Explicação de cada indicador de credibilidade de emoji no HackerNoon

Na HackerNoon, acreditamos que a transparência com o leitor é a chave para construir confiança entre escritor e leitor. Para dar aos leitores o máximo de transparência possível, queríamos criar maneiras rápidas e fáceis de transmitir ao leitor informações que eles gostariam de saber sobre uma história antes de lê-la.





Isso pode ser algo tão simples como dizer ao leitor se a história é uma notícia ou um artigo de opinião. Por outro lado, há coisas mais complicadas que podemos querer comunicar ao leitor, como se o escritor tem ou não interesse nas empresas sobre as quais está escrevendo, ou se usou IA para escrever o artigo.





Para atingir esses objetivos,lançamos Indicadores de Credibilidade Emoji ! Mais detalhes também podem ser encontrados em nossa seção de ajuda :-)





O que são indicadores de credibilidade de emojis?

São emojis que aparecerão abaixo do perfil do autor na barra lateral de cada história:









Você notará uma nova seção no perfil do escritor intitulada “Credibilidade”. Lá você verá alguns emojis.





Se você destacar o emoji, ele dirá o que significa:









Com estes indicadores, esperamos que os redatores possam dar aos leitores total transparência e que os leitores sintam que têm toda a informação de que necessitam num local conveniente e fácil de encontrar.





Abaixo, você pode ler sobre todos os nossos indicadores atuais de credibilidade de emojis, o que eles significam e como usá-los.





Nota: Atualizaremos este post à medida que novos indicadores forem adicionados.





Índice do Indicador:

Contexto e isenções de responsabilidade Relatório Original Licença de código DYOR Juros adquiridos No chão Referência Companhias associadas HODL Assistido por IA

Tipos de conteúdo Notícias Guia Avaliações Liderança inovadora/artigo de opinião Lançamento do produto Comédia Ficção Comunicado de imprensa Entrevista Vídeo Podcasts







Contexto e isenções de responsabilidade

Relatório Original





Use este indicador quando o conteúdo da sua história não tiver sido publicado em nenhum outro lugar antes.





Relatórios originais significam que essas informações não são apenas novas para a comunidade HackerNoon, mas também para a Internet como um todo.









O que não é reportagem original?

Escrever ou redirecionar um comunicado de imprensa

Guias, orientações, artigos de opinião, análises

Liderança inovadora

O que são relatórios originais?

Últimas notícias

Relatórios de um evento/conferência, tópicos/notícias não abordados em nenhum outro lugar

Exposições, peças com pesquisas originais (sem parafrasear pesquisas/histórias de outras pessoas)





Licença de código





HackerNoon edita todas as histórias para qualidade, moderação e verificação de fatos.





No entanto, não verificamos todos os códigos incluídos em nossos artigos.





Não podemos garantir a qualidade ou segurança do código escrito por nossos colaboradores. Tenha cuidado ao usar qualquer código que você vê em nossa plataforma.





DYOR: Faça sua própria pesquisa





Esta isenção de responsabilidade se aplica a artigos de investimento, criptografia e financeiros. Não temos recursos para examinar as carteiras de investimentos ou o histórico de carreira de nossos colaboradores, por isso não podemos garantir que seus conselhos o deixarão rico 🤣





Ao mesmo tempo, use este indicador para qualquer conteúdo relacionado à saúde, saúde mental ou segurança. Publicamos muito conteúdo sobre como abordar o equilíbrio entre vida profissional, hacking de vida e muito mais. Mas nada disso deve ser considerado um conselho profissional de saúde. Procure sempre um profissional certificado antes de tomar decisões importantes em relação à sua saúde ou segurança.





Juros adquiridos

Usamos esse indicador quando o redator tem interesse em um produto, ação, criptografia, empresa ou qualquer coisa mencionada na história. Isso pode ser interesse monetário adquirido, comercial ou outro.





Os juros adquiridos não precisam ser apenas dinheiro.





Fazer parte da comunidade de um produto ou empresa ou ter qualquer tipo de relacionamento comercial também é um interesse adquirido. Basicamente, se você tiver algum motivo para não ser 100% objetivo/imparcial, precisamos avisar o leitor.





No chão





Usamos este indicador quando o escritor estava fisicamente presente em locais relevantes para esta história.





Também só deve ser usado quando a localização for um fator importante da história.





Isso pode se aplicar a notícias locais ou regionais, eventos presenciais e muito mais.





Por outro lado, não deve ser usado para guias técnicos, análises, etc.





Referência





Links de referência e afiliados são permitidos no HackerNoon, desde que você siga nossas diretrizes.





Revise todos os nossos links de referência e regras de backlink aqui:





https://help.hackernoon.com/backlinks-guideline









Certifique-se de informar ao leitor, usando este indicador de emoji e na introdução da história, com quais sites você tem parcerias afiliadas.





