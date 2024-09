Como enviar mensagens de texto SMS usando Python

Você pode automatizar o envio de mensagens SMS em qualquer idioma.





Python perenemente encabeça a lista de linguagens populares, então vamos ver como enviar mensagens de texto usando Python .





O truque não é tanto o idioma que você usa para enviar mensagens de texto, mas sim a API que você emprega.





Claro, teoricamente, você poderia escrever um código do zero que aceitasse o texto, formatá-lo para SMS e encaminhá-lo para um provedor de telecomunicações. Quinze anos atrás, talvez você tivesse feito exatamente isso, mas graças aos provedores de serviços em nuvem, ninguém mais precisa fazer isso.





Hoje, temos dezenas de plataformas de comunicação em nuvem que oferecem interfaces de programação de aplicativos (API) que qualquer pessoa pode usar para adicionar mensagens de texto a aplicativos rapidamente.





Uma API de SMS permite que os desenvolvedores integrem o envio e o recebimento de mensagens de texto com seus aplicativos existentes. No back-end, ele se comunica com uma plataforma de comunicação que faz interface com as redes de telecomunicações e faz o próprio processamento das mensagens.





Para ver como funciona, olhamos para o Plivo API de SMS . O Plivo tem a classificação mais alta em satisfação entre as plataformas de comunicação em nuvem no site independente de avaliações peer-to-peer G2. Plivo fornece kits de desenvolvimento de software (SDK) em sete idiomas, incluindo Python.





Para começar, inscreva-se em uma conta gratuita do Plivo e use os créditos gratuitos fornecidos para alugar um número de telefone para enviar e receber mensagens.





A documentação do Plivo fornece instruções sobre como configurar um ambiente de desenvolvimento Python , incluindo a instalação do Plivo SDK do Python , configurando um servidor Flask e instalando o ngrok, que expõe servidores locais executados atrás de NATs e firewalls para a Internet pública por meio de túneis seguros.





Você não precisa de Flask ou ngrok para enviar mensagens SMS, mas se planeja recebê-las, precisará usar ferramentas como essas.

Crie o aplicativo de envio de SMS

Agora você pode mergulhar direto na codificação. Crie um arquivo chamado send_sms.py e cole nele este código.





Substitua os espaços reservados de autenticação pelas credenciais de autenticação da sua conta, que você pode encontrar na página inicial do console do Plivo.





Substitua os espaços reservados do número de telefone por números de telefone reais no formato E.164 (por exemplo, +12025551234). Escolha seu próprio número de celular como destino para poder ver o código em ação. Em seguida, salve o arquivo.





import plivo client = plivo.RestClient('<auth_id>','<auth_token>') response = client.messages.create( src='<sender_number>', dst='<destination_number>', text='Hello, world!',) print(response)





Teste seu aplicativo

Agora execute o programa.





$ python send_sms.py





Você deve receber um "Olá, mundo!" mensagem em seu telefone.

É claro que este exemplo é o mais simples possível.





Você pode imaginar cenários mais complexos - procurar o número de telefone de um cliente e enviar a ele um lembrete de compromisso, por exemplo, ou enviar a alguém um código de segurança que possa ser usado para autenticação de dois fatores.





Independentemente de como você o usa, a integração do SMS com seus aplicativos Python é mais simples do que você pode imaginar. As mensagens de texto abrem todos os tipos de oportunidades para as empresas. Não há tempo como o presente para usar o SMS para dar uma vantagem competitiva ao seu negócio.