Ele começou a torcer e virar, como se fosse rasgado por alguma força invisível

Astounding Stories of Super-Science April 1930, de Astounding Stories faz parte da série de postagens de blogs de livros de HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . VOL. II, nº 1 - O ladrão de almas

Ele começou a se contorcer e girar, como se

rasgado por alguma força invisível.

O ladrão de almas

Por Tom Curry

From twenty miles away stabbed the "atom-filtering" rays to Allen Baker in his cell in the death house.

A voz estridente de uma mulher esfaqueou o zumbido constante das muitas máquinas no grande laboratório semi-escuro. Foi o ataque da feminilidade fraca contra a sombra de ébano de Jared, o silencioso criado negro do professor Ramsey Burr. Poucas pessoas conseguiram chegar ao famoso contra sua vontade; Jared obedecia às ordens implicitamente e geralmente era uma barreira eficiente.

"Eu vou vê-lo, eu vou", gritou a mulher de meia-idade. "Sou a Sra. Mary Baker, e ele... ele... é culpa dele que meu filho vai morrer. Culpa dele. Professor! Professor Burr!"

Jared foi incapaz de mantê-la quieta.

Vindo da luz do sol, seus olhos ainda não estavam acostumados com a névoa estranha e contida do laboratório, uma imensa câmara abarrotada de equipamentos, cuja vista parecia um apartamento no inferno. Formas bizarras se destacavam da massa de acessórios, grandes alambiques que se erguiam com dois andares de altura, dínamos, tubos imensos de líquidos coloridos, uma centena de quebra-cabeças para o olho inexperiente.

A figura pequena e rechonchuda da sra. Baker estava muito deslocada naquele cenário. Sua voz era pungente, esganiçada. Um olhar para ela tornou evidente que ela era uma mulher boa e convencional. Ela tinha olhos dourados suaves e nublados e uma boca patética, e parecia à beira das lágrimas.

"Senhora, senhora, o médico está ocupado," sussurrou Jared, esforçando-se para afastá-la do laboratório com suas mãos educadas. Ele foi respeitoso, mas firme.

Ela se recusou a obedecer. Ela parou quando estava a poucos metros da atividade no laboratório e olhou com medo e horror para o centro da sala e para seu ocupante, o professor Burr, a quem ela se dirigiu durante sua entrada apressada.

O rosto do professor, enquanto ele olhava para ela, parecia um olhar desencarnado, pois ela podia ver apenas olhos por trás de uma máscara de buracos de vidro cinza-lavanda, com suas pontas esvoaçantes de pano branco-acinzentado sujo.

Ela respirou fundo e engasgou, pois os vapores pungentes, acre e penetrante, de ácidos sulfúrico e nítrico, esfaquearam seus pulmões. Era como o sopro do inferno, para encaixar na comparação, e apropriadamente o professor Burr parecia o próprio diabo, manipulando as máquinas infernais.



Agindo rapidamente, a figura alta se aproximou e acionou dois interruptores em um único movimento de varredura. A luz vermelhão que vivia em uma longa fileira de tubos em um banco próximo parou abruptamente de se contorcer como línguas de fogo, e as brasas do inferno se extinguiram.

Então o professor inundou a sala com uma forte luz cinza-esverdeada e interrompeu o zumbido agudo de seus dínamos. Uma imagem de sombra se contorcendo na parede, projetada de um barril de vidro de chumbo, desapareceu repentinamente, os grandes filtros de cores e outras máquinas perderam sua aparência de vida horrível, e um suspiro pesaroso pareceu vir das criaturas de metal quando elas desistiram do fantasma. .

Para a mulher, era entrar na morada do medo. Ela não pôde conter seus estremecimentos. Mas ela corajosamente enfrentou a figura alta do professor Burr, quando ele veio cumprimentá-la.

Ele era extremamente alto e atenuado, com uma máscara vermelha e ossuda de um rosto apontado no queixo por um cavanhaque pontiagudo. Cabelos loiros como penas, prateados e tortos, cobriam sua grande cabeça.

"Madame", disse Burr com uma voz suave e reconfortante, "sua maneira de entrar pode ter custado sua vida. Felizmente, consegui desviar os raios de sua pessoa, caso contrário, você pode não ser capaz de expressar sua reclamação. pois esse parece ser o seu propósito ao vir aqui." Ele se virou para Jared, que estava por perto. "Muito bem, Jared. Você pode ir. Depois disso, será melhor lançar as trancas, embora neste caso eu esteja bastante disposto a ver o visitante."

Jared se afastou, deixando a mulher gordinha para enfrentar o famoso cientista.

Por um momento, a Sra. Baker fitou os olhos cinza-claros, cujas pupilas pareciam pretas como carvão em contraste. Alguns, seus ferrenhos inimigos, afirmavam que o professor Ramsey Burr parecia frio e sombrio como um iceberg, outros que ele tinha um olhar sinistro. Sua boca era sombria e determinada.

