Célébrer les jeux vidéo et les auteurs de jeux vidéo avec #Noonies2022

Comme vous le savez tous, HackerNoon's Prix Noonie 2022 sont en bonne voie. Quels sont les Noonies? Ce sont des récompenses créées pour célébrer le meilleur de la technologie, des jeux, d'Internet, etc. Mais le domaine sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui est le jeu ; il y a plus de 20 récompenses dans cette seule catégorie. Alors, vérifions certains d'entre eux.





Cet article a été inspiré par Dix prix #Noonies2022 valent le vote , un article écrit par notre leader intrépide et PDG de HackerNoon, David Smoke .





Jeu de l'année

2022 a été une excellente année pour les jeux vidéo ; c'est pourquoi l'un des prix les plus convoités est Jeu de l'année . À l'heure actuelle, il y a 11 matchs en lice. Certains d'entre eux incluent Elden Ring, Horizon Forbidden West et Pokemon Legends: Arceus. Vous voyez un jeu qui, selon vous, devrait être inclus ? La nomination est plus facile que jamais. Descendez simplement la page, entrez les informations du candidat, et c'est tout !





Et s'il y a un jeu que vous aimez vraiment mais que vous ne pensez pas que c'est la qualité du jeu de l'année, il y a d'autres catégories pour lesquelles vous pouvez le nommer, y compris Jeu solo de l'année et Jeu multijoueur de l'année . Mais il y a un autre grand prix de jeu à considérer.





Jeu indépendant de l'année

C'est bien de célébrer les jeux AAA, les jeux multijoueurs et les jeux comme ça, mais il est également nécessaire de célébrer les jeux indépendants. Les jeux indépendants n'ont fait que s'améliorer au fil des ans, et ils méritent d'être reconnus. La catégorie Jeu indépendant de l'année est là pour faire exactement cela.





Les nominés de cette année incluent Tunic, OlliOlli World, Stray, et plus encore. Si vous recherchez un jeu stimulant qui ne vous tient pas la main, Tunic est le jeu qu'il vous faut. Si vous aimez le skateboard et les jeux de plateforme, pensez à OlliOlli World . Et si vous aimez les chats (qui n'aime pas ?), consultez Stray .





YouTubeur de jeux vidéo de l'année et streamer Twitch de jeux vidéo de l'année

Cela peut sembler étrange à ceux qui ne font pas partie de la communauté des joueurs, mais les personnes qui aiment jouer à des jeux vidéo aiment aussi regarder d'autres personnes jouer à des jeux vidéo. C'est pourquoi les YouTubers et les streamers Twitch ont des millions d'abonnés. Et c'est aussi pourquoi nous avons les prix Gaming Twitch Streamer of the Year et Gaming YouTuber of the Year .





Les nominés des streamers incluent Shroud , Ninja et Rubius . Les YouTubers en compétition pour le YouTuber de l'année incluent NickMercs , VanossGaming et Mr. Beast . Bien que ce soient tous d'excellents nominés, n'oubliez pas que vous pouvez nommer votre propre streamer/YouTuber préféré.





Meilleure communauté Discord de jeu

D'accord, il ne nous suffit donc pas de jouer à des jeux vidéo et de regarder d'autres personnes y jouer. Nous aimons parler et rencontrer des gens qui aiment les mêmes jeux que nous. Et Discord est un endroit idéal pour rencontrer ceux qui ont des intérêts similaires. Nous voulons le montrer avec le prix de la meilleure communauté Discord de jeu .





Que ce soit parce qu'elles sont les plus utiles, les plus drôles ou les plus gentilles, ces communautés sont parmi les meilleures que Discord a à offrir. Les nominés cette année incluent RFOX , The Sandbox et Ethermore .





Gourou de jeu de l'année

D'accord, nous avons parlé de jouer, de regarder et de discuter de jeux vidéo. Mais il y a une chose énorme dont nous n'avons pas encore parlé, et c'est d'écrire sur les jeux vidéo. Bien sûr, nous avons de nombreux prix célébrant les incroyables écrivains qui écrivent sur HackerNoon. Des écrivains qui couvrent Nintendo , PC Gaming , Game Development et même The Game Industry lui-même.





Un autre prix est le Gaming Guru of the Year , qui est décerné au plus grand joueur de HackerNoon. Regardons quelques-uns des nominés.





Outre les jeux vidéo, un autre amour pour Chingiz Nazar est la robotique. Ils ont écrit des articles tels que [How to Build an Arduino Starship Game Controlled by Joystick and Computer](https://How to Build an Arduino Starship Game Controlled by Joystick and Computer) et How I Developed the Classic Pong Game on an Arduino Conseil . Il n'est donc pas surprenant que Nazar soit également nominé pour Creator of the Strangest Things .





Lacy Long a captivé la communauté HackerNoon avec des articles sur Nintendo, les jeux indépendants et Monster Hunter. Vous voulez connaître l'avenir de la série Mario et Luigi ? Ou voulez-vous quel jeu Monster Hunter est le meilleur? Lucy vous a couvert.





Lina Survila est autant une gourou du jeu qu'une gourou de la technologie. Elle a écrit des articles comme Owning Digital Assets in Decentraland: Is Metaverse the Future? et Sur l'avenir du jeu : Winner Takes Us All . Elle est également une ancienne gagnante de Noonie; en 2020, elle a remporté le prix HackerNoon Contributor of the Year - Women in Tech.





Et ce ne sont que trois des 19 nominés pour le Gaming Guru de l'année. Tous les 19 d'entre eux sont dignes du prix, mais un seul gagnera. Si vous avez un contributeur de jeu préféré, assurez-vous de lui donner un vote. Et si vous pensez qu'il en manque un, n'oubliez pas de le nommer.





