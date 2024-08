Da academia ao brilho do Blockchain: a jornada de Mirror Tang para remodelar a segurança da Web3

No mundo em constante evolução da tecnologia blockchain, poucas histórias são tão cativantes quanto a de Mirror Tang, o cientista-chefe da Salus . Desde um PhD em Educação em Computação até pesquisas pioneiras em blockchain e ZK-SNARKs, a jornada de Mirror não é apenas uma história de excelência acadêmica, mas um testemunho do poder transformador da pesquisa interdisciplinar.





Hoje, nesta entrevista exclusiva do HackerNoon com Ishan Pandey, revelamos as camadas dessa jornada incrível, explorando as interseções da engenharia blockchain, segurança de contratos inteligentes e o futuro da aplicação blockchain. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos nos insights do Mirror e nos avanços de ponta da Salus no espaço blockchain.

Mirror Tang: Combinando Ciência e Inovação Blockchain em Salus – Um mergulho profundo no HackerNoon

Ishan Pandey: Mirror, sua jornada é bastante notável, desde a obtenção de um doutorado em Educação em Computação até a publicação de pesquisas inovadoras. Você poderia compartilhar alguns insights sobre sua jornada e o que o motivou a mergulhar no mundo do blockchain e dos ZK-SNARKs? Como suas experiências moldaram sua abordagem na Salus ?

Mirror Tang: resumindo a história, sou um pesquisador científico interdisciplinar de blockchain trabalhando em engenharia de blockchain e ciências sociais. As minhas áreas de interesse incluem a segurança de contratos inteligentes, a utilização de tecnologias de prova de conhecimento zero na camada de aplicação blockchain, o desempenho de sistemas distribuídos e a análise económica e de dados dos mercados de gás. Tenho estudado blockchain e suas tecnologias relacionadas há vários anos. Um importante ano divisor de águas é 2019. Durante 2016-2019 meu foco principal foi na engenharia de blockchain e no ataque e defesa de segurança de blockchain. E depois de 2019 meu foco mudou para o trabalho de pesquisa na ciência blockchain.





Uma razão importante para isso é que o “fruto mais fácil” foi amplamente colhido nos últimos anos, e os problemas fundamentais na indústria de blockchain, como questões de desempenho, foram melhor abordados. Depois disso, cada passo no desenvolvimento da tecnologia blockchain será uma batalha difícil, forçando-nos a olhar para a tecnologia subjacente e a procurar combinar pesquisas de múltiplas disciplinas.





Zk-snarks é apenas um aspecto da pesquisa da equipe. A equipe Salus tem muito mais a oferecer do que apenas a tecnologia ZK, como o artigo de pesquisa: Security Analysis of Smart Contract Migration from Ethereum to Arbitrum e EIP Security Analysis: Application Program Standards Attack Events , ambos fazendo um bom trabalho de explicando a prevalência da migração de contratos inteligentes e protocolos EIP. Salus é uma empresa de segurança blockchain voltada para pesquisas que ajuda a indústria a estabelecer uma linha de base de segurança por meio de pesquisas em novas tecnologias, e temos o prazer de compartilhar nossas descobertas na esperança de que contribuam para o desenvolvimento futuro da indústria.

Ishan Pandey: Como cientista-chefe da Salus, quais são as principais inovações tecnológicas nas quais você está se concentrando? Como essas inovações se alinham à visão mais ampla da empresa e ao cenário em evolução da tecnologia blockchain?

Mirror Tang: Salus é uma empresa de segurança blockchain, mas todos sabemos que blockchain é um assunto interdisciplinar complexo que é o produto da convergência de múltiplas subdisciplinas de ciências sociais, finanças e ciência da computação. Na Salus, não nos concentramos apenas em identificar e descobrir vulnerabilidades desconhecidas de segurança em blockchain, mas também em tecnologias inovadoras, o que também inclui os riscos que as inovações tecnológicas podem trazer para a indústria.





Atualmente, estou mais preocupado com o uso de tecnologia de prova de conhecimento zero na camada de aplicação blockchain, pois isso aumentará muito a privacidade e a segurança dos projetos existentes da camada de aplicação.