AINDA, com seus olhos de mulher, a Sra. Baker, olhando para a máscara ossuda do rosto do professor, com o nariz intrépido e ponte alta, os olhos cinzentos sem paixão, pensou que Ramsey Burr seria bonito, embora um pouco menos cadavérico e mais humano.

"A experiência que você arruinou com sua entrada prematura", continuou o professor, "não foi segura."

Sua longa mão branca acenou em direção ao aparato amontoado, mas para ela a sala parecia todas as bobinas de metal brilhante de arame semelhante a uma cobra, cobre avermelhado, chumbo opaco e tubos de todas as formas. Caldeirões infernais de produtos químicos desconhecidos ferviam e borbulhavam lentamente, acessórios de baquelite pretos como besouros refletiam a luz horrível.

"Oh", ela gritou, juntando as mãos como se estivesse se dirigindo a ele em oração, "esqueça sua ciência, professor Burr, e seja um homem. Ajude-me. Daqui a três dias, meu menino, meu filho, a quem amo acima de tudo mundo, é morrer."

"Três dias é muito tempo", disse o professor Burr calmamente. "Não perca a esperança: não tenho intenção de permitir que seu filho, Allen Baker, pague o preço por uma escritura minha. Confesso francamente que fui eu o responsável pela morte de - qual era o nome da pessoa? - Smith , Eu acredito."

"Foi você quem fez Allen conseguir que o pobre Sr. Smith concordasse com os experimentos que o mataram e que o mundo culpou meu filho", disse ela. "Eles chamaram isso de ação de um demônio científico, professor Burr, e talvez tenham razão. Mas Allen é inocente."

"Fique quieto", ordenou Burr, levantando a mão. "Lembre-se, senhora, seu filho Allen é apenas um médico comum e, embora eu tenha lhe ensinado um pouco de meu vasto conhecimento, ele era ignorante e de muito menos valor para a ciência e a humanidade do que eu. você não compreende, também, que o homem Smith foi um mártir da ciência? Ele não foi uma perda para a humanidade, e apenas sentimentalistas poderiam ter culpado alguém por sua morte. Eu deveria ter conseguido o intercâmbio de átomos em que estávamos trabalhando, e Smith seria neste momento aclamado como o primeiro homem a viajar pelo espaço de forma invisível, projetado em ondas de rádio, não fosse o fato de que a liga que conduz os três tipos de senoidais falhou e queimou. foi um erro de cálculo, e Smith agora seria chamado de Lindbergh do átomo, não fosse por isso. No entanto, Smith não morreu em vão, pois finalmente corrigi esse erro - a ciência é apenas tentativa e correção de erro - e tudo será Nós vamos."

"Mas Allen... Allen não deve morrer de jeito nenhum!" ela chorou. "Há semanas ele está na casa da morte: isso está me matando. O governador recusa-lhe o perdão, nem comutará a sentença de meu filho. Em três dias ele morrerá na cadeira elétrica, por um crime que você admite. sozinhos são responsáveis. No entanto, você permanece em seu laboratório, imerso em seus experimentos, e não faz nada, nada!"

As lágrimas vieram agora, e ela soluçou histericamente. Parecia que ela estava fazendo um apelo a alguém em quem ela tinha apenas uma esperança perdida.

"Nada?" Burr repetiu, franzindo os lábios finos. “Nada? morreu pelo bem da humanidade. Mas se você deseja salvar seu filho, deve ficar calmo. Você deve ouvir o que tenho a dizer e não deve deixar de cumprir minhas instruções ao pé da letra. Estou pronto agora. "

A luz, a luz da esperança, brilhou nos olhos da mãe. Ela agarrou o braço dele e olhou para ele com o rosto brilhante, através dos cílios molhados de lágrimas.

"Você quer dizer isso? Você pode salvá-lo? Depois que o governador me recusou? O que você pode fazer? Nenhuma influência arrancará Allen das garras da lei: o público está muito excitado e muito hostil a ele."

Um sorriso tranquilo brincou nos cantos dos lábios finos de Burr.

"Venha", disse ele. — Coloque esta capa sobre você. Allen a usava quando me ajudou.

O professor recolocou a própria máscara e conduziu a mulher para o interior do laboratório.

"Vou mostrar a você", disse o professor Burr.

Ela viu diante de si, em longas prateleiras de metal que pareciam ser delicadamente equilibradas em finas balanças cujo equilíbrio era registrado por indicadores de linha de cabelo, duas pequenas gaiolas de metal.

O professor Burr foi até uma fileira de gaiolas comuns ao longo da parede. Havia um pequeno zoológico ali, porquinhos-da-índia — os mártires do reino animal — coelhos, macacos e alguns gatos.

