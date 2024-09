Como realmente ganhar dinheiro no metaverso e por que a modelagem 3D é a “próxima grande novidade”

A internet está se transformando fundamentalmente em uma série de formas espaciais comumente chamadas de metaverso. Metaverse é uma rede de mundos virtuais imersivos e persistentes focados na conexão social.





A oportunidade de receita global do Metaverse pode chegar a US$ 783,3 bilhões em 2024, com base na análise da Bloomberg [ 1 ].









A principal oportunidade de receita do metaverso consiste em grande parte no software e serviços de jogos existentes, bem como no aumento das vendas de hardware de jogos. No entanto, além dos conglomerados estabelecidos, uma parte da participação de mercado emergente está sendo capturada por empreendedores individuais que estão acompanhando os tempos. De agentes imobiliários digitais a criadores e comerciantes de bens virtuais - as pessoas já estão ganhando milhões no metaverso.





Por exemplo, o jovem de 21 anos Samuel Jordan também conhecido como @Builder_Boy, supostamente ganha até $ 90.000 por mês com a venda de seus itens virtuais no metaverso Roblox [ 2 ]. Samuel é considerado um dos criadores de moda digital UGC mais vendidos e já havia colaborado com marcas globais como Burberry, Stella McCartney, Forever21 [ 3 ].





Sobre o Roblox e o negócio UGC em torno dele

Roblox é uma plataforma que prospera em experiências virtuais geradas pelo usuário, predominantemente jogos criados por milhares de desenvolvedores independentes: programadores, artistas de efeitos visuais e sonoros, modeladores 3D e animadores.





Através do mundo virtual do Roblox você vive com sua identidade digital, um avatar, que você cria durante o processo de integração. Você pode personalizar seu avatar escolhendo itens UGC do mercado da plataforma. O mercado é chamado de Loja de Avatar e atualmente oferece uma quantidade incalculável de itens virtuais para venda, criados pela própria plataforma e outros artistas independentes, alguns dos quais obtiveram um tremendo sucesso ao criar e vender suas mercadorias digitais.





De acordo com as estatísticas oficiais da Roblox apresentadas no Investor Day de setembro de 2022, os 10 principais criadores de mercado da Roblox ganham US$ 815.000 anualmente em média [ 4 ].





Como vender seus ativos virtuais

Com o Roblox tendo uma audiência de mais de 59,9 milhões de usuários ativos diários [ 5 ], não é fácil entrar na criação e venda de bens virtuais na plataforma. Você tem que fazer parte deles programa de criação de UGC e para fazer isso, você envia um aplicativo e um portfólio com seus melhores ativos que devem aderir às diretrizes do programa, aos Termos de uso e às diretrizes da DMCA. Cada inscrição é revisada pessoalmente e você pode ou não ser aceito para o programa Roblox UGC. Se você fizer isso, tudo dependerá da sua criatividade e habilidades de modelagem 3D para fazê-lo na plataforma (na qual falaremos em breve).





Se você não entrar no programa Roblox UGC, não deixe que essa desvantagem seja sua paixão pela criação de ativos virtuais! Existem muitas outras plataformas e mecanismos onde você pode monetizar seus bens virtuais!





Recomenda-se consultar a Unity Asset Store ou o Unreal Engine Marketplace. Ambas as plataformas são consideradas mais acessíveis em termos de se tornar um distribuidor de conteúdo e poder vender pacotes de conteúdo e mundos virtuais pré-construídos. Aqui estão os links para se inscrever nos programas e tutoriais de criadores Unity e Unreal Engine que você pode seguir:









Além disso, vale a pena conferir os mercados de ativos 3D da web, como TurboSquid ou Sketchfab, CreativeMarket, CGTrader e Cults. Essas plataformas normalmente dividem a venda entre elas e o artista que criou o ativo. Os artistas recebem de 40% a 95% das vendas de acordo com o marketplace. Na maioria dos casos, os artistas mantêm a propriedade de seus modelos 3D, enquanto os clientes compram apenas o direito de uso e apresentação dos modelos.









Além disso, alguns artistas vendem seus produtos diretamente em suas próprias lojas, oferecendo seus produtos a um preço mais baixo, sem o uso de intermediários.





Além do Roblox, mecanismos de jogo e mercados 3D, as plataformas metaversas também contam com a economia UGC. O Minecraft tem seu próprio mercado de mundos pré-construídos, skins e pacotes de textura que também são projetados e vendidos pelos usuários da plataforma.









E no Fortnite, você pode liberar o potencial de construção em você construindo reinos virtuais gamificados usando o conjunto de ativos e ferramentas do jogo.









Essas plataformas de jogos são ótimas para se familiarizar com a economia UGC no estágio iniciante!

Como criar ativos digitais?

O que é Modelagem 3D?





Agora que você sabe onde vender seus recursos 3D, é hora de aprender onde e como criá-los.

Objetos virtuais são criados por modelagem 3D, um processo que envolve a manipulação de formas 3D em um espaço 3D simulado em software especializado. Hoje, a modelagem 3D é usada em vários setores, como jogos e animação, filmes e publicidade comercial, design de interiores e arquitetura, e também na indústria médica.





Existem três abordagens principais que o software de modelagem 3D moderno usa abaixo do convés: modelagem NURBS (B-spline racional não uniforme), escultura digital e modelagem baseada em polígonos.





