Chaque indicateur de crédibilité Emoji sur HackerNoon expliqué

Chez HackerNoon, nous pensons que la transparence avec le lecteur est la clé pour établir la confiance entre l'écrivain et le lecteur. Pour donner aux lecteurs autant de transparence que possible, nous voulions créer des moyens rapides et simples de fournir au lecteur les informations qu'il souhaiterait connaître sur une histoire avant de la lire.





Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que de dire au lecteur si l'histoire est un article d'actualité ou un article d'opinion. D'un autre côté, il y a des choses plus compliquées que nous pourrions vouloir communiquer au lecteur, comme par exemple si l'écrivain a ou non un intérêt direct dans les entreprises sur lesquelles il écrit, ou s'il a utilisé l'IA pour écrire l'article.





Pour atteindre ces objectifs, nous avonslancé les indicateurs de crédibilité Emoji ! Plus de détails peuvent également être trouvés dans notre section d'aide :-)





Que sont les indicateurs de crédibilité des Emoji ?

Ce sont des emojis qui apparaîtront sous le profil de l'auteur, dans la barre latérale de chaque histoire :









Vous remarquerez une nouvelle section sous le profil de l'écrivain intitulée « Crédibilité ». Là, vous verrez des emojis.





Si vous mettez l'emoji en surbrillance, il vous dira ce que cela signifie :









Avec ces indicateurs, nous espérons que les rédacteurs pourront offrir aux lecteurs une transparence totale et que ces derniers auront le sentiment de disposer de toutes les informations dont ils ont besoin dans un endroit pratique et facile à trouver.





Ci-dessous, vous pouvez découvrir tous nos indicateurs de crédibilité emoji actuels, leur signification et comment les utiliser.





Remarque : Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de nouveaux indicateurs seront ajoutés.





Indice des indicateurs :

Contexte et clauses de non-responsabilité Rapport original Licence de code DYOR Intérêt acquis Par terre Référence Entreprises associées HODL Assisté par l'IA

Types de contenu Nouvelles Guide Commentaires Leadership éclairé/article d’opinion Lancement de produit Comédie Fiction Communiqué de presse Entretien Vidéo Baladodiffusions







Contexte et clauses de non-responsabilité

Rapport original





Utilisez cet indicateur lorsque le contenu de votre histoire n’a jamais été publié ailleurs auparavant.





Les rapports originaux signifient qu'il ne s'agit pas seulement d'informations nouvelles pour la communauté HackerNoon, mais aussi d'informations nouvelles pour Internet dans son ensemble.









Qu'est-ce qui n'est pas un reportage original ?

Rédiger ou réutiliser un communiqué de presse

Guides, procédures pas à pas, articles d'opinion, critiques

Leadership éclairé

Qu’est-ce qu’un rapport original ?

Dernières nouvelles

Reportage d'un événement/sujets de conférence/actualités non couverts ailleurs

Exposés, pièces avec une recherche originale (ne paraphrasant pas les recherches/histoires d'autres personnes)





Licence de code





HackerNoon édite toutes les histoires pour en vérifier la qualité, la modération et les faits.





Cependant, nous ne vérifions pas chaque morceau de code inclus dans nos articles.





Nous ne pouvons pas garantir la qualité ou la sécurité du code écrit par nos contributeurs. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous utilisez l'un des codes que vous voyez sur notre plateforme.





DYOR : Faites vos propres recherches





Cette clause de non-responsabilité concerne les articles sur l’investissement, la cryptographie et la finance. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour examiner les portefeuilles d'investissement ou l'historique de carrière de nos contributeurs, nous ne pouvons donc pas garantir que leurs conseils vous rendront riche 🤣





En même temps, veuillez utiliser cet indicateur pour tout contenu concernant la santé, la santé mentale ou la sécurité. Nous publions de nombreux contenus sur la manière d'aborder l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le life hacking, et bien plus encore. Mais rien de tout cela ne doit être considéré comme un avis professionnel en matière de santé. Recherchez toujours un professionnel certifié avant de prendre des décisions importantes concernant votre santé ou votre sécurité.





Intérêt acquis

Nous utilisons cet indicateur lorsque l'écrivain a un intérêt direct dans un produit, une action, une crypto, une entreprise ou tout ce qui est mentionné dans l'histoire. Il peut s’agir d’intérêts financiers, d’affaires ou autres.





Les intérêts acquis ne doivent pas nécessairement être uniquement de l’argent.





Faire partie de la communauté d'un produit ou d'une entreprise ou entretenir toute sorte de relation commerciale est également un intérêt direct. Fondamentalement, si vous avez une raison de ne pas être objectif/impartial à 100 %, nous devons en informer le lecteur.





Par terre





Nous utilisons cet indicateur lorsque l'écrivain était physiquement présent dans un ou plusieurs endroits pertinents pour cette histoire.





Il ne doit également être utilisé que lorsque le lieu est un facteur important de l’histoire.





Cela peut s'appliquer aux actualités locales ou régionales, aux événements en personne, etc.





En revanche, il ne doit pas être utilisé pour des choses comme des guides techniques, des critiques, etc.





Référence





Les liens de parrainage et d'affiliation sont autorisés sur HackerNoon tant que vous suivez nos directives.





Veuillez consulter toutes nos règles relatives aux liens de parrainage et aux backlinks ici :





https://help.hackernoon.com/backlinks-guideline









Assurez-vous d'indiquer au lecteur à l'aide de cet indicateur emoji et dans l'introduction de l'histoire avec quels sites vous avez des partenariats d'affiliation.