O homem de ciência estendeu a mão e arrastou um gato miando, colocando-o na gaiola à direita sobre a estranha mesa. Ele então conseguiu um macaquinho e colocou esse animal na jaula da esquerda, ao lado do gato. O gato, à direita, estava agachado, miando de ressentimento e olhando para seu algoz. O macaco, depois de uma rápida olhada ao redor, começou a investigar a parte superior de sua nova jaula.

Sobre cada um dos animais estava suspenso um belo e curioso armamento metálico. Durante vários minutos, enquanto a mulher, intrigada com o modo como essa demonstração afetaria o resgate de seu filho condenado, esperava impacientemente, o professor trabalhava habilmente no aparelho, ligando fios aqui e ali.

"Estou pronto agora", disse Burr. "Observe os dois animais com cuidado."

"Sim, sim", ela respondeu, fracamente, pois estava meio amedrontada.

O grande cientista estava curvado, olhando os equilíbrios dos indicadores através de microscópios.

Ela o viu alcançar seus interruptores, e então uma ordem brusca a fez voltar os olhos para os animais, o gato na gaiola à direita, o macaco à esquerda.

Ambos os animais gritaram de medo, e um coro simpático soou do zoológico, enquanto uma longa faísca roxa dançava de um poste de metal cinza para o outro, sobre as gaiolas na mesa.

A princípio, a Sra. Baker não notou nenhuma mudança. A centelha morrera, a voz do professor, lenta, grave, quebrou o silêncio.

"A primeira parte do experimento acabou", disse ele. "O ego—"

"Oh, céus!" gritou a mulher. "Você deixou as pobres criaturas loucas!"

ELA indicou o gato. Aquele animal estava arranhando as barras superiores de sua gaiola, emitindo um som bizarro e tagarelando, um pouco como um macaco. O gato pendurou-se nas barras, balançando-se para a frente e para trás como num trapézio, depois ergueu-se e pendurou-se pelas patas traseiras.

Quanto ao macaco, estava agachado no chão de sua gaiola, e fez um som estranho na garganta, quase um miado, e assobiou várias vezes para o professor.

"Eles não são loucos", disse Burr. "Como eu estava explicando para você, terminei a primeira parte do experimento. O ego, ou personalidade de um animal foi retirado e colocado no outro."

Ela não conseguia falar. Ele havia mencionado a loucura: ele, professor Ramsey Burr, era louco? Era provável o suficiente. Ainda assim, a coisa toda, naquele ambiente, parecia plausível. Enquanto ela hesitava em falar, observando com olhos fascinados o comportamento fora do comum das duas feras, Burr continuou.

"A segunda parte segue imediatamente. Agora que os dois egos se trocaram, eu mudarei os corpos. Quando terminar, o macaco terá tomado o lugar do gato, e vice-versa. Observe."

Ele esteve ocupado por algum tempo com suas alavancas, e o cheiro de ozônio chegou às narinas da Sra. Baker enquanto ela olhava com olhos horrorizados para os animais.

Ela piscou. As faíscas crepitavam loucamente, o macaco miava, o gato tagarelava.

Seus olhos estavam voltando para ela? Ela não conseguia ver nenhum dos animais distintamente: eles pareciam estar tremendo em algum perturbação cósmica, e eram apenas borrões. Essa ilusão - pois para ela parecia ser óptica - persistiu, piorou, até que as formas trêmulas das duas infelizes criaturas eram como ectoplasma em movimento rápido, fantasmas girando em um quarto escuro.

No entanto, ela podia ver as gaiolas com bastante nitidez, a mesa e até os indicadores da balança. Ela fechou os olhos por um momento. Os odores acre penetraram em seus pulmões e ela tossiu, abrindo os olhos.

AGORA ela podia ver claramente novamente. Sim, ela podia ver um macaco, e ele estava subindo naturalmente em sua jaula; estava animado, mas um macaco. E o gato, enquanto protestava fortemente, agia como um gato.

Então ela engasgou. Sua mente, na excitação, a traiu? Ela olhou para o professor Burr. Em seu rosto magro havia um sorriso de triunfo e ele parecia esperar o aplauso dela.

Ela olhou novamente para as duas gaiolas. Certamente, a princípio, o gato estava na gaiola da direita e o macaco na esquerda! E agora, o macaco estava no lugar onde o gato estava e o gato foi transferido para a jaula da esquerda.

"Assim foi com Smith, quando as ligas queimaram", disse Burr. "É impossível extrair o ego ou dissolver os átomos e traduzi-los em ondas de rádio, a menos que haja uma conexão com algum outro ego e corpo, pois nesse caso a alma e o corpo traduzidos não teriam para onde ir. Felizmente, para você, senhora, foi o homem Smith que foi morto quando as ligas me falharam. Pode ter sido Allen, pois ele era o segundo pólo da conexão.

