斯克与 SpaceX 的想法之所以能够成功，是因为 SpaceX 通过廉价的发射填补了市场上的一个真正的空白。





但事实是，大多数想法没有任何内在价值。真正重要的是执行，以及让它发生的部分。这个想法的塑造、发展和货币化的程度决定了它的真正价值。这就是为什么那些永远不会流行的想法被认为是时尚，无论营销得多么光鲜亮丽。





其中最光荣的是什么？元宇宙，被大张旗鼓地广泛宣传。但自从 ChatGPT 为生成式人工智能奠定了基础以来，每个人似乎都宣布这项技术已经死亡，甚至降低了它的价值。





顺便说一句，科技记者们一直在讽刺，有些人甚至称这项技术是“低质量的卡通音乐会”。









话又说回来，如果你看过Facebook发布的视频，你还能责怪他们吗？





最后的一些想法

开采石油的人赚到的钱是独一无二的。但也有人尝试过但失败了。我们不要忘记该行业普遍存在的腐败和剥削。

恐怕类似的违规行为也会出现在生成式人工智能的场景中。





如您所知，生成式人工智能不会用以太产生东西。 Midjourney 和 ChatGPT 等人工智能工具已经不公平地窃取了各领域专家投入创作的创意和脑力劳动时间。然而，没有法律框架来保护原创者的权利。





如果 Naval 所说的属实，并且创意确实是通往财富的道路，那么我们正处于生成式人工智能历史的转折点。因为现在，机器将与人类一起思考。

这将使知识产权的法律设置变得复杂化，甚至可能对那些处于社会经济阶层较低层的人造成剥削。





我真心希望情况永远不会如此。