Companhias associadas





Este indicador emoji é usado quando o escritor tem ou teve algum tipo de relacionamento comercial com as empresas mencionadas na história. Use este indicador para dizer ao leitor exatamente quais são essas empresas.





Se a sua empresa não estiver listada na lista de empresas do indicador, ignore-a e use o indicador de interesse adquirido mencionado acima.









HODL





O capitalismo é forte neste.





Bem, é forte na maioria das sociedades e se você pode se beneficiar dos lucros de uma criptomoeda ou de uma ação, você precisa usar este indicador para obter total transparência.





Claro, isso só é relevante quando a história que você está escrevendo menciona uma ou mais criptomoedas que você possui.





Se você está escrevendo sobre as especificações mais recentes do iPhone, não precisamos saber que você possui ETH 🤣.









Assistido por IA





Na HackerNoon acreditamos que a transparência com o leitor é fundamental para ganhar confiança.





Os contribuidores do HackerNoon PRECISAM usar este indicador quando a história contém texto, imagens, vídeos gerados por IA ou outros.





Mesmo que o autor tenha usado apenas IA (como ChatGPT ) para pesquisa, edição ou para gerar esboços, você ainda deve usar este indicador e dizer claramente ao leitor em sua introdução como você usou IA na história.













Tipos de conteúdo

Notícias





Este indicador é para histórias que contenham informações factuais sobre um evento recente.





Pode ser um relatório completo ou uma notícia curta, mas deve ser principalmente um relato objetivo de eventos.





No estilo tradicional do HackerNoon, é claro que você é livre (e encorajado) para comentar sobre os eventos ou também dar suas opiniões.





Guia





Este indicador é para histórias que vão te ensinar como fazer algo novo ou como fazer algo melhor.





Inclui orientações, guias de codificação, hacks, dicas de carreira e muito mais.





















Avaliações





Use este indicador quando a história elogia e/ou critica um produto, empresa, serviço, livro, jogo ou qualquer outra coisa que as pessoas gostem de resenhar na Internet.





Publicamos análises sobre hardware, software, serviços, jogos, livros e muito mais.





















Liderança inovadora / artigo de opinião





Usamos esse indicador quando a história é um artigo de opinião baseado no ponto de vista do autor e provavelmente contém pensamentos subjetivos.





A diferença entre guias e liderança inovadora é normalmente que os guias contêm informações universalmente verdadeiras.





Por exemplo: Para fazer uma captura de tela no Windows, segure Windows Key → Shift → S





Por outro lado, um artigo de opinião pode conter pensamentos bem fundamentados e lógicos, mas não pode ser publicado simplesmente como uma verdade universal.





Por exemplo: o Android é melhor que o iOS por vários motivos. Pessoas que gostam de ter controle total sobre seus dispositivos devem optar por um telefone Android.





É importante observar que publicamos e frequentemente publicamos histórias que não refletem necessariamente as opiniões do HackerNoon como um todo.





Lançamento do produto





Este indicador é para histórias que fornecem insights sobre novos produtos.





Permitimos histórias de lançamento de produtos no HackerNoon, desde que sejam principalmente sobre a tecnologia em si e não sobre marketing promocional / ardiloso ou cópias de vendas.

















Comédia / Sátira





Só para rir! Não nos cancele.





Este indicador é para peças que foram escritas para humor ou sátira e podem incluir declarações não factuais, histórias ou anedotas.





Por favor, não leve isso a sério e apenas aproveite.













Ficção





Às vezes a vida é mais estranha que a ficção... mas não essas histórias. Essas histórias são literalmente ficção .





Viu o que fizemos lá?

























Comunicado de imprensa





Use este indicador quando a história for um PR escrito por ou para a empresa mencionada nela.





Este indicador sinalizará ao leitor que o redator tem interesse na empresa e nos produtos nela mencionados.





















Entrevista





Entre dois monitores de computador Ferns : Esta história inclui uma entrevista em que o autor é o entrevistador ou o convidado/entrevistado.

































Vídeo





Os melhores vídeos da Internet arquivados e compartilhados no HackerNoon.





Caso você não saiba, permitimos que os usuários compartilhem vídeos do YouTube em artigos no HackerNoon, desde que haja texto suficiente na página para ainda ser um artigo.





Aqui estão alguns exemplos: https://hackernoon.com/tagged/youtubers









Podcasts





Os melhores podcasts da Internet arquivados e compartilhados no HackerNoon.





Caso você também não saiba disso, também permitimos que os usuários compartilhem podcasts no HackerNoon, desde que haja texto suficiente na página para constituir um artigo.









Atualmente, aceitamos apenas podcasts via incorporações do YouTube, mas ofereceremos suporte a mais formatos no futuro. Aqui estão alguns exemplos: https://hackernoon.com/tagged/podcast





Mais detalhes também podem ser encontrados em nossa seção de ajuda :-)