"Mas", ela começou fracamente, "como esse experimento maluco pode ter alguma coisa a ver com salvar meu filho?"

Ele acenou com impaciência para sua densidade evidente. “Você não entende? Mas sempre funciona assim."

A Sra. Baker estava apavorada. O que ela acabara de ver cheirava à magia mais negra - mas uma mulher em sua posição deve agarrar-se a palhas. O mundo culpou seu filho pelo assassinato de Smith, um homem que o professor Burr havia usado como cobaia, e Allen deve ser arrancado da casa da morte.

"Quer dizer que você pode trazer Allen da prisão aqui, apenas apertando aqueles interruptores?" ela perguntou.

"É isso. Mas há mais do que isso, pois não é mágica, madame; é ciência, você entende, e deve haver alguma conexão física. Mas com sua ajuda, isso pode ser feito facilmente."

O PROFESSOR RAMSEY BURR, ela sabia, era o maior engenheiro elétrico que o mundo já conhecera. E ele se destacou como um físico. Nada o impediu na busca do conhecimento, disseram. Ele não conhecia o medo e vivia em um promontório intelectual. Ele era tão grande que quase se perdeu de vista. Para tal homem, nada era impossível. A esperança, a esperança selvagem, brotou no coração de Mary Baker, e ela agarrou a mão ossuda do professor e a beijou.

"Oh, eu acredito, eu acredito", ela chorou. "Você pode fazer isso. Você pode salvar Allen. Eu farei qualquer coisa, qualquer coisa que você me disser."

"Muito bem. Você visita seu filho diariamente na casa da morte, não é?"

Ela assentiu; um arrepio de lembrança daquele ponto terrível passou por ela.

"Então você vai contar a ele o plano e deixá-lo concordar em me ver na noite anterior à eletrocussão. Darei a ele as instruções finais sobre a troca de corpos. Quando meu espírito vital, ou ego, estiver confinado no corpo de seu filho no casa da morte, Allen poderá realizar a façanha de trocar os corpos, e a carne de seu filho se juntará a sua alma, que estará habitando temporariamente minha própria concha. Você vê? Quando eles me encontrarem na cela onde eles supõem seu filho, eles serão incapazes de explicar o fenômeno; eles não podem fazer nada além de me libertar.

"Sim, sim. O que devo fazer além disso?"

O professor Burr puxou uma gaveta próxima e dela extraiu uma roupa dobrada de tecido fino e brilhante.

"Este é um pano de metal revestido com a nova liga", disse ele, em tom de fato. Ele vasculhou ainda mais, dizendo ao fazê-lo: "Eu esperava que você estivesse aqui para me ver, e estou me preparando para sua visita. Tudo está preparado, exceto algumas bugigangas que posso facilmente limpar no próximo dois dias. Aqui estão quatro xícaras que Allen deve colocar sob cada perna de sua cama, e esta delicada bobina pequena diretora com a qual você deve tomar cuidado especial. Deve ser colocada sob a língua de seu filho na hora marcada.

ELA ainda o encarava, meio com medo, meio maravilhada, mas não podia sentir nenhuma dúvida sobre os poderes milagrosos do homem. De alguma forma, enquanto ele falava com ela e pousava aqueles olhos frios nela, ela estava sob o feitiço do grande cientista. Seu filho, antes do problema para o qual foi arrastado pelo professor, muitas vezes insinuou as habilidades de Ramsey Burr, dando a ela a ideia de que seu empregador era praticamente um necromante, mas um mágico cujo conhecimento científico avançado era correto e explicável em a luz da razão.

Sim, Allen falava com ela frequentemente quando estava em casa, descansando de seu trabalho com o professor Burr. Ele havia falado sobre a nova eletricidade descoberta pelo homem famoso e também disse a sua mãe que Burr havia encontrado um método de separar átomos e depois transformá-los em uma forma de radioeletricidade para que pudessem ser enviados em ondas de rádio para determinados pontos. E agora ela se lembrava — o rápido julgamento e a condenação de Allen sob a acusação de assassinato a ocuparam tão profundamente que ela esquecera tudo o mais naquele momento — que seu filho a informara seriamente que o professor Ramsey Burr logo seria capaz de transportar seres humanos por rádio.

"Nenhum de nós será ferido de forma alguma pela mudança", disse Burr calmamente. "É possível para mim agora quebrar a carne humana, enviar os átomos por radioeletricidade e remontá-los em sua forma adequada por esses transformadores especiais e filtros atômicos."

A Sra. Baker levou todo o aparato que lhe foi apresentado pelo professor. Ela aventurou a ideia de que seria melhor realizar o experimento de uma vez, em vez de esperar até o último minuto, mas esse professor Burr acenou de lado como impossível. Ele precisava de mais tempo, disse ele, e não havia pressa.

