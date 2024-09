Como perder a confiança dos funcionários em 8 etapas fáceis

O fator mais importante que afeta a motivação de um funcionário no trabalho é o nível de confiança que ele sente em relação ao seu gerente. Altos níveis de confiança fazem com que se sintam valorizados, os energizam para trabalhar mais e os fazem persistir em meio a dificuldades e contratempos. Saber que estão sendo cuidados os mantém focados na tarefa sem serem distraídos pelas incertezas do ambiente. Um erro — decisão errada, má estratégia, má execução — não é menosprezado. A confiança permite que os funcionários priorizem a intenção sobre a ação.





Baixos níveis de confiança revertem a equação que impacta negativamente sua produtividade e desempenho. Eles estão constantemente atentos, atentos a como suas ações serão percebidas. O tempo e a energia que seriam mais bem gastos no trabalho são desperdiçados em argumentos e discussões inúteis. A falta de confiança transforma pequenas decepções em grandes contratempos. A perspectiva negativa gera suspeita, frustração e ressentimento, o que leva a um trabalho de baixa qualidade.





Embora seja importante se envolver ativamente em comportamentos que promovam a confiança, é igualmente importante se livrar daqueles que a matam. Quando você não gasta tempo percebendo como é visto pelos outros, é difícil mudar e se adaptar – seu comportamento os deixa felizes ou irritados? Eles se sentem à vontade para fazer perguntas ou desligar? Eles se sentem apoiados e cuidados ou negligenciados e abandonados?





Depois que os líderes desenvolvem a autoconsciência, eles criam a possibilidade de mudança, uma habilidade fundamental dos líderes conscientes. Mudar é passar de fechado para aberto, de defensivo para curioso, de querer estar certo para querer aprender e de lutar pela sobrevivência do ego individual para liderar de um lugar de segurança e confiança—Jim Dethmer





Você não pode consertar algo quando nem sabe que é um problema. Fique atento a esses 8 comportamentos sutis que muitas vezes passam despercebidos e levam à perda de confiança.

8 comportamentos que levam à perda de confiança

Falar sem andar

“Falando longamente sobre a importância de uma vida profissional saudável, mas depois enviando e-mails tarde da noite.”





“Dizer a um membro da equipe para se concentrar no trabalho e, em seguida, enviar um ping a cada hora para saber sobre o status.”





“Esperar que sua equipe esteja no topo da comunicação, enquanto frequentemente ignora mensagens que precisam de sua atenção.”





Se este é você, seguir um conjunto diferente de padrões para si mesmo e para os outros quebra a confiança. Julgamos a nós mesmos por nossas intenções e os outros por seu comportamento. Comportamento inconsistente e imprevisível leva à desconfiança.





Não apenas fale, coloque suas palavras em ação!

Acima da promessa, abaixo da entrega

“Em breve, todo mundo terá um novo MacBook Pro”, mas isso nunca acontece.





“Eu cuido disso”, enquanto você não faz nada e o problema persiste.





“Você vai conseguir uma caminhada em breve”, mas esse logo nunca chega.





Faça uma promessa, mas não deixe de cumpri-la. Se, por qualquer motivo, o que você disse anteriormente não puder ser atendido, não deixe para depois; redefinir as expectativas.





Nada quebra mais a confiança do que não cumprir seus compromissos; não fazendo as coisas que você disse que faria. Quando você diz uma coisa e faz outra ou faz promessas, mas não as cumpre, as pessoas começam a duvidar de sua intenção.





Não apenas prometa, cumpra esses compromissos!

Se fazendo de vítima

“A entrega atrasou porque não recebemos os requisitos a tempo.”





“Fizemos o nosso trabalho. É a integração com outra equipe que está demorando mais.”





“Nosso campo é perfeito. Eles simplesmente não entendem.”





Culpar alguém ou alguma outra coisa pelos problemas alivia, mas também paralisa. Sentir que a situação está fora de seu controle faz com que você fique obcecado com o problema, em vez de encontrar uma solução. Uma vez que a mentalidade de vítima se torna sua coisa, você espalha um sentimento de desamparo e desesperança em sua equipe. Sua equipe não pode confiar em você quando não pode nem mesmo contar com você para resolver problemas.





Em vez de agir como vítima, faça o papel de criador. Mude sua orientação mudando conscientemente sua mentalidade do problema para o resultado que você deseja. Ajude sua equipe a navegar em situações difíceis; mostre a eles o poder de assumir resultados e assumir responsabilidades.





Concentrar-se exclusivamente no que está ao nosso alcance amplia e aumenta nosso poder. Mas cada grama de energia direcionada a coisas que não podemos realmente influenciar é desperdiçada — autoindulgente e autodestrutiva — Ryan Holiday





Não se envolva em drama, mude para o empoderamento!

Vacile para frente e para trás

“Pedir à sua equipe para priorizar X em uma semana e Y em outra semana, deixando X aberto e suspenso.”





“Espremer muitos itens em seu plano, já que você não consegue se decidir sobre o que é mais importante.”





“Incentivar sua equipe a acelerar a entrega e, em seguida, colocar esse objetivo no banco de trás para dar espaço à qualidade.”





Ser indeciso sobre os objetivos de sua equipe com prioridades embaralhadas constantemente pode levar a muito estresse, frustração e ansiedade na equipe. Todo o esforço que é em vão se transforma em dor. Seus alvos em constante movimento não são confiáveis.





Não mude de ideia, tenha prioridades e expectativas claramente definidas!

Tornando-se um pessimista

“Não posso deixar de lado um feedback menor, mesmo com um resultado perfeitamente excelente.”





“Passe comentários ofensivos com a expectativa de que isso acerte os outros.”





“Continue falando que o projeto vai falhar, mesmo que tenha uma chance muito alta de sucesso.”





Quando você procura constantemente aspectos negativos sem destacar os positivos, isso esgota as energias de outras pessoas. Falar negativamente sobre os outros na frente de alguém também os faz pensar que você também falará sobre eles dessa maneira. Quando a negatividade é tudo o que você procura, não há lugar para a confiança entrar em ação.





Não perca tempo com negatividade, procure o lado bom das coisas!

Aja como um sabe-tudo

“Tente fingir quando não sabe de algo.”





“Recusar-se a dizer 'não sei'.”





“Pronto para compartilhar soluções sem ouvir adequadamente os problemas.”





Você pode não ver, mas todo mundo odeia a pessoa que sempre tem todas as respostas certas (ou finge saber tudo). Você não pode formar conexões significativas a menos que também esteja disposto a compartilhar sua vulnerabilidade. Os outros podem ver quando você está fingindo e quando realmente sabe de alguma coisa. Fingir mata a confiança.





Operar sempre com integridade e honestidade no mundo, mesmo quando isso significa enfrentar coisas difíceis de enfrentar. Seja genuíno. Seja honesto. Não finja nada. Verdade e autenticidade geram respeito e confiança—Robert Iger





Não finja que não sabe de algo, seja real mostrando seus defeitos e fraquezas!

Evite confronto

“Deixe de lado o mau comportamento na equipe.”





“Evite compartilhar o feedback real para salvar os sentimentos dos outros, mesmo que isso os impeça de crescer.”





“Arrume desculpas para evitar enfrentar um conflito na esperança de que ele desapareça por conta própria.”





Evitar conflitos não constrói relacionamentos, mas os destrói. Recusar-se a lidar com o mau comportamento da equipe, não dizer coisas que os outros precisam ouvir e deixar conversas difíceis em aberto por muito tempo não agrada aos outros. Isso os irrita. Não use um sanduíche de feedback ou tente adoçar sua mensagem. Diga o que você precisa dizer sem hesitar.





Não evite o desconforto, abrace-o!

liberdade sem limites

“Empoderar as pessoas sem dar a elas as ferramentas necessárias para o sucesso.”





“Não fornecer clareza sobre as decisões que eles podem tomar por conta própria e aquelas que precisam do seu envolvimento.”





“Compartilhar muitas informações ou ocultar informações de que precisam para ter sucesso.”





Quer se trate de tomar decisões, compartilhar informações ou qualquer outra forma de comunicação, a liberdade sem limites só leva à distração e confusão. A confiança é quebrada quando as pessoas não entendem o contexto e a clareza necessários para se sair bem.





Não opere nos extremos, defina limites e trabalhe dentro deles!

Resumo

Você perderá a confiança como gerente se não prestar atenção em como se comporta com os outros e na maneira como eles o percebem. Apenas diga à sua equipe para fazer algo que você também possa demonstrar em ação. Não fale apenas por falar, também faça a caminhada. Cumpra seus compromissos. Cumprir promessas não significa cumpri-las a todo custo. A intenção é mais importante do que o resultado. Em vez de culpar quando as coisas não saem conforme o esperado, assuma a responsabilidade por elas. Trabalhe ativamente com sua equipe para debater soluções. Não alterne ao tomar decisões e definir prioridades. Sua equipe precisa de foco e clareza para fazer contribuições significativas. A negatividade suga o tempo e a energia das pessoas. A positividade traz alegria e motivação para o trabalho. Não há necessidade de bancar o policial mau o tempo todo. Deixe espaço para diversão. Mostre à sua equipe suas falhas e imperfeições. Essa é a única maneira de construir conexões duradouras. Não evite conflitos, mesmo que sejam desconfortáveis. Diga o que você precisa dizer, mesmo que seja doloroso para a outra pessoa. Eles precisam aprender a enfrentar a realidade de sua situação. Boa comunicação e capacitação não vêm com liberdade irracional. Requer estabelecer limites e cumpri-los.