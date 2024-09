Comment envoyer des messages texte SMS à l'aide de Python

Vous pouvez automatiser l'envoi de SMS dans n'importe quelle langue.





Python est toujours en tête de liste des langages populaires, alors regardons comment envoyer des messages texte en utilisant Python .





L'astuce n'est pas tant la langue que vous utilisez pour envoyer des messages texte, mais plutôt l'API que vous utilisez.





Bien sûr, théoriquement, vous pouvez écrire du code à partir de zéro qui accepte le texte, le formate pour les SMS et le transmet à un fournisseur de télécommunications. Il y a quinze ans, vous auriez peut-être fait exactement cela, mais grâce aux fournisseurs de services cloud, personne n'a plus besoin de le faire.





Aujourd'hui, nous avons des dizaines de plates-formes de communication cloud qui offrent des interfaces de programmation d'applications (API) que n'importe qui peut utiliser pour ajouter rapidement la messagerie texte aux applications.





Une API SMS permet aux développeurs d'intégrer l'envoi et la réception de messages texte à leurs applications existantes. En back-end, il communique avec une plate-forme de communication qui s'interface avec les réseaux de télécommunications et effectue le traitement proprement dit des messages.





Pour voir comment cela fonctionne, nous avons regardé celui de Plivo API SMS . Plivo a la meilleure note de satisfaction parmi les plates-formes de communication cloud sur le site indépendant d'examens peer-to-peer G2. Plivo fournit des kits de développement logiciel (SDK) en sept langages, dont Python.





Pour commencer, créez un compte Plivo gratuit et utilisez les crédits gratuits fournis pour louer un numéro de téléphone avec lequel envoyer et recevoir des messages.





La documentation de Plivo fournit des instructions sur comment configurer un environnement de développement Python , y compris l'installation de Plivo SDK Python , la configuration d'un serveur Flask et l'installation de ngrok, qui expose les serveurs locaux exécutés derrière des NAT et des pare-feu à l'Internet public via des tunnels sécurisés.





Vous n'avez pas besoin de Flask ou de ngrok pour envoyer des messages SMS, mais si vous prévoyez de les recevoir, vous devrez utiliser des outils comme ceux-ci.

Créer l'application d'envoi de SMS

Vous pouvez maintenant plonger directement dans le codage. Créez un fichier appelé send_sms.py et collez-y ce code.





Remplacez les espaces réservés auth par les identifiants d'authentification de votre compte, que vous pouvez trouver sur la page d'accueil de la console Plivo.





Remplacez les espaces réservés des numéros de téléphone par les numéros de téléphone réels au format E.164 (par exemple, +12025551234). Choisissez votre propre numéro de mobile comme destination afin que vous puissiez voir le code en action. Enregistrez ensuite le fichier.





import plivo client = plivo.RestClient('<auth_id>','<auth_token>') response = client.messages.create( src='<sender_number>', dst='<destination_number>', text='Hello, world!',) print(response)





Testez votre application

Exécutez maintenant le programme.





$ python send_sms.py





Vous devriez recevoir un "Hello, world!" message sur votre téléphone.

Bien sûr, cet exemple est à peu près aussi simple que possible.





Vous pouvez imaginer des scénarios plus complexes - rechercher le numéro de téléphone d'un client et lui envoyer un rappel de rendez-vous, par exemple, ou envoyer à quelqu'un un code de sécurité qu'il peut utiliser pour une authentification à deux facteurs.





Quelle que soit l'utilisation que vous en faites, l'intégration de SMS à vos applications Python est plus simple que vous ne l'auriez imaginé. La messagerie texte ouvre toutes sortes d'opportunités pour les entreprises. C'est le moment d'utiliser les SMS pour donner à votre entreprise un avantage concurrentiel.