Ela olhou ao redor da sala, e seus olhos notaram os interruptores gigantes de cobre com suas alças pretas; havia outras de um metal cinza-esverdeado que ela não reconheceu. Muitos mostradores e medidores, estranhos para ela, confrontaram a pequena mulher. Essas coisas, ela sentiu com uma onda de gratidão pelos objetos inanimados, ajudariam a salvar seu filho, então elas a interessaram e ela começou a se sentir gentil com as grandes máquinas.

O professor Burr seria capaz de salvar Allen como ele alegou? Sim, ela pensou, ele podia. Ela faria Allen consentir com o julgamento, embora seu filho tivesse amaldiçoado o cientista e gritado que nunca mais falaria com Ramsey Burr.

Ela foi escoltada da casa do professor por Jared e, saindo para a rua iluminada pelo sol, piscou enquanto seus olhos se ajustavam à luz do dia após a estranha luz do laboratório. Em uma trouxa ela tinha um terno estranho e as xícaras; sua bolsa continha o pequeno rolo, envolto em algodão.

Como ela poderia fazer com que as autoridades consentissem que seu filho tivesse o processo? As xícaras e a bobina ela mesma poderia passar para ele. Ela decidiu que uma mãe poderia dar roupas íntimas novas ao filho. Sim, ela diria que foi isso.

Ela partiu imediatamente para a prisão. O laboratório do professor Burr ficava a apenas trinta quilômetros da cela onde seu filho estava encarcerado.

Enquanto ela viajava no trem, vendo pessoas em trajes cotidianos, ocorrências comuns acontecendo ao seu redor, o feitiço do professor Burr se desvaneceu e a fria razão a encarou. Seria bobagem essa ideia de transportar os corpos pelo ar, em ondas invisíveis? No entanto, ela era antiquada; a era dos milagres não havia passado para ela. O rádio, no qual imagens e vozes podiam ser enviadas em ondas sem fio, era inexplicável para ela. Talvez-

Ela suspirou e balançou a cabeça. Foi dificil acreditar. Também era difícil acreditar que seu filho estava em perigo mortal, condenado à morte como um "demônio científico".

Aqui era sua estação. Um táxi a levou até o presídio, e depois de uma conversa com o diretor, finalmente ela ficou ali, diante da tela pela qual podia falar com Allen, seu filho.

"Mãe!"

Seu coração se elevou, derreteu-se dentro dela. Era sempre assim quando ele falava. "Allen," ela sussurrou suavemente.

Eles foram autorizados a falar sem serem perturbados.

"O professor Burr deseja ajudá-lo", disse ela, em voz baixa.

SEU filho, Allen Baker, MD, voltou os olhos da miséria para ela. Seu cabelo ruivo estava torto. Este jovem era imaginativo e podia, portanto, sofrer profundamente. Ele tinha o dom de transformar banalidades em quebra-cabeças, e seus olhos castanhos brilhavam com uma qualidade élfica que, se possível, o tornava ainda mais querido por sua mãe. Durante toda a sua vida ele tinha sido a melhor coisa do mundo para esta mulher. Vê-lo em tal situação partiu seu coração. Quando ele era um garotinho, ela conseguia fazer a alegria transparecer naqueles olhos com uma palavra e um tapinha; agora que ele era homem, o assunto era mais difícil, mas ela sempre fizera o possível.

"Não posso permitir que o professor Burr faça nada por mim", disse ele embotado. "É culpa dele eu estar aqui."

"Mas Allen, você deve ouvir, ouvir com atenção. O professor Burr pode salvá-lo. Ele diz que foi tudo um engano, a liga estava errada. Ele não se apresentou antes, porque sabia que seria capaz de resolver o problema se ele teve tempo e assim arrebatou você deste lugar terrível."

Ela colocou tanta confiança em sua voz quanto pôde. Ela deve, para encorajar seu filho. Qualquer coisa para substituir aquele olhar de sofrimento por um de esperança. Ela acreditaria, ela acreditou. As grades, as grandes massas de pedra que cercavam seu filho seriam como nada. Ele passaria por eles, sem ser visto, sem ser ouvido.

Por um tempo, Allen falou amargamente de Ramsey Burr, mas sua mãe implorou a ele, dizendo-lhe que era sua única chance e que o diabo que Allen suspeitava era imaginário.

"Ele - ele matou Smith em tal experimento", disse Allen. "Assumi a culpa, como você sabe, embora apenas tenha seguido suas instruções. Mas você diz que ele afirma ter encontrado as ligas corretas?"

"Sim. E este terno, você deve colocá-lo. Mas o próprio professor Burr estará aqui para vê-lo depois de amanhã, um dia antes do... do..." Ela mordeu o lábio e soltou a temida palavra, " a eletrocussão. Mas não haverá nenhuma eletrocussão, Allen; não, não pode haver. Você estará seguro, seguro em meus braços. Ela tinha que lutar agora para manter sua crença no milagre que Burr havia prometido. O aço sólido e a pedra desanimaram seu cérebro.

