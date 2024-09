Como entrar e jogar no metaverso Sandbox

A pressão por projetos de metaverso é maior do que nunca, graças aos esforços de centenas de empresas.





Hoje, existem vários jogos que usam criptomoedas, NFTs e inúmeros outros recursos da Web 3.0 . Desses projetos, poucos se destacam mais do que The Sandbox, um metaverso extenso com moeda blockchain exclusiva e mundos criados por usuários.





Os entusiastas de criptografia em todo o mundo se beneficiarão muito ao saber como entrar e jogar no metaverso do Sandbox. Quanto mais cedo eles começarem, mais cedo eles poderão começar a jogar para ganhar enquanto desfrutam de centenas de mundos de jogo únicos!

O que é a caixa de areia?

Para aqueles que não estão familiarizados com o Sandbox , pode ser mais fácil pensar nele como um ROBLOX baseado em criptografia.





O Sandbox é uma enorme seleção de mundos virtuais criados por usuários e desenvolvedores. Esses mundos variam de pontos de encontro sociais a terras com missões e aventuras semelhantes a jogos. Cada mundo é conhecido como um LAND, e vários LANDs podem ser combinados para formar um ESTATE.





Através do uso de criptomoeda junto com a compra e venda, os jogadores podem criar LANDs com suas próprias experiências únicas. Muitos desses LANDs são gratuitos para jogar, embora seja possível para os jogadores criarem LANDs que exijam pagamento antes de serem acessados.





Como mencionado, muitas das qualidades do Sandbox estão centradas em criptomoedas e NFTs. Uma grande razão pela qual as pessoas jogam no The Sandbox é ganhar a criptomoeda SAND exclusiva. SAND é necessário para fazer compras em todo o conteúdo do metaverso. Isso inclui certos jogos feitos pelo usuário, LAND e ASSETs a serem colocados nos LANDs. ASSETs são outro exemplo da conexão do Sandbox com criptomoedas, atuando como criações feitas por jogadores que são convertidas em NFTs após a conclusão. Os jogadores podem até usar NFTs como seus próprios avatares pessoais.





Em termos mais simples, o Sandbox foi projetado para permitir que os jogadores ganhem e usem criptomoedas enquanto jogam uma ampla seleção de jogos.

Como entrar na caixa de areia

Como seria de esperar, você precisará de uma carteira de criptomoedas para acessar todos os recursos do The Sandbox. As carteiras suportadas incluem Coinbase, MetaMask, Bitski, Venly, WalletConnect, Wombat, Opera Crypto Wallet e Brave.





Todos esses métodos, exceto Bitski e Venly, usam Web 3 para conectá-lo ao The Sandbox. Quando você entra Site principal do Sandbox , você encontrará um botão para entrar que o levará ao processo de registro.





O registro pelo Web 3 é simples; basta escolher sua conta preferida e você deve obter um pop-up da extensão do seu navegador pedindo para vincular sua assinatura. Se você usar um dos métodos de e-mail, basta fazer login na sua conta depois de escolhê-la no The Sandbox. Depois que tudo estiver preparado, você poderá inserir seu e-mail e nome de usuário para finalizar sua conta e começar a jogar neste vasto metaverso!





Depois de criar uma conta, os jogadores devem baixar a versão do aplicativo The Sandbox. Como o jogo ainda está em sua versão Alpha, você poderá fazer isso clicando no botão “Download Alpha” encontrado no site principal. Depois de baixar e instalar o aplicativo, você poderá fazer login diretamente no The Sandbox. A partir daí, você pode visitar e descobrir centenas de diferentes mundos criados por usuários. Você também pode usar vários recursos, como __ The Sandbox Game Maker __ para criar seu próprio jogo dentro do metaverso.

Como jogar jogos no Sandbox

Como grande parte do The Sandbox é gerado pelo usuário, uma das maneiras mais fáceis de iniciar um jogo é simplesmente entrar em um dos muitos LANDs que você encontrará em seu aplicativo. No entanto, aqueles que desejam aproveitar ao máximo o próprio Sandbox devem considerar verificar a guia Play em seu site .



Isso levará a um mapa repleto de LANDs oficiais criados por desenvolvedores e franquias parceiras. Existem até alguns mundos centrados em celebridades como Snoop Dogg e Steve Aoki. Dependendo de quando você decidir jogar, alguns mundos podem estar indisponíveis e esmaecidos. Caso queira jogar um mundo que esteja disponível, basta clicar no LAND e apertar o botão Play que aparece. Seu navegador iniciará o aplicativo para você e o enviará diretamente para o LAND!





O Sandbox ainda está em Alpha, e muitos dos jogos disponíveis nele são muito simplistas. Todos eles seguem uma fórmula de exploração em terceira pessoa, com muitos mundos oficiais nem apresentando inimigos para batalhar. Os jogadores que pretendem seguir o ângulo de jogar para ganhar provavelmente vão querer jogar esses mundos, seguindo todas as missões dentro deles.





Embora muitas dessas missões sejam simples e às vezes repetitivas, é difícil argumentar contra elas quando as recompensas podem resultar em prêmios em dinheiro reais. A simplicidade do Sandbox é sua maior fraqueza, mas também serve como uma força fantástica, permitindo que jogadores de todas as origens entrem e comecem a ganhar criptomoedas.