A modelagem NURBS utiliza vários tipos de curvas e superfícies para criar objetos com níveis infinitos de detalhes e precisão. Foi desenvolvido principalmente para projetar objetos físicos da vida real nas indústrias de manufatura e engenharia. No entanto, ainda existem alguns modeladores que preferem usar a modelagem NURBS para projetar objetos 3D virtuais. Exemplos de software que oferecem NURBS incluem Autodesk Inventor, Revit, Rhinoceros 3D, SOLIDWORKS, CATIA, Siemens NX.









A escultura digital é o processo de criação de objetos 3D virtuais a partir de uma densa malha de polígonos como meio principal, adicionando ou reduzindo o volume e moldando-o com um conjunto de ferramentas digitais. A mecânica deles é semelhante à escultura tradicional em argila. Exemplos de software que oferecem escultura digital incluem ZBrush , Mudbox , Meshmixer , Oculus Medium , 3DCoat .









Embora as ferramentas de escultura sejam relativamente fáceis de aprender e permitam a criação rápida de modelos complexos, elas exportam conteúdo que é muito “pesado” para ser processado por plataformas externas, que geralmente exigem uma densidade de polígonos muito menor de modelos 3D para que funcionem de forma eficiente ou para trabalhar em tudo. Normalmente, a escultura de um modelo é seguida pela recriação de uma versão de menor densidade dele. Isso é chamado de retopologia e é uma disciplina própria.





Quase todos os objetos 3D que você vê hoje em um videogame ou filme foram criados usando modelagem baseada em polígonos. A modelagem baseada em polígonos é o processo de criação de um objeto 3D virtual usando formas planas triangulares ou retangulares que se aproximam da superfície do objeto. O layout do polígono e a topologia devem ser planejados com antecedência, o que requer tempo e habilidades específicas. Os objetos 3D criados em uma densidade maior de polígonos são mais detalhados, mas requerem mais poder de computação para serem exibidos e executados. Exemplos de software que permitem esse tipo de modelagem incluem Blender , Modo , Maya , +3ds Max , Cinema 4D .









É uma prática comum da indústria usar escultura para criar primeiro um modelo de malha poligonal de alta densidade e, em seguida, repologizá-lo em um nível específico de detalhe para uma plataforma específica, preenchendo-o com cores, pintando com um pincel RGB ou cobrindo suas regiões com Materiais PBR. Todas as ferramentas mencionadas acima só podem ser operadas na área de trabalho e exigirão uma grande curva de aprendizado para serem dominadas.





Ferramentas que não requerem tal pipeline estão apenas surgindo. Um bom exemplo disso seria o Shapeyard, um aplicativo mais acessível e que permite a criação de modelos 3D em dispositivos móveis.

Modelagem 3D no iOS com Shapeyard

Em comparação com as alternativas tradicionais de ferramentas de modelagem baseadas em polígonos de desktop, como Blender ou Maya, Shapeyard usa a abordagem “o que você vê é o que você obtém”.





A modelagem no aplicativo é baseada na simples colocação de primitivos, suavizando suas arestas e juntas, aplicando vários modificadores, incluindo dobras e deformações. Em seguida, preencha-os com cores, pinte com um pincel RBG ou cubra suas regiões com materiais PBR.









O aplicativo é super intuitivo na interface do usuário e, ao brincar com ele por alguns minutos, você aprenderá facilmente a criar modelos 3D básicos que estão prontos para venda no metaverso.

Formas alternativas de criação de conteúdo 3D

Além dos modelos de superfície tradicionais, existem outros tipos de ativos virtuais que você pode criar e plataformas nas quais você pode vendê-los. Por exemplo, The Sandbox, um mundo virtual baseado em blockchain onde os jogadores podem construir e monetizar seu conteúdo 3D e experiências de jogo. Os recursos na plataforma Sandbox são criados no VoxEdit usando voxels, unidades tridimensionais de informações gráficas (como pixels 3D).









VoxEdit é um software que permite criar, equipar e animar seus próprios ativos NFT baseados em voxel, vendê-los no mercado do Sandbox. Os ativos também podem ser negociados fora do mercado Sandbox, pois são cunhados na blockchain Ethereum, variando de um modelo “Xin Lin” de 0,0003 ETH até o “Black Plague Doctor” de 177 ETH.









O VoxEditor da Sandbox é fácil de usar e dominar, o que diminui a barreira de entrada para a criação de conteúdo bem-sucedida na plataforma. Definitivamente, experimente, pois o software é fácil de usar. E quem sabe, talvez o seu NFT bata o recorde da plataforma e seja vendido por mais de $ 650.000 'Metaflower Super Mega Yacht' [ 6 ]!

Não perca a adrenalina do conteúdo 3D!

Como os bens virtuais são, por definição, não-físicos, seu valor é determinado apenas pelo que os usuários estão dispostos a pagar por eles. Criar um ativo e vendê-lo infinitamente pode parecer bom demais para ser verdade, mas esta é a realidade que vivemos hoje em dia e a razão pela qual a modelagem 3D busca se tornar uma das profissões mais demandadas em um futuro próximo.





Em larga escala, o mercado de bens virtuais vem experimentando um crescimento exponencial nos últimos anos, com a indústria de videogames gerando US$ 180,3 bilhões e o volume de vendas de NFT ultrapassando US$ 40 bilhões em 2021 [ 7 ], [ 8 ].





Várias indústrias, incluindo arte, moda e arquitetura, estão se fundindo com o mundo virtual e ramificando novos hobbies e profissões. Então pegue seu iPhone, instale Shapeyard , crie seu primeiro modelo 3D e publique-o no Roblox , Unity ou Unreal , crie sua primeira coleção NFT no The Sandbox ! Boa sorte e não se esqueça de compartilhar suas criações nos comentários também!