A nova liga parecia interessar Allen Baker. Sua mãe lhe contou sobre a troca do macaco e do gato, e ele acenou com a cabeça animadamente, ficando cada vez mais inquieto, e seus olhos começaram a brilhar com esperança e curiosidade.

"Eu contei ao diretor sobre o terno, dizendo que foi algo que eu mesma fiz para você", disse ela, em voz baixa. "Você deve fingir que a bobina e as xícaras são coisas que você deseja para sua própria diversão. Você sabe, eles lhe permitiram uma grande latitude, já que você é educado e precisa de diversão."

"Sim, sim. Pode haver alguma dificuldade, mas vou superar isso. Diga a Burr para vir. Vou falar com ele e ele pode me instruir nos detalhes finais. É melhor do que esperar aqui como um rato em uma armadilha . Tenho medo de enlouquecer, mãe, mas isso me anima."

Ele sorriu para ela, e seu coração cantou de alegria de alívio.

Como passaram os dias intermediários? A Sra. Baker não conseguia dormir, mal conseguia comer, ela não podia fazer nada além de esperar, esperar, esperar. Ela assistiu ao encontro de seu filho e Ramsey Burr, no dia anterior à data marcada para a execução.

"Bem, Baker", disse Burr com indiferença, acenando com a cabeça para seu ex-assistente. "Como você está?"

"Você vê como eu sou", disse Allen, friamente.

"Sim, sim. Bem, ouça o que tenho a dizer e anote com atenção. Não deve haver nenhum deslize. Você tem o traje, os copos e a bobina diretora? Você deve manter o traje, os copos vão sob as pernas da cama em que você se deita. O diretor debaixo da sua língua."

O professor falou mais com Allen, instruindo-o em termos científicos que a mulher mal compreendia.

"Hoje à noite, então às onze e meia", disse Burr, finalmente. "Esteja pronto."

ALLEN assentiu. A Sra. Baker acompanhou Burr da prisão.

"Você - você vai me deixar ficar com você?" ela implorou.

"Dificilmente é necessário", disse o professor.

"Mas devo. Preciso ver Allen no momento em que ele estiver livre, para ter certeza de que está bem. Então, quero poder levá-lo embora. Tenho um lugar onde podemos nos esconder e, assim que ele é resgatado, ele deve ser levado para fora de vista."

"Muito bem", disse Burr, encolhendo os ombros. "É irrelevante para mim, desde que você não interfira no curso do experimento. Você deve sentar-se perfeitamente imóvel, você não deve falar até que Allen esteja diante de você e fale com você."

"Sim, eu vou te obedecer", ela prometeu.

A sra. Baker observou o professor Ramsey Burr comer seu jantar. O próprio Burr não ficou nem um pouco perturbado; era maravilhoso, ela pensou, que ele pudesse ser tão calmo. Para ela, foi o grande momento, o momento em que seu filho seria salvo das garras da morte.

Jared carregou uma cadeira confortável para o laboratório e ela se sentou nela, quieta como um rato, em um canto da sala.

Eram nove horas e o professor Burr estava ocupado com seus preparativos. Ela sabia que ele vinha trabalhando constantemente nos últimos dias. Ela agarrou os braços de sua cadeira, e seu coração queimou dentro dela.

O professor estava se certificando de seu aparelho. Ele testou esta lâmpada e aquela, e inspecionou cuidadosamente a curiosa plataforma oscilante, sobre a qual estava suspenso um grupo grosso de fios verde-acinzentados, que parecia uma antena. Os numerosos indicadores e implementos pareciam satisfatórios, pois às onze e um quarto Burr soltou uma exclamação de prazer e acenou com a cabeça para si mesmo.

Burr parecia ter esquecido a mulher. Ele falava em voz alta ocasionalmente, mas não para ela, enquanto tirava um terno feito do mesmo tecido de metal que Allen devia estar usando naquele momento.

A tensão era terrível, terrível para a mãe, que aguardava o desfecho do experimento que salvaria o filho da cadeira elétrica — ou será que fracassaria? Ela estremeceu. E se Burr fosse louco?

Mas olhe para ele, ela tinha certeza de que ele era são, tão são quanto ela.

"Ele terá sucesso", ela murmurou, cravando as unhas nas palmas das mãos. "Eu sei que ele vai."

Ela pôs de lado a imagem do que aconteceria no dia seguinte, mas algumas horas depois, quando Allen, seu filho, seria levado à morte legal na cadeira elétrica.

A professora Burr colocou o traje brilhante sobre sua forma esguia e ela o viu colocar uma bobina duplicada, o mesmo tipo de pequena máquina que Allen possuía, sob a língua.

A figura mefistofélica consultou um relógio prático; naquele momento, a sra. Baker ouviu, acima do zumbido da miríade de máquinas do laboratório, o bater lento de um relógio. Era o momento marcado para a ação.

