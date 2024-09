Concurso de redação DeFi do HackerNoon com rede SORA: casos de uso de XSTUSD

O DeFi Writing Contest do HackerNoon , em parceria com a SORA Network, dá um prêmio em dinheiro em uma stablecoin chamada - SORA Synthetic USD, também conhecida como XSTUSD.





Alguns de vocês podem ser 100% degens e já saber o que fazer.





Este post NÃO é para vocês.





Quanto ao resto, vamos aproveitar esta oportunidade para nos familiarizarmos melhor com a stablecoin XSTUSD, o concurso de redação DeFi do HackerNoon e até a Rede Polkadot em geral. Este vai abrir os olhos!!

Detalhes do concurso de escrita DeFi do HackerNoon

Simplesmente escrevendo uma história DeFi no HackerNoon, você se torna elegível para ganhar prêmios em dinheiro.





Leia mais sobre os Concursos de Escrita HackerNoon aqui .

Comece a escrever histórias aqui .

Saiba mais sobre como enviar histórias no HackerNoon aqui .





O prêmio em dinheiro é patrocinado pela SORA Network - uma Polkadot Layer-1 para DeFi.

Como reivindicar sua recompensa do concurso de escrita DeFi

Se sua história for vencedora, você receberá um e-mail de nossa equipe solicitando o endereço da sua carteira Polkadot e alguns detalhes, como seu nome e endereço de e-mail.

Sempre há uma primeira vez para tais avisos e esta é a hora do HackerNoon.

A HackerNoon e/ou qualquer um de seus funcionários, representantes e/ou contratados nunca devem solicitar a semente de sua carteira, suas chaves secretas, chaves privadas e/ou mnemônicos para sua carteira. Trate esses e-mails com desconfiança - assim como você deve tratar qualquer e-mail/SMS que solicite essas informações privadas.

Lembre-se sempre, ele/ela/eles que estão com suas chaves estão com sua carteira.

Não entregue sua carteira para estranhos na internet!!

Como obter a carteira Polkadot na área de trabalho?

A maneira DeFi degen é obter sua carteira diretamente da fonte - polkadot.js.org .





Se você leu até aqui, provavelmente será melhor atendido clicando na opção que diz extensão. Isso instalará uma carteira polkadot como uma extensão do navegador - como o Metamask .





Existem opções para download para Chrome ou Firefox no momento da escrita.





Após o download bem-sucedido, você será solicitado a criar uma nova conta:





Em seguida, salve seu mnemônico, dê um nome à sua conta e, para mágica de bolinhas azuis verdadeiras, escolha - 'Permitir uso em qualquer corrente'.





A escolha de 'Permitir uso em qualquer cadeia' basicamente ajuda esta carteira a resolver endereços em qualquer uma das paracadeias Polkadot. A rede SORA é uma dessas paracadeias Polkadot.

Pense em parachains como redes de camada 1. Polkadot se vê como L0 enquanto os parachains como SORA, Kusama, Astar, etc são L1s.

Como obter a carteira SORA no celular?

Como alternativa, se você é do tipo viajante, obtenha a carteira SORA no celular em vez de no computador - ou obtenha os dois !!





Agora, quando você receber aquele e-mail do HackerNoon pedindo o endereço da sua carteira (enviado a todos os vencedores todos os meses), se você ganhou nosso concurso de escrita DeFi, escolha o tipo de carteira como ' Polkadot Wallet Address ' e copie e cole o endereço da sua carteira ( disponível na extensão do navegador no canto superior direito do seu navegador Chrome ).





O HackerNoon envia todos os pagamentos no fim de semana junto com um e-mail com o hash da transação para o endereço de e-mail fornecido por você. Se você receber esse e-mail, significa que seu XSTUSD foi enviado com sucesso para o endereço da sua carteira.

O que você pode fazer com o seu XSTUSD?

Você pode apostá-lo, convertê-lo em outro token e apostá-lo, convertê-lo em outra stablecoin e conectá-lo à rede Ethereum.

Observe que todas as atividades mencionadas acima custam GAS (uma taxa de transação). Portanto, uma boa ideia seria manter pelo menos 3 XOR de reserva para cada transação que você deseja realizar. XOR é a moeda nativa na rede SORA, como ETH na rede Ethereum.

Já que muitos de vocês seriam usuários da rede SORA pela primeira vez, o HackerNoon enviará a você $ 10 em XOR junto com seus ganhos (deduzindo $ 10 de seus ganhos) para ajudar a cobrir as primeiras transações! Isso economizará a etapa de obter o XOR primeiro!

Como apostar seu XSTUSD no Polkaswap?

Visite Polkaswap.io e conecte sua carteira Polkadot à sua conta Clique em ' Staking ' e escolha o token que deseja apostar Como você tem XSTUSD, o mais fácil seria apostar XSTUSD, mas você também pode trocar seu XSTUSD por outros tokens (explicado mais adiante) e apostar esses tokens

Observe que o staking é uma atividade financeira tão suscetível a perdas quanto a lucros. Por favor DYOR antes de apostar. Este guia destina-se apenas a fins informativos e não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, em parte ou no todo.

Como trocar seu XSTUSD por outro token no Polkaswap?

Visite Polkaswap.io e conecte sua carteira Polkadot à sua conta Clique em ' Trocar ' e escolha o XSTUSD na seção 'de' Digite a quantidade de XSTUSD que deseja trocar Escolha o token para o qual deseja trocar na seção 'Para' Clique em 'Trocar' e, em seguida, revise o pop-up que se parecerá com isto - (escolhi DAI na seção 'Para' para este exemplo)

Clique em 'Confirmar' para concluir a troca

Como conectar meus tokens à rede Ethereum?

Para todos os tokens que também existem na rede Ethereum, como na rede SORA, você pode conectá-los à rede Ethereum para usá-los em dApps Ethereum, transferir para carteiras Metamask ou simplesmente movê-los para trocas centralizadas para off- rampas para dinheiro FIAT.





Observe que a transferência de ativos que não existem na rede Ethereum pode resultar na perda de todo o fundo transferido.





Visite Polkaswap.io e conecte sua carteira Polkadot à sua conta Clique em ' Bridge ' e escolha o token que deseja fazer a ponte para a rede Ethereum Conecte seu endereço de carteira Metamask ao Polkaswap Escolha o ativo que você deseja conectar à Rede Ethereum Dica profissional : Trocar seu XSTUSD por DAI e, em seguida, fazer a ponte de DAI para Ethereum é considerado a melhor aposta devido a restrições de liquidez nos outros tokens Clique em 'Confirmar' e você será solicitado a assinar a transação nas redes SORA e Ethereum ( você precisará ter algum ETH em sua metamáscara, assim como precisa de XOR em sua carteira Polkadot )





Eu fiz uma ponte de 2 XOR de SORA para Ethereum, e foi concluído em cerca de 3 minutos, me custando $ 5 GAS em ETH e 0,7XOR em SORA





Clique em 'Add <Bridged_token_name> to Metamask' para mostrar o saldo do seu token em ponte em sua conta Metamask. No meu exemplo, era 'Adicionar XOR à Metamask'.





