Borrife, Ore e Vá embora: Investir é uma Arte

Na maioria das vezes, a racionalidade é definida como execução clara sob julgamento e disciplina sólidos.

Ao investir, a maioria tende a complementar suas teses dentro de uma estrutura racional de tomada de decisão, como se isso tornasse sua análise "fundamental".

Sob o espectro das técnicas de avaliação econômica e de negócios, isso pode estar correto. No entanto, os mercados nunca estão errados e o mundo nem sempre é racional.





No criptoverso, as avaliações acima e abaixo têm elementos significativos que as tornam mais propensas à subjetividade do que as ações tradicionais. Prêmios e descontos, por exemplo, são percebidos apenas temporariamente devido às condições de alta volatilidade.





Curvas de oferta, escassez de energia, mudanças estruturais... nada disso parece se encaixar na narrativa apresentada no último relatório trimestral ou boletim informativo de um fundo cripto de tendência, então pode-se pensar que a pontualidade é o que faz a diferença.





Pode, de fato. Esses fundos compraram muito mais barato do que qualquer um de seus seguidores no Twitter. Vamos pegar Solana, que apesar de ter caído maciçamente junto com o resto do mercado de criptomoedas, ainda está 40x em relação ao seu preço há 16 meses.





Os mercados sempre mudam, mas os investidores mudam? A natureza humana muda? A ganância ainda é ganância e o medo ainda é medo. Vamos colocar alguma alavancagem na mistura e vamos nos preparar para testar a racionalidade sob as condições de estresse do mercado em baixa. Que tal encontrar talentos? Não necessariamente para construir, mas também para investir.





Fale com qualquer CEO e ele dirá que recrutar pessoas de alta qualidade é uma de suas principais prioridades. Identificar talentos é a chave para a maioria dos empreendimentos em mercados emergentes. Esta não é uma tarefa fácil, mas sempre que surgir a oportunidade, seja no modo touro ou baixista, deve-se ser alimentado com dinheiro e confiança.





Melhor maneira de detectar isso? Descubra o que o talento faz durante o tempo de inatividade. Felizmente, o recrutamento está prestes a ficar mais fácil, pois as grandes empresas de tecnologia começam a congelar as contratações.





Os maximalistas também nascem da irracionalidade ou da análise quantitativa.





Estamos todos familiarizados com o ouro digital maxis e a toxicidade que pode potencialmente abundar de algumas reivindicações ousadas e infundadas. No entanto, se você está no cripto, deve saber que os VCs também fazem parte do jogo e que, por trás de suas teses, existe uma equipe fundadora.





A diferença entre um time sênior e um calouro não deve ser ignorada. Negócios sustentáveis de longo prazo não são construídos a partir da irracionalidade de reagir a um ataque de vampiro, prometendo rendimentos insustentáveis... Em vez disso, o rendimento vem de mercados de alta velocidade onde as equipes que estão dispostas a se adaptar e aprender são as que acabam florescer.





Uma coisa importante a ser observada aqui, especialmente ao avaliar equipes seniores, é que a expertise de domínio ensina sobre "você não pode fazer", não sobre o que "você poderia fazer".





O capital de risco é difícil, não se trata apenas de restrições financeiras, mas também mentais. Por exemplo, quando você está ficando sem capital com a combinação de cuidar das pessoas - muitas pessoas ficarão arrasadas com a situação brutal de o dinheiro acabar.





Informação assimétrica é o nome do jogo. Se você conseguir convencer o varejo de que um projeto é mais seguro e tem menos pressão de venda do que realmente tem, pode ganhar muito.





Em última análise, investir é mais do que apenas avaliar demonstrações financeiras e avaliações. Trata-se também de fazer apostas calculadas no futuro, que muitas vezes podem não ter uma base quantificável.





Finanças é mais do que apenas se é valorizado hoje, mas se tem uma visão de longo prazo convincente e alcançável – um jogo final que pode trabalhar e trazer para a realidade. O Santo Graal é, em última análise, um jogo de sobrevivência, onde apenas os paranóicos sobrevivem. Quantos fundos de VC realmente se sentam e examinam sua própria morte?





Na minha opinião, vale a pena explorar este exercício: pegue o pior cenário e exacerbe seu resultado negativo em 3x ou 5x. Em outras palavras, avalie sua própria causa de morte: a incapacidade de sobreviver.





Exploração sobre hesitação é a chave neste momento. Honestidade é a chave: não há garantias de sucesso futuro a menos que mudanças sejam feitas, especialmente ao avaliar empreendimentos altamente inovadores. Apenas os mais fortes sobrevivem, e esses serão os únicos dispostos a justificar sua própria existência, adaptando-se rapidamente, fazendo movimentos inteligentes e não descansando sobre os louros.





" É o conhecimento de que vou morrer que cria o foco que trago para estar vivo. A urgência da realização. Tenho medo de viver uma vida em que poderia ter realizado algo e não o fiz." Neil deGrasse Tyson

Ao investir, não existe proteção. Qualquer coisa certamente pode morrer, então os investidores devem justificar sua própria existência de uma forma ou de outra.





A causa da morte é desconhecida, portanto, todas as formas e tamanhos devem ser cuidadosamente avaliados sob sua estrutura adequada de gerenciamento de risco. Sempre haverá medo do desconhecido. Isso geralmente é negligenciado e leva muitos a territórios subaquáticos. Abrir uma empresa hoje em dia não é tão caro quanto costumava ser, então muitos são levados a acreditar que o empreendimento não é tão arriscado quanto no passado. No entanto, nada disso elimina o risco de falha.





O risco certamente pode ser menor devido à existência de playbooks mais estabelecidos. E é isso que faz com que a maioria dos empreendimentos tenha medo de embarcar em categorias desconhecidas de investimento, onde grandes riscos podem fazer com que percam a próxima geração de retornos de empreendimentos. Nenhum grande risco também significa deterioração: menos experimentação, inovação e criatividade.





Com fundos tão grandes e ciclos de implantação tão rápidos, é muito mais difícil fazer grandes apostas em tecnologias muito mais arriscadas. O mercado baixista chegou e os VCs começaram a sonhar muito pequeno, construindo suas ofertas de produtos com mais consideração. Caso contrário, eles correm o risco de destruir sua reputação. Pulverizar e rezar não funciona mais, e a reputação tornou-se a nova moeda no universo do capital de risco.





Abrace a realidade, aceite o ambiente em mudança e reavalie com intenção, em vez de arrependimento. Esqueça as recuperações em forma de V e prepare-se de acordo. Em tempos de austeridade, o capital é caro.





Assuma a liderança e adapte-se rapidamente, agora é sobre a sobrevivência do mais apto: “não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor responde às mudanças”. Mover-se rapidamente significa antecipar eventos. A atividade profissional levará a aceitar a dor da disciplina, o que será muito melhor do que sofrer a dor do arrependimento.





Confrontar a realidade de um acidente é o passo mais difícil, mas a realidade é que sofremos mais mentalmente do que na realidade.