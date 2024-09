Comment entrer et jouer à des jeux dans le métaverse Sandbox

La poussée des projets métavers est plus grande que jamais grâce aux efforts de centaines d'entreprises.





Aujourd'hui, de nombreux jeux utilisent la crypto -monnaie, les NFT et d'innombrables autres fonctionnalités Web 3.0 . Parmi ces projets, peu se démarquent plus que The Sandbox, un métaverse tentaculaire avec une monnaie blockchain unique et des mondes créés par les utilisateurs.





Les passionnés de crypto du monde entier bénéficieront grandement de savoir comment entrer et jouer à des jeux dans le métaverse The Sandbox. Plus tôt ils commenceront, plus tôt ils pourront commencer à jouer pour gagner en profitant de centaines de mondes de jeu uniques !

Qu'est-ce que le bac à sable ?

Pour ceux qui ne connaissent pas The Sandbox , il pourrait être plus facile de le considérer comme un ROBLOX basé sur la cryptographie.





Le Sandbox est une vaste sélection de mondes virtuels créés par les utilisateurs et les développeurs. Ces mondes vont des lieux de rencontre sociaux aux terres avec des quêtes et des aventures de type jeu. Chaque monde est connu sous le nom de LAND, et plusieurs LANDs peuvent être combinés pour former un ESTATE.





Grâce à l'utilisation de la crypto-monnaie parallèlement à l'achat et à la vente, les joueurs peuvent créer des LAND avec leurs propres expériences uniques. Beaucoup de ces LANDs sont gratuits, bien qu'il soit possible pour les joueurs de créer des LANDs qui nécessitent un paiement avant d'y accéder.





Comme mentionné, de nombreuses qualités de The Sandbox sont centrées sur la crypto-monnaie et les NFT. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens jouent dans The Sandbox est de gagner la crypto-monnaie unique SAND. SAND est nécessaire pour effectuer des achats sur tout le contenu du métaverse. Cela inclut certains jeux créés par l'utilisateur, LAND et ASSET à placer dans les LANDs. Les ASSET sont un autre exemple de la connexion de The Sandbox à la crypto-monnaie, agissant comme des créations créées par les joueurs qui sont converties en NFT une fois terminées. Les joueurs peuvent même utiliser les NFT comme leurs propres avatars personnels.





En termes plus simples, The Sandbox est conçu pour permettre aux joueurs de gagner et d'utiliser de la crypto-monnaie tout en jouant à une large sélection de jeux.

Comment entrer dans le bac à sable

Comme on pouvait s'y attendre, vous aurez besoin d'un portefeuille de crypto-monnaie pour accéder à toutes les fonctionnalités de The Sandbox. Les portefeuilles pris en charge incluent Coinbase, MetaMask, Bitski, Venly, WalletConnect, Wombat, Opera Crypto Wallet et Brave.





Toutes ces méthodes, à l'exception de Bitski et Venly, utilisent Web 3 pour vous connecter à The Sandbox. Quand vous entrez Le site principal de Sandbox , vous trouverez un bouton de connexion qui vous mènera au processus d'inscription.





L'inscription via le Web 3 est simple ; choisissez simplement votre compte préféré et vous devriez obtenir une fenêtre contextuelle de votre extension de navigateur vous demandant de lier votre signature. Si vous utilisez l'une des méthodes de messagerie, vous devrez simplement vous connecter à votre compte après l'avoir choisi sur The Sandbox. Une fois que tout est prêt, vous pourrez entrer votre email et votre nom d'utilisateur pour finaliser votre compte et commencer à jouer dans ce vaste métaverse !





Après avoir créé un compte, les joueurs voudront télécharger la version de l'application The Sandbox. Comme le jeu est actuellement encore dans sa version Alpha, vous devriez pouvoir le faire en cliquant sur le bouton "Télécharger Alpha" trouvé sur le site Web principal. Après avoir téléchargé et installé l'application, vous pourrez vous connecter directement à The Sandbox. De là, vous pouvez visiter et découvrir des centaines de mondes différents créés par les utilisateurs. Vous pouvez également utiliser diverses ressources telles que __ The Sandbox Game Maker __ pour créer votre propre jeu dans le métaverse.

Comment jouer à des jeux dans le bac à sable

Parce qu'une grande partie de The Sandbox est générée par les utilisateurs, l'un des moyens les plus simples de démarrer un jeu consiste simplement à rejoindre l'un des nombreux LANDs que vous trouverez dans son application. Cependant, ceux qui veulent profiter pleinement de The Sandbox lui-même devraient plutôt envisager de vérifier l'onglet Jouer sur son site Web .



Cela conduira à une carte remplie de LANDs officiels créés par des développeurs et des franchises partenaires. Il existe même quelques mondes centrés sur des célébrités telles que Snoop Dogg et Steve Aoki. Selon le moment où vous décidez de jouer, certains mondes peuvent être indisponibles et grisés. Si vous voulez jouer à un monde disponible, cliquez simplement sur le LAND et appuyez sur le bouton Play qui apparaît . Votre navigateur lancera l'application pour vous et vous enverra directement dans le LAND !





Le Sandbox est actuellement encore en Alpha, et de nombreux jeux disponibles sont très simplistes. Ils suivent tous une formule d'exploration à la troisième personne, avec de nombreux mondes officiels ne comportant même pas d'ennemis à combattre. Les joueurs visant à suivre l'angle du jeu pour gagner voudront probablement jouer à ces mondes, en suivant chaque quête en leur sein.





Même si bon nombre de ces quêtes sont simples et parfois répétitives, il est difficile de les contredire lorsque les récompenses peuvent se traduire par de véritables prix en argent. La simplicité du Sandbox est sa plus grande faiblesse, mais elle constitue également une force fantastique, permettant aux joueurs de toutes origines de se lancer et de commencer à gagner de la crypto-monnaie.