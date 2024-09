Celebrando videogames e escritores de videogames com #Noonies2022

Como todos sabem, o HackerNoon's Prêmio Noonie 2022 estão bem encaminhados. O que são os Noonies? São prêmios criados para celebrar o que há de melhor em tecnologia, jogos, internet e muito mais. Mas a área na qual vamos focar hoje são os jogos; são mais de 20 prêmios só nessa categoria. Então, vamos conferir alguns deles.





Este artigo foi inspirado por Dez prêmios #Noonies2022 que valem a pena votar , um artigo escrito por nosso destemido líder e CEO da HackerNoon, David Smokee . Confira para saber mais e ver quais outros prêmios estão em disputa.





Jogo do ano

2022 foi um ótimo ano para videogames; é por isso que um dos prêmios mais cobiçados é Jogo do ano . A partir de agora, existem 11 jogos em disputa. Alguns deles incluem Elden Ring, Horizon Forbidden West e Pokemon Legends: Arceus. Veja um jogo que você acha que deveria ser incluído? Nomear é tão fácil como sempre. Basta descer a página, inserir as informações do indicado e pronto!





E se há um jogo que você realmente gosta, mas não acha que é o jogo do ano, existem outras categorias para as quais você pode indicá-lo, incluindo Jogo para um jogador do ano e Jogo multijogador do ano . Mas há outro grande prêmio de jogo a considerar.





Jogo independente do ano

É bom celebrar jogos AAA, jogos multijogador e jogos assim, mas também é necessário celebrar jogos indie. Os jogos independentes ficaram cada vez melhores ao longo dos anos e merecem ser reconhecidos. A categoria Jogo Indie do Ano está aqui para fazer exatamente isso.





Os indicados deste ano incluem Tunic, OlliOlli World, Stray e muito mais. Se você está procurando um jogo desafiador que não segure sua mão, o Tunic é o jogo para você. Se você gosta de skate e jogos de plataforma, considere o OlliOlli World . E se você simplesmente ama gatos (e quem não ama?), confira Stray .





YouTuber de jogos do ano e Twitch Streamer de jogos do ano

Isso pode parecer estranho para aqueles de fora da comunidade de jogos, mas as pessoas que adoram jogar videogames também gostam de assistir outras pessoas jogando videogames. É por isso que YouTubers de jogos e streamers do Twitch têm milhões de seguidores. E também é por isso que temos os prêmios Gaming Twitch Streamer of the Year e Gaming YouTuber of the Year .





Os indicados ao streamer incluem Shroud , Ninja e Rubius . Os YouTubers que competem pelo YouTuber do Ano incluem NickMercs , VanossGaming e Mr. Beast . Embora todos sejam ótimos indicados, lembre-se de que você pode indicar seu próprio streamer/YouTuber favorito.





Melhor comunidade de discórdia para jogos

Ok, então não é suficiente para nós jogar videogames e assistir outras pessoas jogando. Adoramos conversar e conhecer pessoas que amam os mesmos jogos que nós. E o Discord é um ótimo lugar para encontrar pessoas com interesses semelhantes. Queremos mostrar isso com o prêmio de Melhor Comunidade de Discord de Jogos .





Seja porque são as mais úteis, as mais engraçadas ou as mais gentis, essas comunidades são algumas das melhores que o Discord tem a oferecer. Os indicados deste ano incluem RFOX , The Sandbox e Ethermore .





Guru de jogos do ano

Ok, falamos sobre jogar, assistir e discutir videogames. Mas há uma coisa enorme sobre a qual ainda não falamos, e isso é escrever sobre videogames. Claro, temos muitos prêmios celebrando os escritores incríveis que escrevem no HackerNoon. Escritores que cobrem Nintendo , jogos para PC , desenvolvimento de jogos e até mesmo a própria indústria de jogos .





Outro prêmio é o Gaming Guru of the Year , que é concedido ao maior jogador do HackerNoon. Vejamos alguns dos nomeados.





Além dos videogames, outra paixão de Chingiz Nazar é a robótica. Eles escreveram artigos como [How to Build an Arduino Starship Game Controlled by Joystick and Computer](https://How to Build an Arduino Starship Game Controlled by Joystick and Computer) e How I Developed the Classic Pong Game on an Arduino Placa . Portanto, não é surpresa que Nazar também seja indicado para Criador das Coisas Mais Estranhas .





Lacy Long cativou a comunidade HackerNoon com artigos sobre Nintendo, jogos independentes e Monster Hunter. Quer saber sobre o futuro da série Mario e Luigi ? Ou quer saber qual jogo Monster Hunter é o melhor? Lucy tem você coberto.





Lina Survila é tanto uma guru dos jogos quanto uma guru da tecnologia. Ela escreveu artigos como Owning Digital Assets in Decentraland: Is Metaverse the Future? e Sobre o futuro dos jogos: o vencedor leva todos nós . Ela também é uma vencedora anterior do Noonie; em 2020, ela ganhou o prêmio HackerNoon Contributor of the Year - Women in Tech.





E estes são apenas três dos 19 indicados para Gaming Guru do ano. Todos os 19 deles são dignos do prêmio, mas apenas um vai ganhar. Se você tem um colaborador de jogos favorito, certifique-se de dar um voto a ele. E se você acha que falta algum, não se esqueça de indicá-lo.