Se Salus é um guerreiro, então a tecnologia à prova de conhecimento zero é a espada na mão do guerreiro. Devo mencionar aqui que a tecnologia de prova de conhecimento zero não é nova; foi proposta pela primeira vez em 1985 em um artigo intitulado "Complexidade de Conhecimento de Sistemas de Prova Interativos". Ele também tem sido amplamente utilizado em várias moedas de privacidade e técnicas de escalonamento de cadeia pública nos últimos anos, mas tais aplicações são relativamente superficiais do ponto de vista da pesquisa de blockchain e da promoção da indústria. A tecnologia ZKP seria muito mais útil na camada de aplicação, onde poderia ajudar a evitar erros de validação de dados, interrupções ou reversões de serviço e roubo de fundos. Além disso, pode melhorar condicionalmente a privacidade dos utilizadores e a sustentabilidade dos modelos económicos para enfrentar grandes desafios.





Claro, além da tecnologia ZK, a equipe de pesquisa da Salus tem muitas outras conquistas, como nossos artigos de pesquisa Análise de segurança da migração de contrato inteligente de Ethereum para Arbitrum e Análise de segurança EIP: Padrões de programas de aplicativos Eventos de ataque Esses dois estudos fazem um ótimo trabalho de explicar os riscos predominantes na migração de contratos inteligentes e nos protocolos EIP, ecoando nossa missão: Salus aborda os desafios de segurança mais complexos por meio de pesquisas científicas e ampliando os limites da segurança da Web3.

Ishan Pandey: Sua pesquisa sobre 'A aplicação de ZK-SNARKs em Solidity' tem sido influente na comunidade Ethereum. Você pode explicar o impacto desta pesquisa e como ela beneficia o ecossistema Ethereum mais amplo?

Mirror Tang: É uma honra apresentar a vocês esta minha pesquisa, que foi o artigo mais visto no ano passado e o artigo mais lido de todos os tempos na seção ZK do fórum de pesquisa Ethereum ethresear.ch. Neste artigo, concentro-me na integração do ZK-SNARK (Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument from Knowledge) com Ethereum Smart Contracts. Esta pesquisa concentra-se em melhorar a privacidade de aplicações EVM através da implementação de técnicas de preservação de privacidade em contratos inteligentes. Ele aborda as questões de transformação da privacidade, otimização computacional e resistência ao MEV (Maximum Extractable Value) na camada de aplicação EVM.





Também fornecemos exemplos de aplicações ZK bem escritas e comparações de desempenho, incluindo transações privadas e processos computacionais aprimorados. Assim que a tecnologia for implementada no ecossistema Ethereum, ela economizará muitos custos de gás e facilitará a privacidade das aplicações do ecossistema EVM. Ao mesmo tempo, também dei a ele uma missão importante - assassino L2. Considerando o ciclo de prova entre cadeias e a fragmentação de liquidez, bem como as questões de segurança L2, uma vez que a própria rede principal possa implementar diretamente a função de privacidade e o módulo ZK fora da cadeia para economizar gastos com gás, a demanda dos usuários por L2 será grandemente reduzido. Na verdade, isso também evita que alguns projetos operacionais de alta frequência implantados em cadeias caras tenham que passar por migrações dolorosas e perder usuários.

Ishan Pandey: Na sua experiência, quais são os desafios mais significativos que você enfrentou na pesquisa e desenvolvimento de blockchain e como você abordou esses desafios na Salus?

Mirror Tang: Para mim, o mais importante é encontrar o equilíbrio. Devo dizer que passar de uma boa investigação a uma boa tecnologia e depois a bons produtos e serviços é um processo longo. É importante chegar a um acordo: abandonar a paranóia sobre tecnologia e pesquisa no nível de produtos e serviços e focar na experiência do usuário. E também é importante não fazer concessões: a boa investigação tem de ser perseverada em bons e maus momentos.

Ishan Pandey: Como você vê o futuro do Ethereum e das tecnologias de conhecimento zero evoluindo nos próximos anos? Que papel você vê Salus desempenhando nesta evolução?

Mirror Tang: Olhando para o futuro do Ethereum e das tecnologias de conhecimento zero, vejo avanços significativos nos próximos anos. A Ethereum provavelmente avançará em direção a maior escalabilidade e eficiência, utilizando provas de conhecimento zero para aumentar a privacidade e a segurança. A tecnologia de conhecimento zero se tornará mais acessível e integrada em várias aplicações blockchain.