Entreprises associées





Cet indicateur emoji est utilisé lorsque l'écrivain a ou a eu une relation commerciale avec des sociétés mentionnées dans l'histoire. Utilisez cet indicateur pour indiquer au lecteur exactement de quelles sociétés il s'agit.





Si votre entreprise ne figure pas dans la liste des entreprises de l'indicateur, veuillez l'ignorer et utiliser à la place l'indicateur d'intérêts acquis mentionné ci-dessus.









HODL





Le capitalisme est fort dans celui-ci.





Eh bien, c'est fort dans la plupart des sociétés et si vous souhaitez bénéficier des bénéfices d'une crypto ou d'une action, vous devez utiliser cet indicateur pour une transparence totale.





Bien entendu, cela n’est pertinent que lorsque l’histoire que vous écrivez mentionne un ou plusieurs cryptos que vous détenez.





Si vous écrivez sur les dernières spécifications de l'iPhone, nous n'avons pas vraiment besoin de savoir que vous possédez ETH 🤣.









Assisté par l'IA





Chez HackerNoon, nous pensons que la transparence avec le lecteur est la clé pour gagner la confiance.





Les contributeurs de HackerNoon DOIVENT utiliser cet indicateur lorsque l'histoire contient du texte, des images, des vidéos ou autres générés par l'IA.





Même si l'auteur vient d'utiliser l'IA (comme ChatGPT ) soit à des fins de recherche, d'édition ou pour générer des plans, vous devez toujours utiliser cet indicateur et indiquer clairement au lecteur dans votre introduction comment vous avez utilisé l'IA dans l'histoire.













Types de contenu

Nouvelles





Cet indicateur concerne les articles contenant des informations factuelles sur un événement récent.





Il peut s’agir d’un rapport complet ou d’un court article d’actualité, mais il doit surtout s’agir d’un rapport objectif sur les événements.





Dans le style traditionnel de HackerNoon, vous êtes bien sûr libre (et encouragé) de commenter les événements ou de donner également votre avis.





Guide





Cet indicateur concerne les histoires qui vous apprendront comment faire quelque chose de nouveau ou comment faire quelque chose de mieux.





Il comprend des procédures pas à pas, des guides de codage, des astuces, des conseils de carrière et bien plus encore.





















Commentaires





Utilisez cet indicateur lorsque l’histoire fait l’éloge et/ou fait l’éloge d’un produit, d’une entreprise, d’un service, d’un livre, d’un jeu ou de tout autre élément que les gens aiment évaluer sur Internet.





Nous publions des critiques sur le matériel, les logiciels, les services, les jeux, les livres et bien plus encore.





















Leadership éclairé / Article d'opinion





Nous utilisons cet indicateur lorsque l'histoire est un article d'opinion basé sur le point de vue de l'auteur et contient probablement des pensées subjectives.





La différence entre les guides et le leadership éclairé réside généralement dans le fait que les guides contiennent des informations universellement vraies.





Par exemple : pour effectuer une capture d'écran sous Windows, maintenez Windows Key → Shift → S





D’un autre côté, un article d’opinion peut contenir des pensées bien fondées et logiques, mais ne peut pas simplement être publié comme une vérité universelle.





Par exemple : Android est meilleur qu’iOS pour plusieurs raisons. Les personnes qui aiment avoir un contrôle total sur leur appareil devraient opter pour un téléphone Android.





Il est important de noter que nous publions et publions souvent des articles qui ne reflètent pas nécessairement les opinions de HackerNoon dans son ensemble.





Lancement de produit





Cet indicateur concerne les histoires qui fournissent un aperçu du nouveau produit.





Nous autorisons les histoires de lancement de produits sur HackerNoon, à condition qu'elles concernent principalement la technologie elle-même et non des textes promotionnels/de marketing ou de vente.

















Comédie/Satire





Juste pour rire! Ne nous annulez pas.





Cet indicateur concerne les pièces écrites à des fins humoristiques ou satiriques et peuvent inclure des déclarations non factuelles, des histoires ou des anecdotes.





S'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux et profitez-en.













Fiction





Parfois, la vie est plus étrange que la fiction… mais pas ces histoires. Ces histoires sont littéralement de la fiction .





Tu vois ce qu'on a fait là-bas ?

























Communiqué de presse





Veuillez utiliser cet indicateur lorsque l'histoire est un PR rédigé par ou pour l'entreprise qui y est mentionnée.





Cet indicateur signalera au lecteur que l'écrivain a un intérêt direct dans l'entreprise et les produits qui y sont mentionnés.





















Entretien





Entre deux écrans d'ordinateur de fougères : Cette histoire comprend une interview dans laquelle l'auteur est soit l'intervieweur, soit l'invité/la personne interviewée.

































Vidéo





Les meilleures vidéos sur Internet archivées et partagées sur HackerNoon.





Au cas où vous ne le sauriez pas, nous permettons aux utilisateurs de partager des vidéos YouTube dans des articles dans HackerNoon, à condition qu'il y ait suffisamment de texte sur la page pour qu'il s'agisse toujours d'un article.





Voici quelques exemples : https://hackernoon.com/tagged/youtubers









Baladodiffusions





Les meilleurs podcasts sur Internet archivés et partagés sur HackerNoon.





Au cas où vous ne le sauriez pas non plus, nous permettons également aux utilisateurs de partager des podcasts sur HackerNoon, à condition qu'il y ait suffisamment de texte sur la page pour constituer un article.









Nous n'acceptons actuellement que les podcasts via les intégrations YouTube, mais nous prendrons en charge davantage de formats à l'avenir. Voici quelques exemples : https://hackernoon.com/tagged/podcast