Então, ela temeu que o professor estivesse louco, pois de repente ele saltou para o banco alto da mesa onde ficava uma das plataformas oscilantes.

Fios saíam dela, e Burr sentou-se gentilmente sobre ela, uma figura estranha na luz suave.

O professor Burr, no entanto, ela logo percebeu, não era louco. Não, isso fazia parte. Ele estava alcançando os interruptores à mão e as lâmpadas começaram a brilhar com uma luz desagradável, as agulhas dos indicadores balançaram loucamente e, finalmente, o professor Burr chutou um interruptor gigante, que parecia ser o movimento final.

Por vários segundos, o professor não se mexeu. Então seu corpo ficou rígido e ele torceu algumas vezes. Seu rosto, embora não marcado pela dor, ainda se contorceu galvanicamente, como se acionado por leves golpes de eletricidade.

Os muitos tubos fluoresceram, explodindo em ondas pulsantes de violeta e rosa: havia barras cinzentas de invisibilidade ou áreas de ar nas quais nada visível aparecia. Ouviu-se o zumbido fraco e crepitante da maquinaria, como um enxame de vespas furiosas. Um fio de fogo azul e cinza cuspiu na antena. O cheiro de ozônio chegou às narinas da Sra. Baker e os odores ácidos queimaram seus pulmões.

Ela estava olhando para ele, olhando para o rosto do professor. Ela meio que se levantou da cadeira e soltou um gritinho.

Os olhos haviam mudado, não eram mais frios, impessoais, os olhos de um homem que se orgulhava de manter as artérias moles e o coração duro; eles eram olhos amorosos e suaves.

"Allen", ela gritou.

Sim, sem dúvida, os olhos de seu filho estavam olhando para ela fora do corpo do professor Ramsey Burr.

"Mãe," ele disse gentilmente. "Não se assuste. Foi um sucesso. Estou aqui, no corpo do professor Burr."

"Sim", ela gritou, histericamente. Era estranho demais para acreditar. Parecia obscuro para ela, sobrenatural.

"Você está bem, querida?" ela perguntou timidamente.

"Sim. Não senti nada além de uma vertigem momentânea, um pouco de náusea e rigidez mental. Foi estranho, e estou com uma leve dor de cabeça. No entanto, está tudo bem."

Ele sorriu para ela, riu com uma voz que não era dele, mas que ela reconheceu como dirigida pelo espírito de seu filho. A risada foi quebrada e diferente da alegria sincera de Allen, mas ela sorriu com simpatia.

"Sim, a primeira parte é um sucesso", disse o homem. "Nossos egos se trocaram. Em breve, nossos corpos passarão pela transformação, e então devo me esconder. Não gosto de Burr - mas ele é um grande homem. Ele me salvou. Suponho que a leve dor de cabeça que sinto seja herdada me por Burr. Espero que ele herde meus calafrios e terrores e a neuralgia por enquanto, para que ele tenha uma ideia do que eu passei."

Ele havia descido da plataforma oscilante, o espírito de seu filho no corpo de Ramsey.

"O que... o que você está fazendo agora?" ela perguntou.

"Devo fazer o resto sozinho", disse ele. "Burr me orientou quando conversamos ontem. É mais difícil quando um sujeito está fora do laboratório e os tubos devem ser verificados."

ELE fazia seu trabalho cuidadosamente, e ela o viu substituindo quatro dos tubos por outros, novos, que estavam à mão. Embora fosse o corpo de Ramsey Burr, os movimentos eram diferentes do trabalho lento e preciso do professor e, cada vez mais, ela percebia que seu filho habitava a concha diante dela.

Por um momento, a mãe pensou em tentar dissuadir o filho de fazer a mudança final; não era melhor assim do que arriscar a desintegração dos corpos? Suponha que algo desse errado e a troca não ocorresse, e o filho dela, ou seja, seu espírito, voltasse para a casa da morte?

Bateu a meia-noite enquanto ele trabalhava febrilmente no aparelho, o rosto comprido enrugado enquanto verificava os mostradores e os tubos. Ele trabalhava com rapidez, mas evidentemente estava seguindo um procedimento que havia memorizado, pois era forçado a fazer pausas frequentes para se certificar de si mesmo.

"Está tudo bem", disse a voz estranha por fim. Ele consultou o relógio. "Doze e meia", disse ele.

Ela mordeu o lábio de terror, enquanto ele gritava: "Agora!" e saltou para a mesa para ocupar seu lugar na plataforma metálica, que oscilava para frente e para trás sob seu peso. A delicada antena de metal acinzentado, que, ela sabia, formaria um halo brilhante de fios azuis e cinzas de fogo, descansava quieta acima de sua cabeça.