Salus está preparada para desempenhar um papel fundamental nesta evolução. Nosso objetivo é estar na vanguarda da implementação dessas tecnologias, com foco particular no aumento da privacidade e segurança das aplicações blockchain e na contribuição para o ecossistema mais amplo por meio da inovação e da liderança inovadora.

Ishan Pandey: Dada a sua sólida formação acadêmica e experiência no setor, como você vê a relação entre a pesquisa acadêmica e a aplicação prática no espaço blockchain?

Mirror Tang: Na última década, a integração entre a pesquisa acadêmica e as aplicações práticas no campo blockchain não foi próxima. A maioria dos projetos resultou de implementações de engenharia de algumas pesquisas, mas isso era passado. A indústria blockchain de hoje é uma disciplina profissional de alguma magnitude.





Como se há 4 anos um desenvolvedor do Solidity só precisasse ser capaz de escrever contratos simples de token ERC 20, enquanto hoje é preciso aprender e compreender as diferenças entre as várias versões do Solidity, compatibilidade, estruturas como Hardhat, Foundry e Openzepplin biblioteca, bem como uma ampla variedade de oráculos e dependências externas. E também como desenvolver ZK em Solidity.





Então, o que isso nos diz? A especialização e a pesquisa aprofundada serão um pré-requisito necessário para a inovação futura em aplicações práticas de blockchain.

Ishan Pandey: Que conselho você daria aos jovens cientistas e empreendedores que desejam deixar uma marca na indústria de blockchain?

Mirror Tang: Concentre-se em aprender os fundamentos do blockchain e da criptografia. A inovação neste campo muitas vezes vem de uma compreensão profunda dos seus aspectos técnicos.





Abrace abordagens interdisciplinares, combinando conhecimentos de finanças, direito e tecnologia. Mantenha-se adaptável e resiliente, pois a indústria de blockchain está em rápida evolução. Sua perspectiva única e ideias inovadoras são contribuições valiosas para este campo emergente.

Ishan Pandey: Como você aborda as considerações éticas e os potenciais impactos sociais da tecnologia blockchain em seu trabalho na Salus?

Mirror Tang: Em nosso trabalho, priorizamos considerações éticas, especialmente em relação à privacidade e segurança de dados. Avaliamos ativamente os impactos sociais das nossas aplicações blockchain, garantindo que estejam alinhadas com os princípios de justiça e inclusão. Nosso objetivo é aproveitar o blockchain para o bem social, aumentando a transparência e a confiança nas interações digitais, ao mesmo tempo em que estamos atentos às possíveis consequências não intencionais.

Ishan Pandey: Quem são suas inspirações pessoais ou modelos no mundo da tecnologia e como eles influenciaram seu trabalho e sua visão?

Mirror Tang: Minha inspiração vem do professor Dan Boneh, da Universidade de Stanford, uma figura importante em criptografia. O seu trabalho, particularmente no campo da criptografia aplicada e suas implicações para a tecnologia blockchain, influenciou profundamente a minha abordagem.





A pesquisa do professor Boneh no avanço das técnicas criptográficas e seu compromisso em educar a próxima geração de criptógrafos moldaram minha visão para a integração de recursos robustos de segurança e privacidade em aplicações blockchain.

Ishan Pandey: Finalmente, quais são suas previsões para as principais tendências e avanços em blockchain e criptografia para o próximo ano? Como a Salus está se posicionando em relação a essas tendências antecipadas?

Mirror Tang: Espero uma explosão de tecnologias de camada de aplicação blockchain em breve, com foco em escalabilidade, interoperabilidade e sustentabilidade por meio da integração com tecnologias como AI, ZK e FHE. Serão enfatizadas tecnologias que melhoram a privacidade, como ZK-SNARK. Nossos produtos atuais baseados em pesquisa incluem Lighting cat , uma ferramenta de detecção de contrato inteligente baseada em aprendizado profundo que foi publicada na Nature's Scientific Reports , e a solução ZK da camada de aplicação EVM da Salus, que foi a mais visualizada na plataforma EthResearch no passado. ano.





Posicionando-se como um farol para a segurança da Web3, a Salus enfrenta os desafios de segurança mais complexos por meio de pesquisas científicas e ampliando os limites da segurança da Web3. Portanto, a pesquisa sobre tendências tecnológicas de ponta e o foco no desenvolvimento de soluções blockchain escaláveis, seguras e fáceis de usar serão as principais áreas de foco da Salus.





Não se esqueça de curtir e compartilhar a história!





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor. Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR