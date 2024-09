Cómo perder la confianza de los empleados en 8 sencillos pasos

El factor más importante que afecta la motivación de un empleado en el trabajo es el nivel de confianza que siente hacia su gerente. Los altos niveles de confianza los hacen sentir valorados, los motiva a trabajar más duro y los hace persistir a través de las dificultades y los contratiempos. Saber que están siendo atendidos los mantiene concentrados en la tarea sin distraerse con las incertidumbres de su entorno. Un error, una decisión equivocada, una mala estrategia, una mala ejecución, no se menosprecia. La confianza permite a los empleados priorizar la intención sobre la acción.





Los bajos niveles de confianza invierten la ecuación que impacta negativamente en su productividad y desempeño. Están constantemente al acecho, atentos a cómo se percibirán sus acciones. El tiempo y la energía que es mejor gastar en hacer el trabajo se desperdician en argumentos y discusiones inútiles. La falta de confianza convierte pequeñas decepciones en grandes contratiempos. La perspectiva negativa genera sospecha, frustración y resentimiento, lo que conduce a un trabajo de mala calidad.





Si bien es importante participar activamente en comportamientos que promuevan la confianza, es igualmente importante deshacerse de los que la matan. Cuando no dedica tiempo a darse cuenta de cómo se relaciona con los demás, es difícil cambiar y adaptarse: ¿su comportamiento los hace felices o molestos? ¿Se sienten cómodos para hacer preguntas o cerrarse? ¿Se sienten apoyados y cuidados o desatendidos y abandonados?





Una vez que los líderes desarrollan la autoconciencia, crean la posibilidad de cambiar, una habilidad maestra de los líderes conscientes. Cambiar es pasar de cerrado a abierto, de defensivo a curioso, de querer tener razón a querer aprender, y de luchar por la supervivencia del ego individual a liderar desde un lugar de seguridad y confianza—Jim Dethmer





No puedes arreglar algo cuando ni siquiera sabes que es un problema. Tenga cuidado con estos 8 comportamientos sutiles que a menudo pasan desapercibidos y conducen a la pérdida de confianza.

8 comportamientos que conducen a la pérdida de confianza

Hablar sin caminar

“Hablar extensamente sobre la importancia de una vida laboral saludable, pero luego enviar correos electrónicos a altas horas de la noche”.





“Decirle a un miembro del equipo que se concentre en el trabajo y luego enviarle un ping cada hora para conocer el estado”.





“Esperar que su equipo esté al tanto de la comunicación, mientras que con frecuencia ignora los mensajes que requieren su atención”.





Si eres tú, seguir un conjunto diferente de estándares para ti y para los demás rompe la confianza. Nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones ya los demás por su comportamiento. El comportamiento inconsistente e impredecible conduce a la desconfianza.





¡No solo hables, pon tus palabras en acción!

Sobre promesa, bajo entrega

“Todos pronto tendrán una nueva MacBook Pro”, pero eso nunca sucede.





“Yo me encargo”, mientras no haces nada y el problema persiste.





“Pronto tendrás una caminata”, pero ese pronto nunca llega.





Haz una promesa, pero no dejes de cumplirla. Si, por cualquier razón, no se puede cumplir con lo que dijo anteriormente, no lo deje colgando; restablecer las expectativas.





Nada quebranta más la confianza que no cumplir con sus compromisos; no hacer las cosas que dijiste que ibas a hacer. Cuando dices una cosa y haces otra o haces promesas pero no las cumples, la gente empieza a dudar de tu intención.





¡No se limite a prometer, cumpla con esos compromisos!

Jugar a una víctima

“La entrega se retrasó porque no recibimos los requisitos a tiempo”.





“Hemos hecho nuestro trabajo. Es la integración con otro equipo lo que lleva más tiempo”.





“Nuestro lanzamiento es perfecto. Simplemente no lo entienden”.





Culpar a alguien o algo por los problemas es un alivio, pero también paralizante. Sentir que la situación está fuera de tu control te hace obsesionarte con el problema en lugar de encontrar una solución. Una vez que la mentalidad de víctima se convierte en lo tuyo, propagas un sentimiento de impotencia y desesperanza en tu equipo. Tu equipo no puede confiar en ti cuando ni siquiera pueden confiar en ti para resolver problemas.





En lugar de actuar como una víctima, desempeñe el papel de un creador. Cambia tu orientación cambiando conscientemente tu forma de pensar del problema al resultado que deseas. Ayude a su equipo a navegar situaciones difíciles; muéstreles el poder de apropiarse de los resultados y asumir la responsabilidad.





Enfocarnos exclusivamente en lo que está en nuestro poder magnifica y realza nuestro poder. Pero cada onza de energía dirigida a cosas en las que no podemos influir realmente se desperdicia: autocomplacencia y autodestrucción: Ryan Holiday





¡No se involucre en el drama, cambie al empoderamiento!

Vacilar de ida y vuelta

“Pedirle a su equipo que priorice X una semana y Y otra semana mientras deja X abierta y pendiente”.





“Exprimir demasiados artículos en su plan ya que no puede decidir qué es más importante”.





“Presionar a su equipo para que se apresure en la entrega y luego dejar ese objetivo en el asiento trasero para dejar espacio para la calidad”.





Ser indeciso sobre los objetivos de su equipo con prioridades constantemente barajadas puede generar mucho estrés, frustración y ansiedad en el equipo. Todo el esfuerzo que va en vano se convierte en dolor. No se puede confiar en sus objetivos en constante movimiento.





¡No cambie de opinión, tenga prioridades y expectativas claramente definidas!

Convertirse en un detractor

“No puedo dejar de lado un comentario menor, incluso con un resultado perfectamente excelente”.





“Pase comentarios ofensivos con la expectativa de que corregirá a los demás”.





“Siga mencionando que el proyecto fracasará a pesar de que tiene muchas posibilidades de éxito”.





Cuando buscas constantemente los aspectos negativos sin resaltar los positivos, drena las energías de otras personas. Hablar negativamente de los demás frente a alguien también les hace pensar que también hablarás de ellos de esta manera. Cuando la negatividad es todo lo que buscas, no hay lugar para que la confianza entre en acción.





¡No pierdas el tiempo en la negatividad, busca el lado bueno de las cosas!

Actuar como un sabelotodo

“Trata de fingir cuando no sabes algo”.





“Niégate a decir 'No lo sé'”.





“Listo para compartir soluciones sin escuchar adecuadamente los problemas”.





Puede que no lo veas, pero todo el mundo odia a la persona que siempre tiene todas las respuestas correctas (o finge saberlo todo). No puedes formar conexiones significativas a menos que también estés dispuesto a compartir tu vulnerabilidad. Los demás pueden ver cuando estás fingiendo y cuando realmente sabes algo. Fingir mata la confianza.





Operar siempre con integridad y honestidad en el mundo, incluso cuando eso signifique enfrentar cosas difíciles de enfrentar. Ser genuino. Se honesto. No finjas nada. La verdad y la autenticidad generan respeto y confianza—Robert Iger





¡No finjas cuando no sabes algo, mantente real mostrando tus defectos y debilidades!

Evite la confrontación

“Dejar de lado el mal comportamiento en el equipo”.





“Evite compartir la retroalimentación real para salvar los sentimientos de los demás aunque les impida crecer”.





“Pon excusas para evitar enfrentar un conflicto con la esperanza de que desaparezca por sí solo”.





Evitar los conflictos no construye relaciones, las destruye. Negarse a manejar el mal comportamiento en el equipo, no decir cosas que otros necesitan escuchar y dejar abiertas conversaciones difíciles durante mucho tiempo no agrada a los demás. Les molesta. No use un sándwich de retroalimentación ni trate de endulzar su mensaje. Di lo que tengas que decir sin dudarlo.





¡No evites la incomodidad, abrázala!

Libertad ilimitada

“Empoderar a las personas sin darles las herramientas necesarias para tener éxito”.





“No proporcionar claridad sobre las decisiones que pueden tomar por su cuenta y las que necesitan su participación”.





“Compartir demasiada información u ocultar información que necesitan para tener éxito”.





Ya sea para tomar decisiones, compartir información o cualquier otra forma de comunicación, la libertad ilimitada solo genera distracción y confusión. La confianza se rompe cuando las personas no obtienen el contexto y la claridad necesarios para hacerlo bien.





¡No opere en los extremos, defina límites y trabaje dentro de ellos!

Resumen

Perderá la confianza como gerente si no presta atención a cómo se comporta con los demás y la forma en que lo perciben. Solo dígale a su equipo que haga algo que también pueda demostrar en acción. No solo hable por hablar, también camine por el camino. Cumple con tus compromisos. Cumplir las promesas no significa cumplirlas a toda costa. La intención es más importante que el resultado. En lugar de echar la culpa cuando las cosas no salen como se esperaba, asuma la responsabilidad por ellas. Trabaje activamente con su equipo para pensar en soluciones. No cambie de rumbo al tomar decisiones y definir prioridades. Su equipo necesita enfoque y claridad para hacer contribuciones significativas. La negatividad absorbe el tiempo y la energía de las personas. La positividad trae alegría y motivación al trabajo. No hay necesidad de jugar al policía malo todo el tiempo. Deja espacio para la diversión. Muestre a su equipo sus defectos e imperfecciones. Esa es la única manera de construir conexiones duraderas. No evite los conflictos aunque sean incómodos. Di lo que tengas que decir, incluso si es doloroso para la otra persona. Necesitan aprender a enfrentar la realidad de su situación. La buena comunicación y el empoderamiento no vienen con una libertad sin sentido. Requiere establecer límites y apegarse a ellos.