"Esta é a última coisa", disse ele calmamente, enquanto estendia a mão para o grande interruptor de cabo de ébano. "Eu serei eu mesmo em alguns minutos, mãe."

"Sim, filho, sim."

O interruptor foi conectado e Allen Baker, na forma de Ramsey Burr, de repente gritou de dor. Sua mãe saltou para correr para o lado dele, mas ele acenou para ela se afastar. Ela se levantou, torcendo as mãos, enquanto ele começava a se contorcer e girar, como se fosse dilacerado por alguma força invisível. Gritos assustadores saíram da garganta do homem na plataforma, e os gritos de solidariedade da Sra. Baker se misturaram a eles.

Os potentes motores zumbiam com um ganido agudo e anormal, e de repente a sra. Baker viu o rosto torturado diante dela escurecer. O semblante do professor pareceu derreter, e então veio um baque surdo e abafado, uma explosão de chama azul-esbranquiçada, o cheiro de borracha queimada e o tilintar de vidro quebrado.

De volta ao rosto voltou a clareza do contorno, e ainda era o corpo do professor Ramsey Burr que ela olhava.

Seu filho, na forma do professor, subiu da plataforma e olhou em volta como se estivesse atordoado. Uma fumaça acre encheu a sala e o isolamento ardente assaltou as narinas.

Desesperado, sem olhar para ela, os lábios cerrados em uma linha determinada, o homem voltou a percorrer apressadamente o aparelho.

"Eu esqueci, fiz alguma coisa errada?" ela ouviu seu grito angustiado.

Dois tubos estavam queimados e ele os substituiu o mais rápido possível. Mas ele foi forçado a revisar toda a fiação e cortar o que quer que estivesse em curto-circuito para que pudesse ser ligado novamente com fio não danificado.

Antes que estivesse pronto para retomar seu assento na plataforma, após meia hora de pressa febril, bateram à porta.

A pessoa do lado de fora era imperativa, e a Sra. Baker correu e abriu o portal. Jared, o branco de seus olhos brilhando na penumbra, ficou parado ali. — De professah... diga a ele que de wahden deseja falar com ele. É muito importante, senhora.

O corpo de Burr, habitado pela alma de Allen, foi empurrado por ela, e ela o seguiu vacilante, torcendo as mãos. Ela viu a figura alta agarrar o fone e escutar.

"Oh, Deus", ele gritou.

Por fim, ele colocou o receptor de volta o gancho, automaticamente, e afundou em uma cadeira, o rosto entre as mãos.

SRA. BAKER foi até ele rapidamente. "O que foi, Allan?" ela chorou.

"Mãe", disse ele com voz rouca, "foi o diretor da prisão. Ele me disse que Allen Baker tinha enlouquecido temporariamente e afirmava ser o professor Ramsey Burr em meu corpo."

"Mas... mas qual é o problema?" ela perguntou. "Você não pode terminar o experimento, Allen? Você não pode mudar os dois corpos agora?"

Ele balançou sua cabeça. "Mãe, eles eletrocutaram Ramsey Burr em meu corpo às doze e quarenta e cinco desta noite!"

Ela gritou. Ela estava fraca, mas se controlou com grande esforço.

"Mas a eletrocussão não aconteceria até de manhã", disse ela.

Allen balançou a cabeça. "Eles têm permissão para uma certa latitude, cerca de doze horas", disse ele. "Burr protestou até o último momento e implorou por tempo."

"Então... então eles devem ter vindo atrás dele e o arrastaram para morrer na cadeira elétrica enquanto você tentava a segunda parte da transformação", disse ela.

"Sim. Foi por isso que falhou. É por isso que os tubos e fios queimaram e por isso não pudemos trocar corpos. Começou a dar certo, então senti que algo terrível havia acontecido. Era impossível completar o circuito Beta, que Curto-circuito. Eles o tiraram da cela, entende, enquanto eu estava iniciando a troca dos átomos.

POR um tempo, a mãe e seu filho ficaram sentados olhando um para o outro. Ela viu a figura alta e excêntrica de Ramsey Burr diante dela, mas também viu a alma de seu filho dentro daquela forma. Os olhos eram de Allen, a voz era suave e amorosa, e seu espírito estava com ela.

"Venha, Allen, meu filho", ela disse suavemente.

"Burr pagou o preço", disse Allen, balançando a cabeça. "Ele se tornou um mártir da ciência."

O mundo tem se perguntado por que o professor Ramsey Burr, tão famoso nas manchetes como um grande cientista, de repente desistiu de todos os seus experimentos e assumiu a prática da medicina.

Agora que o furor público e a indignação pela morte do homem Smith diminuíram, os sentimentalistas acreditam que Ramsey Burr reformou e mudou sua natureza gelada, pois ele manifesta grande afeição e cuidado pela Sra. Mary Baker, a mãe do homem eletrocutado. que havia sido seu assistente.

